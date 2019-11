Kaum je waren die Fluten so heftig wie in den vergangenen Tagen. Überall stand das salzige Wasser, auch in den Kirchen und Palästen. Venedig, die versinkende Stadt.

Seit Jahrzehnten hat man es kommen sehen, wollte mit riesigen Schutztoren das Desaster aufhalten. Passiert ist aber so gut wie nichts, sieht man von den Korruptionsskandalen ab und von der Misswirtschaft, die mühelos sieben Milliarden Euro verschluckte. Geht es so weiter – und was sollte sich ändern? –, ist von Venedig bald nichts mehr übrig als die Sinnbildhaftigkeit dieses Untergangs in Gier, Verschlagenheit und Lethargie.

Ein Zufall ist es jedoch nicht, dass viele Venezianer die Gefahr unterschätzen. Über Jahrhunderte gehörte es dort fast schon zur Staatsreligion, sich für unsinkbar zu halten. Man lebte in dem Gefühl, nichts und niemand könne der Stadt etwas anhaben.

Schon die Gründung, ein Akt des Hochmuts. Wie aberwitzig, inmitten von Schlamm und Brackwasser die schönsten Wunderwerke zu errichten! Venedig, das ist gebaute Unmöglichkeit. Eine Stadt, die das Ewige sucht und es ausgerechnet in schlickiger Flüchtigkeit findet.

Immer war dieser Ort gefährdet, was die Venezianer aber nicht davon abhielt, just diese Schutzlosigkeit als besonderen Reiz zu begreifen. Demonstrativ verzichtete die Stadt auf Wehranlagen, und während anderorts die Palazzi wie Burgen aussahen, übte man sich hier in der Kunst, die Mauern so weit wie möglich aufzulösen. Selbst am Dogenpalast zeigt die Weltmacht Venedig ein luftiges Spiel aus Pfeilern und Säulen, der riesige Block scheint fast zu schweben. Denn erst so, offen und unbekümmert, beweist sich wahre Souveränität.

Mit dieser Strategie, einer verwegenen Sorglosigkeit, hat Venedig noch die größten Krisen überwunden (eine riesige Flotte tat das Ihrige). Selbst das eigene Verrotten, das Bröseln und Bröckeln, versteht man mit Grandezza zu nehmen. Und nun soll wirklich alles dem Ende zugehen?

So recht mag man es nicht glauben, zumal Venedig bei aller Pracht stets zu größter Pragmatik neigte. Immer hat es die Stadt verstanden, sich selbst zu überraschen, hinter jeder Ecke lauert das Unerwartete. Meinte man eben noch, man habe sich im Gassengewirr hoffnungslos verlaufen, weitet sich plötzlich der Blick, und endlich ist man angekommen, dort, wohin man nie wollte. Venedig, die Hauptstadt der Unvorhersehbarkeit.

Bleibt zu hoffen, dass auch die Vernunft auf unvorhersehbare Weise eintritt und die Politik beschließt, was unausweichlich ist: den Untergang aufzuhalten. Endlich die Kreuzfahrer verbannen, die tiefen Fahrrinnen schließen, das sollte selbst in Italien möglich sein. Jedenfalls wäre dann noch ein wenig Zeit, den schönen Hochmut zu bestaunen. Bis irgendwann die Klimakrise zuschlägt, die Pegel steigen und nur Erinnerung noch bleibt.