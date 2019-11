Für jede Geburt ging Nora Hamm ins Wohnzimmer. So wollte es die 33-Jährige aus Trier und gebar ihre drei Kinder daheim. Ihr Nachwuchs gehört zu den rund 10.000 Babys, die jedes Jahr hierzulande nicht in einer Klinik zur Welt kommen und gerade mal rund ein Prozent aller jährlichen Geburten in Deutschland ausmachen. Sie werden entweder zu Hause oder im Geburtshaus geboren. Gerade Hausgeburten scheinen mit großer Angst und Vorurteilen besetzt zu sein. Zu Unrecht, wie wissenschaftliche Studien und Berichte von Hebammen und Hausgebärenden nahelegen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden