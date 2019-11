Warum sollten Französinnen und Franzosen dieser Tage rebellisch sein? Ihre Wirtschaft wächst schneller als die der meisten Länder in Europa. 2019 wird nach Angaben des unabhängigen Pariser Wirtschaftsinstituts OFCE jeder französische Haushalt durchschnittlich 800 Euro mehr verdienen als im Vorjahr. Eine Rezession, wie sie bis vor Kurzem Deutschland drohte, war in Frankreich nie in Sicht. Stattdessen sinkt die französische Arbeitslosigkeit seit Jahren. Bald dürfte sie nach Ansicht der meisten Ökonomen unter acht Prozent fallen, von zuletzt 8,4 Prozent im September. Das wäre der tiefste Stand seit Jahrzehnten.

Also alles in bester Ordnung bei Deutschlands Nachbarn? Ganz im Gegenteil. Eine Rentenreform und der Frust vieler, die sich vom Staat benachteiligt fühlen, sorgen für Ärger. Viel Ärger. "Die Wut ist groß genug, damit die Streiks bis Weihnachten gehen", sagt der Pariser Ökonom Elie Cohen, emeritierter Wirtschaftslehrer der angesehenen ENA-Verwaltungsschule und langjähriger Berater von Macron. Für Reisende sollte das eine Warnung sein: Sie sollten besser keinen Weihnachtsurlaub in den französischen Alpen buchen oder irgendeine Fahrt vor Neujahr im französischen TGV planen. Das Risiko, dass der Zug nicht fährt oder der Verkehr in den Alpen chaotisch wird, ist groß.

Am 5. Dezember soll es losgehen: Dann haben die Gewerkschaften der Eisenbahn und öffentlichen Verkehrsbetriebe einen unbefristeten Streik geplant. Er soll dauern, bis Macron seine Reformpläne zurücknimmt. Als bliebe Frankreich auf immer, auch unter besten Umständen, das Land der Rebellion.

Der Präsident hat es heute mit vier zeitgleichen Protestbewegungen zu tun, die sich im Dezember zu einer "Koalition der Unzufriedenen", so warnt die Pariser Zeitung Le Monde, zusammenfinden könnten. Die erste Front ist der Protest gegen die Rentenreform. Neben Eisenbahnern und Busfahrern könnten auch Lehrer und der gesamte öffentliche Dienst in den Streik treten. Ihnen allen will Macron nämlich die Rentenprivilegien beschneiden. Etwa das Privileg der Lehrer, die Rente nach dem letzten Gehalt vor der Pensionierung zu berechnen. Und nicht nach der Summe der eingezahlten Beiträge – wie es bei Angestellten in der Privatwirtschaft üblich ist.

Macron will ein Rentensystem für alle einführen, bei dem jeder, unabhängig von Arbeitgeber, Branche und Beruf, eine Rente erhält, die den eingezahlten Beiträgen entspricht. Diese Reform gehörte zu seinen Wahlversprechen. Sie soll dazu beitragen, dass sich das öffentliche Rentensystem auch finanzieren lässt, wenn in Frankreich die Babyboomer in den Ruhestand gehen.

Doch für einzelne Berufsgruppen, wie eben für Lehrer, ist dieser Plan mit Nachteilen verbunden. "Lehrer sind in Frankreich vergleichsweise schlecht bezahlt. Ihr Vorteil ist der frühe Ruhestand mit 62 Jahren und hohem Rentenniveau", erklärt Macron-Intimus Cohen. Hoffnung, dass die Lehrer die Rentenreform durchgehen lassen, hat Cohen deshalb nicht. "Der Präsident muss den Konflikt entschärfen", rät er. Und genau das scheint Macron bereits zu tun. Sein noch nicht ganz offizieller Vorschlag lautet nun, die Reform nur auf die Alterssicherung von Menschen anzuwenden, die eine neue Beschäftigung aufnehmen. Tatsächlich wirken würde die Reform so erst in 30 bis 40 Jahren.

Eine zweite soziale Front verläuft im Gesundheitsbereich: Seit Wochen streiken in Frankreich zahlreiche Notaufnahmen der Krankenhäuser. Vergangene Woche kamen Großdemonstrationen des gesamten Krankenhauspersonals hinzu. "Seit zehn Jahren wird im Krankenhausbetrieb gekürzt. Früher war Frankreich stolz auf das beste Gesundheitssystem der Welt. Heute klagen alle Beteiligten, dass es bei ständig steigenden Patientenzahlen und weniger Mitteln so nicht weitergeht", sagt Cohen. Also will Macron auch hier nachgeben. Noch in dieser Woche wird der Präsident einen neuen Milliarden-Euro-Plan für Frankreichs Krankenhäuser verkünden. Nachdem ein 500-Millionen-Euro-Plan im letzten Jahr weitgehend verpufft ist.