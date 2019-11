Der Wind auf dem Breitnauer Kopf ist nicht rechts oder links, er ist nicht konservativ oder liberal – er ist kalt. An diesem Montag bläst er aus nördlicher Richtung über die einsamen, schon verschneiten Hochweiden des Schwarzwalds, stark genug, um ein Windrad anzutreiben. Aber hier steht keines.

Alexander Hakenjos hatte sich das anders vorgestellt. Hakenjos ist Geschäftsführer eines kleinen Ingenieurbüros. Mit ein paar Mitstreitern hat er eine Projektgesellschaft gegründet, um den Wind auf dem Breitnauer Kopf in Strom umzuwandeln, zwei Windräder wollten sie errichten. Im Jahr hätte das 20.500 Megawattstunden gebracht, genug, um 5850 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ein kleiner Beitrag zum Kampf gegen die Erderwärmung. Die Flächen waren gepachtet, Machbarkeitsstudien verfasst, eine Mehrheit im zuständigen Gemeinderat der Ortschaft Münstertal gab es ebenfalls. Doch am 27. Januar wurde der Windpark per Bürgerentscheid gestoppt.

So etwas ist Alltag in Deutschland. Einige Hundert Bürgerinitiativen gegen den Ausbau der Windkraft haben sich hierzulande in den vergangenen Jahren formiert, gegen den Bau von etwa 300 Windrädern sind Klagen anhängig. Auch die Bundesregierung bremst: Die Vorschriften für Genehmigung und Betrieb neuer Anlagen wurden verschärft, jetzt will die Koalition eine bundesweit einheitliche Mindestabstandsregel einführen. Demnach dürfen Windräder nur gebaut oder erneuert werden, wenn sie mindestens 1.000 Meter von Wohngebieten entfernt stehen. Das ist der Inhalt eines Gesetzentwurfs von Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Die Folge: Der Ausbau der Windenergie ist praktisch zum Erliegen gekommen. Im ersten Halbjahr wurden unterm Strich 35 neue Windräder in Betrieb genommen, 80 Prozent weniger als im Vorjahr. Der größte deutsche Windradhersteller Enercon hat angekündigt, bis zu 3.000 Stellen zu streichen, weil die Aufträge ausbleiben.

Der Streit um die Windenergie ist ein Lehrstück über die Hilflosigkeit der Politik angesichts der drohenden Klimakrise. Es handelt von der Schwierigkeit, Veränderungen herbeizuführen – auch wenn sich eigentlich alle einig sind, dass sich etwas ändern muss.

Die Windkraft spielt im Kampf gegen die Erderwärmung eine Schlüsselrolle. Mindestens 65 Prozent des Stroms sollen nach den Plänen der Bundesregierung bis 2030 aus erneuerbaren Energiequellen kommen, damit Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht. Und die Windenergie ist die kostengünstigste Ökoenergie. Damit die Rechnung der Regierung aufgeht, müssten jedoch allein auf dem Festland jedes Jahr Windräder mit einer Kapazität von rund 4.000 Megawatt neu ans Netz gehen, das hat die Berliner Denkfabrik Agora Energiewende ausgerechnet. Im ersten Halbjahr 2019 waren es gerade einmal 231 Megawatt.

Alexander Hakenjos wollte alles richtig machen. Seine Windräder wären auf dem neuesten Stand der Technik gewesen: Ein spezielles Getriebe dreht ihre Flügel automatisch in die Richtung, aus welcher der Wind kommt. Sensoren messen, ob sich in der näheren Umgebung Fledermäuse aufhalten. Eine der beiden Anlagen sollte von Enercon betrieben werden, die zweite wollten die Münstertaler selbst bewirtschaften. Sie hätten sich an der Betreibergesellschaft mit einem Mindesteinsatz von 1.000 Euro beteiligen und auf diese Weise von Gewinnen der Stromerzeugung profitieren können.

Am Anfang lief auch alles nach Plan. In einer informellen Bürgerbefragung am 29. März 2011 stimmten 75 Prozent der Befragten für den Ausbau der Windkraft in der Region. Das war kurz nach dem Reaktorunfall von Fukushima, als die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomkraft beschloss. Auch in Münstertal, 5.110 Einwohner, wollte man etwas tun. Die Energiewende könne nur gelingen, wenn alle ihren Beitrag leisteten, schrieb der Bürgermeister des Ortes in einem Rundbrief an seine Gemeinde.