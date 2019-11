Als Christine Lagarde, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), die Chefs der nationalen Notenbanken kürzlich ins Schlosshotel in Kronberg einlud, um darüber zu plaudern, wie es weitergehen soll mit der Geldpolitik, war einer nicht eingeladen: der deutsche Sparer. Dabei war er so etwas wie der heimliche Stargast der Veranstaltung. Er war der Anlass für die ganze Aufregung, die Lagardes Vorgänger Mario Draghi zuletzt entgegenschlug. Und der deutsche Sparer hätte sich im Grünen Salon des Hotels sicher wohlgefühlt, wo man sich leger traf – unter Notenbankern heißt das: ohne Krawatte. Allerdings hätte er dann auch die eine Frage gestellt, die man derzeit in der EZB nicht besonders gern hört: Wann steigen die Zinsen?

