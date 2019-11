Das Haus, in dem meine Partnerin, ihre beiden Kinder und ich zur Miete wohnen, steht am Stadtrand von Hannover, es hat drei Stockwerke, große Fenster und sieht aus wie ein U-Boot. Aber das Besondere ist das, was man nicht auf den ersten Blick erkennt: Das Haus wurde aus recycelten Materialien gebaut, sozusagen aus Müll. Die Fassade besteht aus gebrauchten Wellblech- und Glasprofilen. Das Dämm-Material aus alten Jutesäcken. Die Fenster stammen aus einem ehemaligen Jugendzentrum. Und das Holz, mit dem der Carport verkleidet ist, aus einer Sauna.

