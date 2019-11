Ich bin die Lügen leid, die Selbstverständlichkeit, mit der wir Eltern unsere Kinder morgens in der Kita abgeben und dann so tun, als wäre es okay, wenn die Kleinen weinen, sich festkrallen an Mama oder Papa und uns hinterherschluchzen. Es bricht einem das Herz, sein Kind so zu sehen. Ist schon nicht so schlimm, redet man sich ein, während man zur Arbeit hetzt. Der oder die Kleine wird schon Spaß haben und optimal betreut werden. Sind doch Profis am Werk. In der Regel stimmt das natürlich. Aber machen wir uns ehrlich: In Deutschlands Kitas geht es immer mehr zu wie in Deutschlands Altenheimen. Es fehlt an Personal. Und das Personal, das da ist, würde nach einem Tag mit einer Kleinkindgruppe, in der alle gleichzeitig gewindelt, gefüttert und getröstet werden wollen, sicher selbst mal ganz gern umsorgt und getröstet werden.

"Gute-Kita-Gesetz" heißt das Paket, das Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erst diese Woche zu Ende verhandelt hat. Es regelt, wie der Bund die Kinderbetreuung finanziell unterstützt. Schon der Name bestärkt, was Eltern sich so gerne selbst vorgaukeln: dass alles gut ist in den Kitas.

In Berlin, wo ich mit meiner Frau und meinem 16 Monate alten Sohn wohne, fehlen einer Bertelsmann-Studie zufolge 12.000 Kita-Betreuer. Bundesweit müssten mindestens 120.000 Erzieher neu eingestellt werden, um die pädagogischen Mindeststandards zu erfüllen. Am schlimmsten ist es in Sachsen-Anhalt. Dort ist eine Erzieherin im Durchschnitt für sechs Kinder zuständig. Nur Bremen und Baden-Württemberg schaffen den von Entwicklungspsychologen empfohlenen Schnitt von 1 : 3 bei unter Dreijährigen.

Als Jung-Elternpaar weiß man um den Ernst der Lage. Die meisten verdrängen ihn jedoch und wurschteln sich durch. Hin- und hergerissen zwischen Arbeit, Haushalt, Kinderbetreuung machen wir jeden Tag Kompromisse. Dabei werden wir eigentlich seit dem Schwangerschaftstest darauf konditioniert, keine Kompromisse mehr zu machen, nichts zu verdrängen, sondern alles zu wissen und im Blick zu haben, wenn es ums eigene Kind geht. Genau das wird Eltern heute von Freunden, Großeltern, Kinderärzten, Ratgebern und Blogs permanent eingeredet. Als Eltern meint man diese Erwartungen erfüllen zu müssen, vor allem, wenn es das erste Kind ist und man selbst noch unsicher.

Deshalb drucken wir aus dem Internet Listen aus mit Lebensmitteln, die in der Schwangerschaft verboten sind, und halten als Paar gemeinsam Diät. Zusammen gehen wir in den Kreißsaal und tragen unsere Babys nach der Geburt vorm Bauch durch die Welt, damit sie unseren Herzschlag hören. Wir stellen uns Fragen, die unseren eigenen Eltern nie gekommen wären: Sind wir schnell genug windelfrei? Was ist besser: Magic-Cup oder Trinklernbecher? Wer geht beim Babyschwimmen mit ins Miniatur-Schwimmbecken, der Vater (die Regel), die Mutter (die Ausnahme) oder beide zusammen (streng verboten)? Kurz: Man will alles richtig machen und wird fast verrückt dabei.

Nur wenn das Kind in die Kita kommt, hört das Fragen plötzlich auf. Da möchte man nichts hören von Personalmangel und davon, dass die Erzieher, denen man sein Kind anvertraut, womöglich überlastet, gefrustet oder inkompetent sind. Was könnte man schon dagegen tun? Lieber sagt man sich: Ausgerechnet die eigene Kita mit dem albernen Tiernamen (sie haben fast alle alberne Tiernamen) wird bestimmt die große Ausnahme von der Regel sein und zu den zehn Prozent gehören, die einer Studie des Deutschen Kitaleitungskongresses zufolge keine "erhebliche Personalunterdeckung" verschleiern müssen.

Aus Selbstschutz ignorieren wir, dass nichts ideal ist im real existierenden Betreuungssystem. Das funktioniert so lange, bis die Wirklichkeit unsere Illusion erschüttert.