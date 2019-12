Die schönen Lichter zeigen’s an / Es ruft die Feierzeit": Als Johann Hinrich Wichern 1847 diese Zeilen dichtete, hatte er beim Dichten womöglich an die Decke des Betsaals des Rauhen Hauses geschaut. Dort, in dem von Wichern gegründeten "Rettungsdorf" für "sittlich verwahrloste Kinder", ließ der protestantische Theologe und Lehrer in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts den wahrscheinlich ersten Adventskranz der Geschichte aufhängen. Wichern wollte seinen Schutzbefohlenen, nach heutigen Maßstäben wohl eher nicht sittlich verwahrlost, sondern einfach arm und unterversorgt, beim täglichen Beten die Wartezeit auf den Heiligabend verkürzen und erfand daher den wagenradgroßen Holzkranz, auf dem er weiße und rote Kerzen anbringen ließ – die weißen standen für die Adventssonntage, die roten für die Tage dazwischen. Von 1860 an ließ Wichern den Kranz mit Tannenzweigen und weißen Bändern verzieren.

