Es ist längst Feierabend in der Autowerkstatt, als ihr Besitzer Christopher Grau in den Aufenthaltsraum bittet. Vor einem Red-Bull-Kühlschrank nimmt er Platz – gleich neben Lu Yen Roloff. Deren Bewegung, Extinction Rebellion, hat das erklärte Ziel, mit Mitteln des zivilen Ungehorsams den Klimaschutz voranzubringen. Im Oktober war Roloff dabei, als Aktivisten den Verkehr in Berlin stellenweise lahmlegten. Sie und Grau kennen sich nicht, duzen sich aber von Anfang an.

DIE ZEIT: Herr Grau, Sie hatten vor dem Gespräch Angst, Klimaaktivisten könnten Ihre getunten Autos zerkratzen, wenn die Adresse der Werkstatt bekannt wird. Wie kommen Sie darauf?

Christopher Grau: Wir wurden schon angefeindet. Ein paar Fridays-for-Future-Aktivisten riefen dazu auf, meine Werkstatt online schlecht zu bewerten. Und dann sehe ich in den sozialen Medien, wie Leute auf SUV-Dächern stehen oder Autos beschmieren.

ZEIT: Ist die Angst berechtigt, Frau Roloff?

Lu Yen Roloff: Nein. Bei Extinction Rebellion steigt keiner auf Autodächer. Gewaltfreiheit ist uns wichtig.

Grau: Ihr blockiert zwar friedlich, aber ihr verstoßt gegen Gesetze. Damit zieht ihr mehr Hass auf euch, als dass ihr euer Ziel erreicht.

Roloff: Der massenhafte zivile Ungehorsam ist für uns die letzte Möglichkeit, politisch etwas zu bewegen. Seit 30 Jahren sind die Fakten über die Klimakrise bekannt. Es gab zigtausend Petitionen, globale Konferenzen und Versuche, die Menschen zu einem nachhaltigeren Leben zu erziehen. Aber die Politik geht das Thema nicht ernsthaft an. Am 20. September waren 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße, und am selben Tag verabschiedete die Bundesregierung ein Klimapaket, das nichts ändern wird. Wir wollen keine Individuen provozieren. Wir schlagen Alarm, weil das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht. Dass wir bereit sind, dafür Strafen in Kauf zu nehmen, zeigt nur, dass es uns ernst ist.

Grau: Euer Aktionismus in allen Ehren. Ich bin auch für Umweltschutz. Aber so wie ihr es macht, kommt es bei den Leuten falsch an. Wenn man was erreichen will, muss man denjenigen die Pistole auf die Brust setzen, die dafür verantwortlich sind: den Politikern, den Konzernvorständen, nicht den normalen Menschen. Ihr stört die Leute in ihrem Alltag, wollt aber, dass sie euch unterstützen. Das ist es, was ich nicht verstehe.

Roloff: Wir stören die Normalität, damit der Alarm jeden erreicht.

Grau: Aber psychologisch gesehen erzeugt ihr nur Hass. Ich sehe das auf Facebook. Da mache ich eine Gruppe auf, und plötzlich sind 500.000 Leute drin, in nicht mal drei Tagen. So viel Aggression hat sich aufgestaut.

Lu Yen Roloff, 42, ehemalige Greenpeace-Mitarbeiterin, engagiert sich seit Februar bei Extinction Rebellion.

ZEIT: Schüren nicht auch Sie die Aggression, Herr Grau? Warum haben Sie Ihre Facebook-Gruppe "Fridays for Hubraum" gegründet?

Grau: Das war tatsächlich nur ein Witz. Wenn man Facebook aufmacht und beim Runterscrollen nur noch das Klimathema sieht, nervt das irgendwann. So tickt der Mensch halt. Vor ein paar Monaten saß ich dann nach Feierabend hier in diesem Raum mit Kollegen zusammen und habe gesagt: Wisst ihr wat, wir machen eine Autogruppe, just for fun. Jeder postet sein Auto, und dann gucken wir, was passiert. Tja ...

ZEIT: Ihre Gruppe wurde allerdings vor allem deshalb so bekannt, weil Mitglieder gegen Klimaschützer gehetzt haben. Es wurden sogar Vergewaltigungsdrohungen gegen Greta Thunberg laut. Haben Sie einen Raum für Hass geschaffen?

Christopher Grau, 35, betreibt im Münsterland eine Werkstatt für Autotuning. Seine Facebook-Gruppe "Fridays for Hubraum" hat mehr als 550.000 Mitglieder.

Grau: Nicht bewusst, und die Hasskommentare haben wir sofort gekillt. Das Fiese war, dass sie unter den normalen Bildchen versteckt waren. Wir hatten in kürzester Zeit 2000 Beiträge pro Minute zu bearbeiten. Facebook ist auf unseren Handys und auf den Rechnern abgestürzt, wir hatten teilweise keinen Zugriff mehr.

ZEIT: Wenn man der Debatte folgt, scheint es nur noch zwei Extreme zu geben: Die einen sprechen von ignoranten Klimaschützern, die von einer Ökodiktatur träumen, die anderen von unverbesserlichen SUV-Fahrern, denen der Planet egal ist. Spalten Sie beide die Gesellschaft?

Roloff: Spalten? Wir polarisieren, damit die Menschen Farbe bekennen.

Grau: Das Problem ist die Radikalität. Du spaltest vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst.

Roloff: Natürlich irritiert es viele, dass wir Gesetze brechen wollen. Aber man muss auch differenzieren: Was für Gesetze brechen wir da? In 30 Jahren wird es egal sein, ob du 20 Minuten im Stau gestanden hast – aber nicht, ob du mit deinem Verhalten dazu beigetragen hast, die Klimakatastrophe zu verhindern. Wenn wir so weitermachen, steuern wir auf vier Grad Klimaerhitzung bis 2100 zu. Sagt dir das was?

Grau: Klar sagt mir das was, und natürlich muss man was gegen den Klimawandel tun. Der Punkt ist aber: Mit radikalen Aktionen erreicht ihr das Gegenteil. Ich habe mal bei einem Artikel über eure Blockade in die Facebook-Kommentare geguckt. Die Leute waren extrem genervt, einer hat geschrieben: "Ich habe einen 40-Tonner, mir ist das egal, ich fahre da durch." Das ist doch geisteskrank.

Roloff: Wir dagegen sind immer friedlich. Auf unseren Blockaden in Berlin haben wir eine fröhliche, bunte Gemeinschaft mit Pflanzen, Kindergarten und Zirkuszelt errichtet. Wir sprechen mit der Polizei und organisieren Rettungsgassen. Das Problem ist, wenn man sich keine Zeit nimmt, sich das selbst anzugucken, sondern nur die Bild-Schlagzeile liest. Aber das ist nicht unsere Verantwortung.