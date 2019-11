An Genie und Wahnsinn mangelt es der Kreativbranche nicht, der Wirtschaft oft. Die Hochschulen könnten beide zusammenbringen.

Die Kreativbranche hält sich für göttlich. Alle, die dazugehören, sind Schöpfer. Niemand sonst hat so wie sie als Existenzgrundlage den Hochmut gewählt. Was für ein Kontrast zu durchschnittlichen Einkommen – es liegt auf Niedriglohnniveau! Bei der Kreativwirtschaft folgt auf die Berufsjugendlichkeit gleich die Altersarmut. Was sind die Ursachen der prekären Vergütung so vieler – und was kann man dagegen tun?

Bei der Ausbildung fängt das Problem an. Wer Professoren an Kunsthochschulen fragt: Kann es sein, dass sich ausgerechnet diejenigen auf Professorenstellen bewerben, die sich am wenigsten für wirtschaftliche Fragen interessieren? Der bekommt die Antwort: Ja, ich bin auch so ein Fall. Ein Professor sagte: "Wir halten uns da nicht fein raus, wir halten uns faul raus."

Zu einer solchen Selbstkritik war der "Fachverband für die wirtschaftlichen Interessen des Kunstgewerbes" einst nicht in der Lage. Sein Direktor sagte: "Nur wo die Mittel beschränkt sind, wendet man sich dem Modernen zu", das wegen der Einfachheit "der Stil der Minderbemittelten geworden" sei. Das war 1909 und eine verzweifelte Reaktion auf den Wechsel eines Kunstprofessors in die Wirtschaft. Der Rektor der Kunstgewerbeschule Düsseldorf wurde Kreativchef des spektakulärsten Industrieaufsteigers seiner Zeit. Ein deutscher Steve Jobs. Sein Name: Peter Behrens. Seine Firma: die AEG von Emil Rathenau. Mit klarem Blick für die Zukunft suchte er "eine möglichst innige Verbindung von Kunst und Industrie" und zog, wie der Kunsthistoriker Tilmann Buddensieg schreibt, die scharfe Kritik der Volks- und Heimatkünstler auf sich, die ihn überhaupt nicht verstanden. Sie meinten, er unterwerfe sich der Industrie. Dabei war er es, der die Industrie unterwarf und nach seinem Bild gestaltete.

Wie sieht das heute aus? In den Dokumentationen der inzwischen zehnjährigen "Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft" der Bundesregierung findet sich keine systematische Evaluierung. Zwar sind Verwaltungsmitarbeiter nicht einfallslos. Doch was den öffentlichen und den privaten Sektor wirklich trennt, das ist die Arbeitsweise. Innovation lebt von Versuch und Irrtum – so arbeiten erfolgreiche Unternehmen. Aber wehe, ein Amt arbeitet nach diesem Prinzip! Irrtümer sind das Letzte, was wir einer Verwaltung verzeihen. Deswegen sind viele, wenn nicht alle Bemühungen, Innovation durch die Verwaltung zu befördern, nahezu wirkungslos. Es gibt aber einen Ort im öffentlichen Sektor, an dem Irrtümer geschätzt werden – die Hochschulen. Wenn eine Professorin sagt, sie habe ihren Standpunkt geändert, dann ist das staatlich anerkannter Fortschritt. Wenn dagegen die Verwaltung sagt: Erst dachten wir, das Gymnasium sollte neun Jahre lang dauern, dann acht, jetzt wieder neun – dann wollen wir die Amtspersonen stempeln, lochen und heften.

Fehlt noch der Schritt zum besseren Einkommen. Stellen Sie sich eine Deutschlandkarte vor, auf der die Höhe der Durchschnittseinkommen farblich abgestuft ist. In allen Regionen gibt es kleine Hochlohnflecken inmitten großer Flächen mit niedrigerem Einkommen. Starnberg in Bayern ist so ein Fleck, Düsseldorf in NRW, Dresden in Sachsen, Hamburg in Norddeutschland. Und dann sehen Sie das gelobte Land: Baden-Württemberg! Kein Bundesland hat so flächendeckend ein hohes Durchschnittseinkommen. Als das US-amerikanische Arbeitsministerium vor vielen Jahren Innovationstreiber untersuchte, machte es dort eine Entdeckung: die Steinbeis-Transferzentren an den Hochschulen. Sie wären ein Vorbild für Kreativwirtschafts-Transferzentren.

Sebastian Turner ist Herausgeber des Tagesspiegels.

Der Bund sollte also unter den Hochschulen, die sich für die Kreativwirtschaft interessieren, einen Wettbewerb ausloben: Sie können sich mit einem eigenen Konzept bewerben für die Finanzierung eines Kreativwirtschafts-Transferzentrums an ihrer Hochschule. Ziel ist es, neue, nachhaltige Wege zu finden, um die Hochschulen, die Kreativen und die Wirtschaft zu verbinden, inklusive Technologie sowie Aus- und Weiterbildung. "Peter-Behrens-Zentren" wäre kein unpassender Name.