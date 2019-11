In meiner Zeit als "Kundin" des Jobcenters habe ich viele verschiedene Arbeitsvermittlerinnen- und -vermittler erleben dürfen. Deshalb war ich gespannt auf die Protokolle "Vier Jobcenter-Mitarbeiter erzählen" in der letzten ZEIT-Ausgabe. Ich fragte mich, was für ein Artikel das wohl sein wird. Ganz sicher, so dachte ich, werden sie in der Öffentlichkeit keine Äußerungen machen, die gegen ihre engen Vorgaben verstoßen könnten oder mit denen sie sich irgendwie in Schwierigkeiten mit dem Gesetz bringen würden. Und so habe ich dann das Gelesene auch empfunden. Alle sprechen vernünftig und brav aus, was man sowieso erwarten würde. Keine Aussage hat mich überrascht, alles bleibt im Rahmen, und der ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äußerst klein und begrenzt. Trotzdem haben die, die ich selbst kennengelernt habe, ihren kaum existierenden Spielraum auf sehr unterschiedliche Weise genutzt.

Die einzige schriftliche Sanktionsandrohung, die ich bisher bekam, schickte mir ein Mitarbeiter, der mich nie persönlich getroffen hatte. Mein aktueller Vermittler dagegen sah von einer Sanktion ab in einem Konflikt, in dem er dem Gesetz nach hätte handeln können. In der Ausgabe der letzten Woche sagt eine Jobcenter-Mitarbeiterin: "Ich musste ihm eine Sanktion ausstellen. Ich hoffe, dass er bald vorbeikommt." So einen Satz finde ich einfach nur zynisch. Hätte diese Mitarbeiterin wirklich "helfen und beraten" wollen – hätte sie dann nicht anders gehandelt? Sie erwartet, dass man mit ihr redet. Aber könnte sie sich nicht Unterstützung holen? "Das ist eben das Gesetz", sagt ein anderer Mitarbeiter. Ich finde diese Einstellung wirklich irritierend.

Mich hat nur die Androhung einer Sanktion damals in eine heftige Krise gestürzt. Ich kämpfte zu dieser Zeit mit dem Auseinanderbrechen meiner Familie, ich hatte körperliche und psychische Probleme und versuchte, jeden Tag so gut wie möglich zu bewältigen, inklusive Jobsuche und Bewerbungen. Als ich in dieser Situation den Brief des Jobcenters bekam, schien alles über mir einzustürzen. Obwohl ich wusste, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln konnte, war mir klar, dass ich in der Beweisschuld war. Die Sanktionsandrohung wurde schnell zurückgenommen, das Gefühl des Versagens, der Stress, das schlechte Gewissen blieben noch lange.

Dana Schuster 47, ist Mitglied im Wirtschaftsrat. Seit 2013 ist sie Hartz-IV-Empfängerin.

Meines Erachtens nach widersprechen sich Theorie und Praxis im Hartz-IV-Alltag. Der Gesetzgeber hat vor Kurzem Sanktionen über 30 Prozent für Langzeitarbeitslose für verfassungswidrig erklärt. Gleichzeitig aber heißt es ausdrücklich, dass auch Tätigkeiten zugemutet werden dürfen, die nicht der Qualifikation oder dem Berufswunsch entsprechen.

Das Jobcenter selbst aber schickt seine Kunden in Maßnahmen und Coachings, in denen genau das Gegenteil vermittelt wird: nämlich das erklärte Ziel, dass Menschen nicht nur irgendeinen Job machen sollen, sondern etwas finden, in dem sie gut sind und dadurch zufrieden und glücklich werden. Ich habe solche Aussagen immer wieder gehört, und dann freut man sich natürlich darüber, weil man sich respektiert sieht und in der Praxis auch besser individuell gefördert wird.

Das klingt erst mal alles ganz toll. Doch das Jobcenter gibt die Organisation solcher Maßnahmen an externe Firmen ab, die mit den Leuten zum Teil hervorragende Ergebnisse erarbeiten. Zurückgeschickt zum Jobcenter, kann es dann passieren, dass gesagt wird: Super, aber wir können das nicht unterstützen, weil wir das nicht dürfen oder weil die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt zu schlecht sind. Kommentare wie: "Sie haben doch in der Gastronomie gearbeitet, und jetzt wollen Sie in die Öffentlichkeitsarbeit? Da werden Sie nie einen Job finden!" oder "Sie wollen Altenpflegerin werden? Sie sind doch viel zu dünn, das werden Sie nicht schaffen!" sind leider bittere Realität.

Zurzeit werde ich durch das neue Teilhabechancengesetz gefördert. Wer einen Langzeitarbeitslosen einstellt, kann Lohnkostenzuschüsse von bis zu hundert Prozent erhalten. Das Coaching macht ein externer Partner: Für mindestens drei Monate werden wir beraten, dann geht es zurück ins Jobcenter und im besten Fall in die Bewerbungsphase. Ich erlebe wieder das Gleiche: Engagierte Mitarbeiterinnen, die sehr bemüht und freundlich mit mir persönliche Gespräche führen und mich tatsächlich meinen Fähigkeiten gemäß fördern wollen. Aber wie wird es wohl weitergehen, wenn ich nach diesen Wochen wieder zum Jobcenter zurückgeschickt werde? Ich sehe keine Lösung, innerhalb des bestehenden Hartz-IV-Systems diesen Widersprüchen und Einschränkungen zu entkommen. Das System müsste reformiert oder ersetzt werden. Und auch die Menschen, die in den Jobcentern arbeiten, sollten in ihrer Beratungstätigkeit respektiert werden und einen Gestaltungsspielraum erhalten, der deutlich über Sanktionen hinausgeht.