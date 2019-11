1. Was ist der Plan?

Es ist ein ungewöhnliches Bündnis: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine Neuausrichtung der deutschen Finanzpolitik zu fordern. In einem am Montag dieser Woche in Berlin vorgestellten Papier haben dazu das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) und das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) detailliert berechnet, wie viel Geld ihrer Meinung nach in den kommenden zehn Jahren zusätzlich ausgegeben werden müsste, damit das Land im Zeichen der Klimakrise seinen Wohlstand erhalten und seine Wettbewerbsfähigkeit verteidigen kann.

Ungewöhnlich ist diese Allianz, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den meisten wirtschaftspolitischen Fragen eher unterschiedliche Positionen vertreten. Die Arbeitnehmervertreter sprechen sich gemeinhin für mehr Staat aus und die Arbeitgeberverbände für weniger. Dass man sich nun zusammengetan hat, zeigt, wie problematisch der Zustand der Infrastruktur über ideologische Gräben hinweg wahrgenommen wird.

Konkret sind nach Einschätzung der Institute nötig: 158 Milliarden Euro für die Infrastruktur in den Kommunen und für den öffentlichen Nahverkehr, 109 Milliarden für Schulen, Universitäten und Kitas, 15 Milliarden für den Wohnungsbau, 100 Milliarden für Schienen, Autobahnen und den Breitbandausbau, 75 Milliarden für den Klimaschutz. Insgesamt wären das 457 Milliarden Euro oder 1,3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Die von der Regierung beschlossenen zusätzlichen Ausgaben für den Klimaschutz sind in den Berechnungen noch nicht berücksichtigt, das Gesamtbild ändert sich nach Angaben der Studienautoren dadurch aber nicht. So handele es sich bei einem Teil der Mittel – etwa den Aufwendungen für die erhöhte Pendlerpauschale – nicht um Investitionen, sondern um Transferleistungen.

2. Sind die Zahlen korrekt?

Das kann niemand so genau sagen. Sosehr man sich über Funklöcher oder verspätete Züge ärgern mag – es gibt kein objektives Kriterium für die ideale Ausstattung eines Landes mit Bahngleisen, Universitätsgebäuden oder Glasfaserkabeln. Der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen argumentiert denn auch, dass sich der Investitionsrückstand "kaum quantifizieren" lasse.

Es gibt aber durchaus Indizien, die eine Annäherung erlauben. So fragt die Kreditanstalt für Wiederaufbau einmal im Jahr bei Städten und Gemeinden nach, wie diese die eigene Investitionssituation einschätzen. Die Ergebnisse dieser Umfrage fließen in die Berechnung der Institute mit ein. Auch für die Abschätzung des Investitionsbedarfs im Verkehrswesen oder im Schulsektor gibt es Studien. Man kann sich zudem anschauen, wie hoch die Investitionsausgaben heute im Vergleich zu früher sind oder welchen Anteil ihrer Wirtschaftsleistung andere Länder für öffentliche Investitionen ausgeben.

Der Tenor all dieser Betrachtungsweisen lautet: Deutschland hat Nachholbedarf. Darauf deutet auch die jüngste Rangliste des Genfer Weltwirtschaftsforums zur Wettbewerbsfähigkeit hin: Die Deutschen landeten bei der physischen Infrastruktur im Vergleich von über 140 Ländern weltweit auf Rang acht, beim Thema Digitalisierung nur auf Rang 36.

3. Scheitern Investitionen am fehlenden Geld?

Im Moment ist das nicht die Regel. Die öffentlichen Kassen sind gut gefüllt. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums befinden sich in den öffentlichen Fördertöpfen etwa 15 Milliarden Euro, die nicht abgerufen werden. Weil die Planungsämter über zu wenig Personal verfügen, um Bauanträge abzuarbeiten. Weil viele Bauunternehmen mangels freier Kapazitäten keine zusätzlichen Aufträge mehr annehmen. Weil öffentliche Bauprojekte wie Windräder oder Stromleitungen durch Anwohnerproteste oder aus Artenschutzgründen gestoppt werden.

Aus diesem Grund ist die Investitionsagenda der beiden Institute auf einen Zehnjahreszeitraum angelegt. Die Idee: Wenn die Unternehmen und die Kommunen fest davon ausgehen können, dass der Staat mehr investiert, dann werden sie auch die notwendigen Kapazitäten aufbauen – also mehr Leute ausbilden und einstellen. So argumentieren die Studienautoren beispielsweise, dass ein Teil der Flüchtlinge so umgeschult werden könne, dass sie Bautätigkeiten erledigen.

Hinzu kommt: Der Staat insgesamt hat zwar viel Geld, aber das gilt nicht für alle seine Organe. In vielen ärmeren Kommunen etwa in Nordrhein-Westfalen fehlt immer noch Geld für neue Schulen oder Straßen. Diese Kommunen könnten beispielsweise dadurch entlastet werden, dass Sozialausgaben verstärkt aus Bundesmitteln bezahlt werden. Dafür müsste der Bund dann wiederum aber Geld in die Hand nehmen.

Die meisten Experten sind sich jedoch einig, dass auch die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden müssen, um mehr Investitionen zu ermöglichen. Das sagen zwar auch die Vertreter der Bundesregierung, andererseits wollen sie die Vorschriften für den Ausbau der Windenergie gerade verschärfen.

4. Fällt jetzt die Schuldenbremse?

Nach den bisher vorliegenden Etatschätzungen können die 457 Milliarden Euro – also rund 45 Milliarden im Jahr – nicht aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Zumindest nicht, wenn (wie derzeit geplant) der Solidaritätszuschlag weitgehend abgeschafft wird. Die Regierung müsste also entweder an anderer Stelle im Haushalt kürzen oder neue Schulden machen.

Das IMK und das IW sprechen sich für die zweite Variante aus. Ihr Argument: Von den Investitionen zum Beispiel für den Schutz des Klimas profitieren vor allem nachfolgende Generationen, also sei es auch legitim, sie über höhere Schulden an den Kosten zu beteiligen. Unter Stabilitätsgesichtspunkten sei das verkraftbar. Selbst wenn die Gesamtsumme über neue Schulden finanziert würde, bliebe die deutsche Staatsschuldenquote nach Berechnungen der Institute unter der europäischen Obergrenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Konkret soll ein "föderaler Investitionsfonds" gegründet werden, der anstelle des Staates die benötigten Mittel über Darlehen aufnimmt. Der Vorteil: Ein solcher Extrahaushalt fällt nicht unter die Vorschriften der Schuldenbremse, die die staatliche Kreditaufnahme begrenzt. Kritiker sehen darin allerdings eine unzulässige Aushöhlung der Schuldenregel des Grundgesetzes.