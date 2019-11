Mit dem Zug braucht man vom Gare Montparnasse bis Chaville Rive Gauche etwa 20 Minuten. Dann läuft man noch eine Viertelstunde bis zu Peter Handkes Haus. Das Gartentor ist halb geöffnet, sodass ich über die kleine Wiese zum Haus gehen kann. Handke öffnet die Tür und hat ein Telefon am Ohr. Er winkt mich stumm herein. Das geräumige Wohnzimmer mit Fenstern an drei Seiten bietet mehrere Sitz- und Leseplätze, alle versorgt mit Bücherstapeln und geschmückt mit Fundstücken von draußen, mit Zweigen, Vogelfedern, getrockneten Blumen. Das Telefonat ist jetzt beendet, Handke begrüßt mich und macht einen Kaffee. Wir nehmen Platz an seinem Arbeitstisch.

DIE ZEIT: Wurden Sie vom Nobelpreis überrascht? Oder hat man Ihnen vorher ein Signal zukommen lassen?

Peter Handke: Nein, kein Signal. Ob ich überrascht war? Ich wusste, dass die Bekanntgabe bevorstand, aber natürlich habe ich gedacht: Mir können die den Preis nicht geben. Und ich habe gedacht: Hoffentlich geben sie ihn nicht jemandem, bei dem ich mich gedemütigt fühle. Ich war gerade beim Schuheputzen, da läutete das Telefon, und ein freundlicher Mann mit schöner Stimme meldete sich. Anders Olsson heißt er. Ich sah die Nummer und dachte zuerst, die wäre aus den Niederlanden, weil ich von dort einen Anruf erwartete. Aber es war Stockholm, und da wurde mir etwas mulmig.

ZEIT: Haben Sie sich gefreut?

Handke: Es war etwas anderes. Es war ein großer Friede in mir. War. Aber ich spüre ihn manchmal immer noch. Er kommt immer wieder zurück. Nein, es war nicht Freude. Es war mehr als ich, es war etwas Objektives.

ZEIT: Weshalb hätten Sie sich gedemütigt fühlen können, wenn jemand, von dem Sie noch nie gehört haben, den Preis bekommen hätte?

Handke: Nein, ich hatte befürchtet, sie geben den Preis an jemanden, den ich für ein Arschloch halte.

ZEIT: Jetzt frage ich nicht, wer das sein könnte.

Handke: So weit habe ich gar nicht gedacht. Mit Botho Strauß zum Beispiel wäre ich einverstanden gewesen.

ZEIT: Wem von den vergangenen Preisträgern fühlen Sie sich nahe?

Handke: Patrick Modiano. Ich habe zwei Bücher von ihm übersetzt. Und von dem letzten Preisträger Kazuo Ishiguro habe ich den Roman Was vom Tage übrig blieb gelesen, ein sehr schönes Buch. In meinem Jahr in der Niemandsbucht kommt er namentlich vor.

ZEIT: Ihre Bücher begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Es begann mit der Angst des Tormanns beim Elfmeter, vor allem mit der Stunde der wahren Empfindung. Ich finde nicht alle Ihre Bücher gut, darüber haben wir uns ja einmal gestritten, als ich den Bildverlust verrissen habe.

Handke: Leider haben wir nie gestritten.

ZEIT: Doch, Sie haben gesagt, ich hätte einen großen Unsinn darüber geschrieben.

Handke: Es war Stuss. Sie haben das Buch gar nicht gelesen.

ZEIT: Ich habe es gelesen, aber nicht verstanden.

Handke: Das gibt es. Mir ging es früher mit dem Witiko von Adalbert Stifter so. Dann habe ich ihn vor zwei, drei Jahren noch einmal gelesen. Ich war hypnotisiert. Ein großartiges, gewaltiges Buch. Es klingt wie das Alte Testament, freilich ohne Gott.

ZEIT:Friedrich Hebbel hat Stifters Nachsommer verrissen.

Handke: Er hat demjenigen die Krone Polens versprochen, der das Buch bis ans Ende gelesen habe. Zu der Zeit hat Polen gar nicht existiert. Hebbel war ein großer Autor, aber er konnte biestig sein.

ZEIT: Mit seinem Witiko wollte Stifter den Hebbel eines Besseren belehren.

Handke: Das glaube ich nicht. Man schreibt so ein Buch nicht, um jemandem etwas zu beweisen. Vielleicht wollte er noch fantastischer monoton sein als sonst. Was Stifter gemacht hat, hat keiner vor ihm und keiner nach ihm gemacht. In keinem Buch der Bibel gibt es so schöne Geschichten. Vielleicht im Buch Ruth, aber die sind kurz. Man möchte schon gerne längere Geschichten.

ZEIT: Daran lässt es Stifter ja nicht fehlen. Was bedeutet Ihnen die Bibel?

Handke: Das Alte Testament ist in mir, doch möchte ich es nicht noch einmal lesen. Aber das Neue Testament lese ich immer wieder, auch die Briefe von Paulus. Sein Griechisch war nicht besonders gut. Die langen, verschlungenen Sätze kommen manchmal nicht ans Ziel. Ich lese ihn mithilfe eines alten Wörterbuchs. Oft habe ich Lust, etwas zu buchstabieren, zu entziffern. Immer noch bin ich ein bedürftiger Leser. Nicht unbedingt von Romanen, Familiengeschichten oder solchen Buchpreissachen. Sondern von Faulkner zum Beispiel. Licht im August habe ich jetzt wieder gelesen. Er schreibt ein sehr schwieriges amerikanisches Englisch. Auch wenn ich nicht alles verstehe, begreife ich doch die ganze tragische Kavalkade des Menschtums.