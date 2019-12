Eigentlich tragen die Grünen Mitverantwortung an dem Dilemma, in das sie gerutscht sind. Zumindest einer ihrer politischen Pioniere. Walter Geyer machte sich schon als Staatsanwalt Anfang der Achtzigerjahre einen Namen, als er gegen den ehemaligen roten Kronprinzen und Ex-Finanzminister Hannes Androsch ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnete. Sein Ruf als unerschrockener Jurist bescherte ihm ein Angebot, bei der Gründung der Grünen mitzumachen. Geyer war einer jener acht Abgeordneten, die 1986 erstmals ins Parlament einzogen. So rasch er zum Klub-Vize aufstieg, so schnell hatte er vom politischen Alltag wieder genug. Entnervt von den internen Querelen der jungen Partei, wendete er nach zwei Jahren der Politik den Rücken zu und kehrte in die Justiz zurück. Dort hinterließ er einmal mehr nachhaltig Spuren: Als Gründer und erster Leiter der 2009 neu gegründeten Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft (WKSTA). Sie widmet sich ausschließlich der Verfolgung von Wirtschafts- und Korruptionsdelikten und agiert unabhängiger als die übrigen Staatsanwälte. Sie hat auch bei "clamorösen Causen" nicht über alle Verfahrensschritte, sondern erst vor Entscheidung über eine Anklage an das Ministerium zu berichten.

Die WKSTA entwickelte sich so zum Schrecken von Politikern. Sie eröffnete kürzlich auch das Casinos-Verfahren, das ein bislang einmaliges Sittenbild zeichnet (ZEIT Nr. 48/19).

Seit einer Woche ist Ex-WKSTA-Chef Walter Geyer zurück auf der politischen Bühne: Der 71-jährige Beamte im Ruhestand verhandelt für Kogler und seine Partei federführend einen türkis-grünen Transparenz-Pakt – inklusive sauberer Parteienfinanzierung und Korruptionsbekämpfung. Geyer und der ehemaligen Pilz-Mandatarin Alma Zadic sitzen schwere türkise Kaliber gegenüber – Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka und Ex-Justizminister Josef Moser.

Bis vor Kurzem schien es Common Sense zu sein: Ob das türkis-grüne Experiment am Ende gelingt, wird sich an einer Einigung in den Politikfeldern Klimaschutz, Migration und Mindestsicherung entscheiden. Seit dem Fall des blauen Günstlings Peter Sidlo ist das Kapitel Korruption von einem der vielen zu einer der zentralen Bewährungsproben für die Glaubwürdigkeit der Grünen geworden.

Die Grünen stehen hier vor einem mehrfachen Dilemma.

"Saubere Politik" war neben Klimaschutz nicht nur eines ihrer zentralen Wahlkampfversprechen. Ihre neue Lichtgestalt, Werner Kogler, hat auch als Person viel zu verlieren. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der 57-jährige Berufspolitiker erst vor ein paar Jahren durch seine Ermittlungen im Hypo-Skandal bekannt. Kogler machte sich nicht nur als Aufdecker im Parlament einen Namen. Seinen Touren durch ganz Österreich, bei denen er kurzweilig und unterhaltsam die Untiefen und Abgründe des Hypo-Skandals unter die Leute brachte, machten ihn erstmals populär.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Grünen ihrem künftigen Partner ein Gelöbnis zu mehr Enthaltsamkeit beim Postenschacher und ein Einverständnis bei erweiterten Kontrollbefugnissen des Rechnungshofs im Fall von Jobvergaben und Parteifinanzen abringen müssen. Sie benötigen auch Instrumente und ein klares Reglement, um der Volkspartei auch in aufrechter Koalitionsehe auf die Finger zu schauen, wenn diese in alte Gewohnheiten zurückfällt.

Das Postenkarussell kennt einen klaren Gewinner: Die Volkspartei

Die ÖVP ist in Sachen Macht und Einfluss eine Raupe Nimmersatt. Der Wiener Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik hat jüngst gemeinsam mit dem Thinktank der Internetplattform Addendum das Ausmaß des Postengeschachers neu vermessen. Zwischen 1995 und 2019, so der Befund, wurden in den noch existierenden staatlichen oder staatsnahen Betrieben etwas mehr als 3000 Posten besetzt – ungefähr die Hälfte davon mit parteinahen Personen. Jeder Regierungswechsel führte zu einer sprunghaften Veränderung des Anteils der jeweiligen Parteigänger. So wechselten in der kurzen Ära von Türkis-Blau zahlreiche Jobs von der SPÖ zur FPÖ.

Im Wechsel der Parteigezeiten gibt es aber, so Ennser-Jedenastik, einen klaren Gewinner: Während Sozialdemokraten und Freiheitliche mit jedem Verlust der Regierungsfunktion Anteile verloren, konnte die Volkspartei ihren Anteil im letzten Vierteljahrhundert verdoppeln. Aufgrund ihrer seit 1987 ununterbrochenen Regierungsbeteiligung stellt die ÖVP heute so viele Posten-Inhaber in Staatsunternehmen, die ihren Job der Partei verdanken, wie FPÖ und SPÖ gemeinsam.

Die Grünen selbst können zur Probe aufs Exempel, dass sie nun als vierte Partei im Postenschacher-Bund nur wenig dazu beitragen, dass sie nicht ebenso haltlos an die Futterträge drängen. So gut wie alle Vorstandsjobs in der staatsnahen Wirtschaft sind von der letzten Regierung jüngst auf zumindest vier Jahre neu vergeben worden. Selbst wenn sie wollten, können die Grünen Besserung nur in Maßen demonstrieren. Kurzfristig nachzubesetzen sind hauptsächlich Aufsichtsrats-Mandate, die demnächst auslaufen.

Werner Kogler sucht sein Heil so in einer Doppelstrategie. Er trachtet danach, dem Vorwurf des Postenschachers generell die Spitze zu nehmen. Gleichzeitig meldet er eigene Ansprüche auf Posten an und sucht das auch grün zu begründen. "Posten zu besetzen" sei ja, zumal in staatsnahen Unternehmen, "vernünftig", erklärte er: "Wir wollen ja nicht alles privatisieren."

Für den Politikwissenschaftler Ennser-Jedenastik hätten gerade die Grünen "Interesse, dass bei ihren Kernthemen, etwa in Verkehrsinfrastruktur-Unternehmen wie ÖBB oder Asfinag, in ihrem Sinne agiert werde. Wenn man das intelligent und transparent macht, kann das gelingen, ohne in das Postengeschacher-Muster zu verfallen."

Davor aber müssen die Grünen eine weitaus größere Hürde nehmen, so Ennser-Jedenastik: "Bei Koalitionsverhandlungen muss etwas für sie Herzeigbares in Sachen saubere Politik herauskommen. Denn hier haben die Grünen viel an Glaubwürdigkeit zu verlieren."