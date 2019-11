Es war eine abfällig dahingeworfene Bemerkung: "Die Abholzung und die Feuer am Amazonas werden nicht aufhören", erklärte vergangene Woche der Präsident von Brasilien, Jair Bolsonaro, ein Politiker der extremen Rechten. Er hat viele Unterstützer im mächtigen Landwirtschaftsbusiness seines Landes und hat sein Desinteresse an Umweltfragen schon häufiger zugegeben. "Das ist eine kulturelle Sache", fügte er hinzu.

Bolsonaro muss sich seit vergangener Woche neuen, erschreckenden Statistiken aus den nördlichen Landesteilen stellen: Selbst nach den offiziellen Angaben der brasilianischen Behörden hat die Entwaldung im Amazonasgebiet drastisch zugenommen. In den zwölf Monaten vom August 2018 bis zum Juli 2019 stieg sie um knapp 30 Prozent an, auf fast 10.000 Quadratkilometer, anderthalbmal die Fläche des Schwarzwalds. Das ist der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren, und es ging danach noch weiter. Seit August haben Zehntausende Brandherde weitere Naturflächen vernichtet. Erst im November beruhigte sich durch eine Wetterveränderung die Lage (in einigen angrenzenden Gebieten wie dem Cerrado und dem Pantanal brannte es aber noch weiter).

Der bedrohte Wald Vormarsch der Kettensägen © ZEIT-Grafik

Dass Bolsonaro die Sache nicht ernsthafter kommentierte, gehört zur Politik seiner Regierung: Seit den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts sind in Brasilien bereits rund 20 Prozent des Amazonaswaldes verloren gegangen, und die Bolsonaro-Regierung behauptet eine enge Verbindung zwischen dem Vormarsch der Kettensägen und der allgemeinen Landesentwicklung. "Amazonien gehört uns!", lautet ein Kampfspruch des Präsidenten, den er bei internationalen Treffen auch besorgten Staatschefs und NGO-Vertretern von außerhalb entgegengeschleudert hat. Seinen Anhängern hat er gern erzählt, dass man im Ausland bloß deshalb gegen eine rasche wirtschaftliche Erschließung des Regenwalds sei, weil man "Brasilien kleinhalten" wolle oder selbst ein Auge auf Gold und andere Rohstoffe unter dem Waldboden geworfen habe.

Die Bolsonaro-Regierung hat von den ersten Amtstagen an eine Vielzahl von Gesetzesinitiativen ins Parlament eingebracht und durchschlagende administrative Entscheidungen getroffen, um die Rechte der Naturschutz- und die Indianerschutzbehörden einzuschränken. Diese haben inzwischen fast kaum noch Mittel, um gegen das illegale Abholzen, Goldschürfen und Rinderhalten im Amazonasgebiet vorzugehen. Während der Präsident und sein Umweltminister Ricardo Salles die Eindringlinge immer wieder anfeuern.

Bolsonaro etwa verspottete die Umweltbeamten des Landes als "Strafzettel-Industrie", Salles lobte Holzfäller als die "wahren, hart arbeitenden Menschen" des Landes. Das Signal, das von solchen Auftritten ausgeht, wird vor Ort auch verstanden. Umweltschützer oder Interessenvertreter von Indigenenrechten werden inzwischen regelmäßig bedroht, eingesperrt oder ermordet – und unter Bolsonaro fühlen sich die Waldzerstörer im Recht.

Nun gibt es seit Wochen eine interessante Entwicklung in Brasilien: Ab und an sprechen sich Mitglieder der Bolsonaro-Regierung vor einem internationalen Publikum für mehr Amazonasschutz aus. Sogar der forsche Umweltminister Salles, der in brasilianischen Medien schon als "Anti-Umweltminister" bezeichnet wurde, kündigte in der vergangenen Woche an, er wolle "neue Strategien" erproben, um illegales Holzfällen, rechtswidrigen Bergbau und Landspekulation zu unterbinden.