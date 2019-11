DIE ZEIT: Herr Tusk, an diesem Wochenende endet Ihre Amtszeit als Ratspräsident der EU. Als sie vor fünf Jahren in Brüssel anfingen, sagten Sie: "Die Geschichte ist zurück." Was meinten Sie damit?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden