Niemand findet Gewalt gegen Frauen gut. Selbst die Männer nicht, die ihre Frauen umbringen: Viele beteuern vor Gericht, es tue ihnen ja wirklich leid. Als würden auch sie über die Ursachen rätseln, so wie die Kommentare, die man seit Montag wieder lesen kann, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Seit das BKA nämlich Zahlen veröffentlicht hat, die besagen, dass im Jahr 2018 jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner umgebracht wurde. 122 Frauen.

Als Politikum wird Partnerschaftsgewalt aber nicht gesehen. Eher als menschheitsewiges Drama, Mord aus Liebe und Leidenschaft und so weiter. Oder halt einfach als privates Problem: leider den falschen ausgesucht. Das ist übertrieben? Nun, eine Berlinerin klagt gerade auf Entschädigung, weil ihr Partner sie schwer verletzt hatte. Die Zahlung wurde bislang abgelehnt mit der Begründung, sie habe die Gewalttat durch ihren Verbleib in der Beziehung selbst zu verantworten.

Hätte man eine differenzierte Statistik, könnte man feststellen, wie viele Frauen in Trennungssituationen umgebracht werden – da erscheint es nämlich durchaus sinnvoll, Gewalt zu ertragen, in der Hoffnung zu überleben. Eine solche Statistik aber gibt es von offizieller Seite nicht. Tatzusammenhänge, Motive, Risikofaktoren – man weiß wenig darüber, weil diese Daten nicht erfasst werden. Und nichts gegen die Bundesfamilienministerin. Toll, dass sie das Budget für Prävention von Gewalt gegen Frauen erhöht hat. Es macht allerdings immer noch weniger als ein Prozent ihres Etats aus. Und wäre häusliche Gewalt angesichts der hohen Opferzahlen nicht eine Sache der inneren Sicherheit, eine Aufgabe also für den Bundesinnenminister, der sich Fragen gefallen lassen müsste wie: Leben wir in einem sicheren Land? Was gedenken Sie zu tun gegen das andauernde Versagen der Behörden, die die Bürgerinnen nicht vor polizeibekannten Gewalttätern, ihren Männern, schützen können?

Mitleid bekommen geschlagene Frauen genug. Geholfen wäre ihnen, wenn der Staat seine hoheitliche Aufgabe wahrnähme, Unrecht abzuwenden von den Menschen, zu denen nun mal auch Frauen gehören.