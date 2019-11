DIE ZEIT: Sie waren 25 und ein junger Arbeiter, als Sie 1989 auf dem Tiananmen-Platz demonstrierten. Damals führten Sie die Pekinger Demokratiebewegung mit an. Nehmen Sie in Hongkong an den aktuellen Protesten teil?

Han Dongfang: Ich war erst gestern an der umzingelten Poly U (die Universität, an der sich seit Tagen Hunderte Demonstranten verbarrikadieren, Anm. d. R.). Wenn es zu großen Protesten kommt, bin ich dort, ich beobachte, ziehe meine Schlüsse. Aber im Grunde bin ich ein wertloser Dinosaurier für die Hongkonger Studenten.

Han Dongfang, 56, lebt und arbeitet in Hongkong. © ddp

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Han: Ich war schon während der Regenschirmbewegung ein Dinosaurier. Als die jungen Leute 2014 den Finanzdistrikt lahmlegten, war ich so erschrocken, dass ich versucht habe, sie umzustimmen: "Macht keinen Blödsinn, sie werden euch noch umbringen!" Ein junger Mann sagte zu mir: "Können Sie den Mund halten? Wir bleiben hier. Lassen Sie uns in Ruhe." Als in diesem Sommer die Proteste anfingen, sagte ich mir: Dieses Mal gibst du den jungen Leuten keine Ratschläge mehr. Diese Generation hat verstanden: Man muss die Regeln brechen, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Das lehrt uns die Vergangenheit: Es geht darum, Grenzen zu überschreiten. Sie schreiben Geschichte, nicht ich. Ich bin bereits Geschichte.

ZEIT: Gibt es Parallelen zu den Ereignissen von 1989?

Han: Mir wurde in diesem Sommer klar, dass ich noch immer denke wie ein Mensch, der in einem Käfig lebt. Meine Generation in China vor 30 Jahren war hungrig nach Freiheit, aber wir wussten nicht, wie Freiheit schmeckt, sie blieb eine abstrakte Idee. Als die Regierung sie uns verwehrte, gaben wir auf, und das Leben ging weiter. Aber die Menschen in Hongkong sind Freiheit gewohnt, sie haben etwas zu verlieren. Wie hieß es während der amerikanischen Revolution? "Gib mir Freiheit, oder gib mir den Tod!" Die Situation heute lässt sich nicht mit 1989 vergleichen.

ZEIT: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute die Aktivisten in Hongkong beobachten?

Han: Am meisten beeindruckt mich ihre gemeinsame Körpersprache, ihre kollektive Entschlossenheit. Sie tragen alle Masken, aber ich kann den Ausdruck in ihren Augen sehen, ihre Handzeichen. Alles an ihnen sagt: "Das ist es. Es gibt kein Zurück mehr."

ZEIT: Die Gewalt gerät immer mehr außer Kontrolle, auch aufseiten der Protestierenden. Sorgen Sie sich, dass die Radikalen zu weit gehen?

Han: Es gibt vieles, was die Protestierenden nicht tun sollten. Molotowcocktails werfen zum Beispiel. Oder Metrostationen demolieren. Aber es gibt keine Anführer, keinen Mainstream, der sie davon abhalten könnte.

ZEIT: Immer öfter greifen Demonstranten auch Festlandchinesen auf der Straße an. Einige von ihnen nur, weil sie Mandarin sprechen. Wie sehen Sie als Festlandchinese diese Übergriffe?

Han: Diese Übergriffe sind mit nichts zu entschuldigen. Ich kann mir diese Zusammenstöße nur erklären mit der Erschöpfung, der Trauer und den Verwundungen, die die Aktivisten erlitten haben. Sie könnten jede Minute festgenommen werden. Das Stresslevel steigt und damit der Hass. Aber die Verantwortung für die Krise liegt bei der Regierung, die eine politische Krise mit Gewalt zu lösen versucht.