DIE ZEIT: Herr Marifat, im November wurden aus Deutschland wieder Afghanen abgeschoben. Sie sind Direktor der afghanischen Menschenrechtsorganisation AHRDO und oft am Flughafen in Kabul. Was geschieht mit den Menschen nach der Landung?

Hadi Marifat: Als erstes müssen sie durch die Passkontrolle, und in der Regel wird ihnen dort von korrupten afghanischen Beamten das letzte Geld abgenommen, das sie noch bei sich haben.

ZEIT: Wohin gehen die Abgeschobenen danach?

Marifat: Einige versuchen, zu ihren Familien zu gelangen. Viele aber haben keine Angehörigen im Land, sie sind, wie viele Afghanen, im Iran geboren. Das Problem ist: Es gibt in Afghanistan keine Sozialhilfe wie in Deutschland. Wenn man obdachlos, krank oder arbeitslos ist, dann ist die Familie oder der Stammesverband das Netz, das einen auffängt. Wer ein solches Netzwerk nicht hat, für den ist Afghanistan eine Katastrophe.

ZEIT: Laut der Bundesregierung gibt es Helfer der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Land, die sich um die Abgeschobenen kümmern.

Marifat: Bei Sammelabschiebungen mit einem Charterflug gibt es Helfer am Ort. Viele Abgeschobene werden aber in normale Linienflüge gesetzt und von niemandem empfangen. Vor ein paar Wochen saß ich in einem Flugzeug nach Kabul, an Bord waren 15 abgeschobene Männer. Nach der Landung habe ich vergeblich versucht, jemanden von der IOM zu erreichen. Niemand ist zum Flughafen gekommen.

ZEIT: Und dann?

Marifat: Habe ich mich mit den Männern zusammengesetzt und versucht herauszufinden, wer sie überhaupt sind. Ich habe ihnen gesagt: Ihr könnt mir vertrauen, ich arbeite für eine Menschenrechtsorganisation. Sie haben mir nicht geglaubt. Viele sind misstrauisch, sie lügen und fürchten, dass sie in Gefahr geraten, wenn sie zugeben, wie hilflos sie sind. Fünf der Männer habe ich für ein paar Tage im Büro meiner Organisation untergebracht. Wo sie heute sind, weiß ich nicht. Sie sind abgetaucht.

ZEIT: Was ist mit jenen, die dort eine Familie haben?

Marifat: Die haben es nicht unbedingt leichter. Viele kommen aus der Provinz Ghazni und wissen nicht, wie sie sicher dort hingelangen sollen. Ich stamme auch aus Ghazni, aber meine Familie habe ich das letzte Mal 2009 besucht, zur Beerdigung meines Onkels. Auf der Straße von Kabul nach Ghazni gibt es Checkpoints der Taliban. Man muss immer damit rechnen, entführt oder sogar getötet zu werden.

ZEIT: Die Bundesregierung behauptet, dass es in Afghanistan auch sichere Gebiete gibt. Sie schickt deshalb nicht mehr nur Straftäter, sondern auch in Deutschland bereits gut integrierte Afghanen zurück.

Marifat: Laut Bundesregierung gilt Kabul als sicher. 2018 und 2019 aber gab es dort mehr Anschläge als in jeder anderen afghanischen Stadt. In 32 der 34 afghanischen Provinzen gibt es gewaltsame Konflikte. Im Global Peace Index, der die Gefährdungslage der Staaten bewertet, steht Afghanistan mittlerweile ganz oben auf der Liste, vor Syrien. Die Abschiebepolitik der deutschen Regierung hat keinen Bezug zur Realität. Sie ist völlig veraltet.