Eigentlich ist es ein Wunder, dass der Tabakproduzent Marc von Eicken noch nicht pleite ist. Seine Rivalen Philip Morris (Marlboro) oder BAT (Lucky Strike) wirken übermächtig. Zugleich schrumpft die Zahl seiner möglichen Kunden, weil die Menschen in den westlichen Industriestaaten immer gesundheitsbewusster werden und weniger rauchen. Dazu greift der Staat mit Verboten ein: In Zügen, Büros und in den meisten Kneipen ist Rauchen untersagt. Und nun kündigt die Regierung noch an, das Werbeverbot auszuweiten.

Doch Marc von Eicken, 49 Jahre alt, in achter Generation Chef des gleichnamigen Lübecker Familienunternehmens, ist trotz aller Widrigkeiten mit den eigenen Zigarettenmarken Manitou, Burton oder Pepe erfolgreich. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete er 160 Millionen Euro Umsatz. Aber seit einiger Zeit bedroht Marc von Eicken etwas, gegen das keine Marketingkampagne helfen wird: die Brüsseler Bürokratie.

Um ihn herum duftet Tabak aus Brasilien, Kuba oder Simbabwe

Über die jammern viele Unternehmer, aber wenige können ihr Problem so konkret beim Namen nennen. Von Eicken fürchtet EU-Richtlinie 2014/40, die im Mai in Kraft getreten ist und für Tabakerzeugnisse gilt. Im Kern geht es bei dieser Richtlinie um einen scanbaren Code, der auf Zigarettenpackungen gedruckt wird. Mit ihm kann der Weg von der Fabrik in den Kiosk nachverfolgt und Zigarettenschmuggel bekämpft werden. Es gibt da nur ein Problem: Auch in Ägypten, in Indien und in Russland wird Ähnliches geplant, die EU hat sich mit diesen Ländern aber nicht abgesprochen. Für die Global Player, für Philip Morris oder BAT, sei das kinderleicht, sagt von Eicken: "Die haben Fabriken auf der ganzen Welt." Dort drucken sie den länderspezifischen Code auf die Packungen. Marc von Eicken hat aber nur sein Werk in Lübeck-Roggenhorst. Beim Rundgang durch seine Fabrik wird von Eicken konkret. Er müsse für jedes Regelsystem der Welt entweder eine Maschine oder wenigstens eine teure Software anschaffen, die die jeweils richtigen Codes auf die richtigen Packungen druckt.

Marc von Eicken trägt in der Halle einen weißen Kittel. Er hat sich die Hände desinfiziert. Das ist Vorschrift, Tabakunternehmen gelten in Deutschland als Lebensmittelbetriebe. Über ihm die Lüftungsschächte, die sie in den Firmenfarben Rot-Blau-Weiß eingehüllt haben. Neben ihm rauscht Tabak über die Bänder, 40 Tonnen sind es am Tag. Um ihn herum der würzige Duft der Tabake aus Brasilien, Kuba und Simbabwe.

Vor einer Sortiermaschine erklärt er, wie eine Kamera den rohen Tabak darin filmt und dabei Fremdkörper entdeckt. "Tüdelkram" nennt er das: Hühnerfedern, Schnipsel von Zeitungspapier oder Kartonstückchen – das waren Probleme, mit denen sie bei Von Eicken bisher zu kämpfen hatten.

Ein paar Meter weiter zieht Marc von Eicken eine Packung Zigaretten aus einem Karton und beschreibt eindrücklich, was ihn so ärgert. Der Code braucht neben den abschreckenden Bildern und Slogans weiteren Platz auf der Verpackung, und der Druck koste viel Geld.

Von Eicken hat versucht, die Richtlinie zu verhindern. Er setzte auf Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), und der alarmierte Reimer Böge, der bis Mai für die CDU im EU-Parlament saß. Böge setzte die Deutsche Vertretung in Brüssel in Gang, doch es half nichts. Die Richtlinie trat im Mai in Kraft.