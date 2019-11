1893

Der Marburger Medizinprofessor Eduard Külz hasst faule Studenten – und die Studenten hassen ihn. Sie schimpfen über seine schroffe Art. Es heißt, er habe Schwänzer von einem Gehilfen "aus den Federn holen lassen". Also planen sie den "demonstrativen Bummel": Zwei Stunden lang spazieren 500 Studierende vor dem Hörsaal herum, nur eine Handvoll sitzt noch in der Vorlesung. Külz ist beleidigt, muss am Ende aber eine Erklärung schreiben, in der er verspricht, die Studenten besser zu behandeln.