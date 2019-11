Es gibt sie noch, die unberührten Flecken in Deutschland. Zum Beispiel in Grünheide, südöstlich von Berlin. 300 Hektar Kieferstangen-Forst, seit vielen Jahren sich selbst überlassen. Doch die Idylle ist wohl bald Geschichte. Zumindest wenn Tesla-Chef Elon Musk seinen Absichtserklärungen Taten folgen lässt. Dann stünde schon übernächstes Jahr eine neue Autofabrik, wo heute die Kiefern wachsen.

Solch ein Tempo ist man in Brandenburg von großen Bauvorhaben bislang nicht gewohnt. Provinz trifft auf Pionier. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich gelingen kann, die Elon-Time, wie seine Fans die Musksche Unrast gern nennen, nach Deutschland zu exportieren – wie seinerzeit den ersten Elektrosportwagen.

Musk zufolge soll im geplanten Werk das neue Tesla-SUV namens Model Y gebaut werden. Zugleich sollen in der "Gigafactory" Batterien für die Elektroautos und Antriebsstränge produziert werden. Schon im Sommer 2021 soll das erste Auto vom Band laufen. "GIGA BERLIN", twitterte Musk vergangene Woche. Das Giga ist eine Anspielung auf die geplante produzierte Energiespeichermenge, die in die Gigawatt gehen soll. Musk garnierte den Tweet links und rechts mit drei Herzen, eins schwarz, eins rot, eins golden. Tausende Arbeitsplätze sollen entstehen. Und wie es sich für Tesla gehört, werden Rekordsummen an Investitionen genannt. Von bis zu vier Milliarden Euro ist die Rede.

Doch die Harmonie könnte sich schnell eintrüben. Dann nämlich, wenn Musk Bekanntschaft mit dem deutschen Umweltrecht oder mit der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie macht. Spricht man Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Nabu Brandenburg, auf die Pläne von Musk an, ist der auch Tage nach Bekanntwerden noch einigermaßen ratlos: "Für uns ist der Kiefernwald eine Blackbox", sagt der Naturschützer. Für Musk und seinen überirdischen Anspruch, das erste Auto made in Brandenburg 2021 vom Band rollen zu sehen, ist das ein Problem. "Der Zeitplan von Musk ist extrem ambitioniert, denn wir wissen gar nicht, welche Tierarten sich im Wald angesiedelt haben." Man könnte darüber schmunzeln, aber Schmitz-Jerschs Bedenken sind alles andere als ein Witz.

Das wird klar, wenn man mit Klaus Grewe telefoniert, einem der renommiertesten deutschen Baumanager. Er war für die Bautätigkeiten rund um die Olympischen Spiele in London verantwortlich und hat dabei weder Zeitplan noch Budget überschritten. Grewe sagt, dass Tesla den selbst gesteckten Zeitplan tatsächlich schaffen könne. Aber dafür müssten viele Wenns erfüllt sein: wenn der Bebauungsplan rechtzeitig vorliegt, wenn die Fabrik als Fertigbau hochgezogen wird. Alles Dinge, die sich schnell klären lassen, wenn keine bedrohten Tierarten in den Wäldern leben. Denn ehe der Kahlschlag beginne, müssten diese Tiere geschützt werden. Grewe kennt auch das Fachwort für die Zwangsumsiedlung: Vergrämung.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte zuletzt noch ganz andere Sorgen. Um ein Haar hätte er Elon Musk persönlich vergrämt. Dann nämlich, wenn er darauf bestanden hätte, den Ort der Fabrik da zu lokalisieren, wo er liegt. In Brandenburg.

"Elon ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, und alle glauben ihm gern"

So erzählte es Steinbach vergangene Woche den Anwohnern in der Gaststätte Heydewirt am Peetzsee: "Fast hätte ich das Ding noch in den Sand gesetzt", sagte er freimütig. Nach monatelangen Verhandlungen unter strenger Geheimhaltung hätten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und er am Ende endlich den Tesla-Chef persönlich am Telefon gehabt. "Fürchterlich aufgeregt" sei Musk gewesen angesichts der "Gigafactory Berlin". Berlin? Das hat mit Grünheide so viel zu tun wie Frankfurt-Hahn mit Frankfurt. "Da habe ich in meiner klassischen Naivität drauf hingewiesen, dass das ein kleiner Unterschied ist: Brandenburg, nicht Berlin", erzählte Steinbach. Musk habe die Bemerkung erst ignoriert – allerdings ein paar Tage später völlig überraschend das geplante Ereignis zur Verkündung der Pläne "irreversibel" abgesagt. "Das war Nervosität hoch drei; wir hatten in Grünheide schon Bodenplatten verlegt."

Am Ende ließ sich Steinbach auf den Namen "Gigafactory Berlin in Brandenburg" ein. Der Zweck heiligt die Namen.

Und er offenbart eine Masche, die Elon Musk perfekt beherrscht. "Elon ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, und alle glauben ihm gern", sagt ein einstiger Vertrauter. Das beginnt beim Namen. Kein Mensch weiß, ob die Gigafactory tatsächlich diese enorme Menge an Batterien bauen wird. In der Vergangenheit hatte Musk mit solchen Versprechungen den Mund oft zu voll genommen, zuletzt aber einige Erfolge gefeiert. In der erst kürzlich eröffneten Gigafabrik in China werden Autos vom Typ Model 3 nach Unternehmensangaben deutlich effizienter hergestellt als im Hauptwerk in Kalifornien. Es setzt sich fort bei der Investitionssumme. Die Summe von vier Milliarden Euro scheint sehr hoch gegriffen. Die Manager deutscher Autobauer schätzen die Kosten eher auf eine Milliarde Euro. Porsche beispielsweise hat gerade sein gesamtes Werk in Zuffenhausen auf Elektroantriebe ausgelegt. 35.000 Tonnen Stahl wurden verbaut, aber insgesamt nur 700 Millionen Euro investiert.

Angeblich soll es im Sommer 2021 mit der Autoproduktion in Grünheide losgehen. Realistisch ist das nicht. Und Musk weiß das.