Die Schwierigkeiten der britischen Labour-Partei werden deutlich, wenn man Austin Mitchell zuhört. Fast 40 Jahre lang hat er die kleine Hafenstadt Grimsby im Unterhaus vertreten. Mittlerweile ist Mitchell 85, seine Laufbahn als Abgeordneter hat er beendet, trotzdem ist er vor einigen Wochen zum Parteitag von Labour ins südenglische Brighton gefahren. Im fensterlosen Untergeschoss eines Hotels, abseits vom Konferenzzentrum, traf sich dort Labour Leave, eine kleine Gruppe von Sozialdemokraten, die für den Austritt ihres Landes aus der EU kämpfen.

Diejenigen, die für den Brexit gestimmt haben, erregt sich Mitchell, "das sind unsere Leute, unsere Regionen. Warum haben wir Angst vor einem Austritt? Die EU hat uns ausgetrickst." Labour sei eine Partei der Mittelschicht geworden – viele Städter, nur noch wenige Arbeiter. Den "remainiacs" müsse endlich Einhalt geboten werden, forderte Mitchell.

Die remainiacs sind jene, die unbedingt in der EU bleiben wollen. Unter den Labour-Mitgliedern sind sie bei Weitem in der Mehrheit. Auch im Parlament gibt es kaum Labour-Abgeordnete, die 2016 für den Austritt aus der Union gestimmt haben. Aber EU-Skeptiker wie Mitchell sprechen für einen nicht geringen Teil der Labour-Wähler. Nur ein Drittel von ihnen, schätzen die Wahlforscher, unterstützt den Brexit; und mehr als 150 der 262 Wahlkreise, die Labour bei der Parlamentswahl 2017 gewonnen hatte, haben mehrheitlich für leave gestimmt. Die Zahlen sind nicht genau zu ermitteln, Wahlkreise und die Stimmbezirke des Referendums decken sich nicht exakt. Doch vor allem in den alten Industrieregionen in Mittelengland ist die Schnittmenge zwischen Labour-Wählern und Brexit-Anhängern groß. In Mitchells früherem Wahlkreis Great Grimsby haben fast 70 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt.

Mitchell ist daher enttäuscht, dass sein Parteichef Jeremy Corbyn den remainiacs nicht entschiedener entgegentritt. Die meisten Labour-Mitglieder hingegen sind enttäuscht, dass Corbyn sich nicht entschlossen für den Verbleib in der EU einsetzt. Rein oder raus – wie zum Teufel soll man so Wahlkampf führen?

Seit dreieinhalb Jahren ringt Großbritannien um den Brexit. Nun sollen Neuwahlen endlich eine Entscheidung bringen. Nach all dem Chaos, das die Konservative Partei und Boris Johnson in seiner kurzen Zeit als Premierminister angerichtet haben, sollte man meinen, die Chancen für die Opposition stünden gut. Doch in den Umfragen liegt Labour bis zu 17 Prozentpunkte hinter den Konservativen; noch weiter liegt Corbyn hinter Johnson, wenn Britinnen und Briten gefragt werden, wen sie sich als Regierungschef wünschen. Die Prozentzahlen sind nur begrenzt aussagefähig; in jedem einzelnen der insgesamt 650 Stimmkreise reicht eine einfache Mehrheit, um jemanden ins Parlament zu entsenden. Dennoch ist die Frage derzeit nicht, wann Corbyn Johnson ablösen wird, sondern ob Labour überhaupt noch eine Chance hat. Schon in drei Wochen, am 12. Dezember, wird ein neues Unterhaus gewählt.

Die Hoffnungen der britischen Labour-Partei werden deutlich, wenn man Owen Jones zuhört. Der 35-Jährige ist Journalist, er schreibt (vor allem im Guardian), dreht Videos und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Zugleich ist Jones Aktivist, ein Anhänger von Corbyn. Die kommende Wahl, erklärt er in einem seiner jüngsten Videos, sei eine "Schlacht um die Seele Großbritanniens". Boris Johnson sei "ein Mann der Reichen, des Establishments, der Eliten". Der Konservative wolle den Brexit nutzen, um Deregulierung und Privatisierung auf die Spitze zu treiben. Dagegen stehe Jeremy Corbyn bereit, dem "Marktfundamentalismus" ein Ende zu bereiten.

Hier der Wegbereiter eines demokratischen Sozialismus, dort der Apologet eines hemmungslosen Kapitalismus – das ist die Frontlinie, die Linke wie Jones in diesem Wahlkampf ziehen. Tatsächlich versprechen Corbyn und sein designierter Schatzkanzler John McDonnell nicht weniger als eine "neue Welt". Und versuchen so, dem Brexit-Dilemma zu entkommen.

Zwei wesentliche Annahmen bestimmen Corbyns Wahlkampfstrategie. Die eine lautet: Nur wenn Labour die Frage nach dem Brexit offenhält, habe die Partei eine Chance, die Wahl zu gewinnen. Die zweite baut darauf auf: Nicht die leidige Austrittsdebatte entscheide darüber, wer künftig regiere, sondern die Pläne der Parteien für die Zukunft des Landes – alle reden vom Brexit, wir nicht!