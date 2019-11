Nicht nur einmal musste August, den sie den Starken nennen, seine geliebten Edelsteine verpfänden lassen. Sie wanderten von Dresden aus in ein Bankhaus in Hamburg oder Rotterdam, und erst als der sächsische Kurfürst und König von Polen seine überschießende Kunstliebe ein wenig gezügelt hatte und sich die Kassen wieder füllten, kamen die Juwelen zurück ins Schloss. Wie kaum ein anderer Herrscher seiner Zeit war August auf das Schöne versessen, auf raffinierte Vasen, intrikate Schnitzereien, köstliche Malerei. Vor allem aber die Steine hatten es ihm angetan, Saphire, Smaragde oder Rubine. Als er 1719 auflisten ließ, wie viel dieser Kronschatz wohl wert sei, kamen mehr als 3,4 Millionen Taler zusammen. Eine Summe, mit der die sächsischen Herrscher gleich 13-mal die Dresdner Frauenkirche hätten errichten können.

Seit diesem Montag fehlen nun rund zwanzig der unersetzlichen Schmuckstücke, alle stammen sie aus dem 18. Jahrhundert, alle wurden sie von den besten Juwelieren ihrer Zeit gefertigt. Brände und Kriege haben sie heil überstanden, auch die Bombardierung Dresdens und den Abtransport des Schatzes nach Russland wie die spätere Rückkehr. Jetzt aber wurden sie zur Beute einer Diebesbande, der binnen weniger Minuten gelang, was niemand für möglich gehalten hatte.

Nein, Dresden hat keinen Milliarden-Raubzug erlebt, wie manche zunächst raunten. Das Grüne Gewölbe, die Schatz- und Wunderkammer des Schlosses, wurde nicht geplündert. Doch ist es auch nicht allein die Größe des Schadens, der diesen Einbruch zu einem der schmerzhaftesten unter den vielen Kunstdiebstählen der jüngeren Zeit macht. Es ist die symbolische Macht der Tat.

In einer ohnehin hypernervösen Gegenwart wirkt der Diebstahl wie ein Schlag: Mit einem Mal scheint selbst das Hochgesicherte nicht mehr sicher. Sogar die eigene Geschichte kann umstandslos verschwinden, so hat es den Anschein. Eine Geschichte, ohne die Sachsen nicht Sachsen wäre.

1/11 "Palmette", also kleine Palme, nennen Juweliere Schmuckstücke wie dieses. Es wurde 1746 von Goldschmied Jean Jacques Pallard angefertigt und gehört zu den Juwelen, die aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 2/11 Auch diese Kette nahmen die Einbrecher mit. Sie entstand zwischen 1927 und 1937 und besteht aus 177 Perlen, die in Sachsen gezüchtet wurden. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 3/11 20 große Diamanten, 216 kleinere, dazu Silber und Gold – diese Epaulette ist Teil des Diamantrosensets. Die Einbrecher nahmen Schmuckstücke mit, die zu drei verschiedenen Juwelengarnituren gehören. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 4/11 Auch diese große Brustschleife nahmen die Täter aus der Dresdener Schatzkammer mit. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 5/11 Dieses sonnenförmige Juwel ist eine sogenannte Aigrette: Man befestigte damit Federn am Haar, um sie als Kopfschmuck zu tragen. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 6/11 Diese halbmondförmige Aigrette wurde ebenfalls aus dem Grünen Gewölbe gestohlen. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 7/11 Dieser Degen, ebenfalls Teil des Diamantrosensets, entstand zwischen 1782 und 1789 in Dresden und besteht aus fast 800 Diamanten. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 8/11 Die Diebe nahmen in Dresden auch diesen untertassengroßen Bruststern mit – ein Symbol des polnischen Ordens des Weißen Adlers. Rubine formen das für diesen Orden typische Kreuz, umgeben von Brillanten. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 9/11 Bei diesem Juwel desselben Ordens ist der weiße Adler dargestellt, das typische rote Kreuz wird teilweise verdeckt. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 10/11 Der Hutverschluss des Diamantrosensets gehört ebenfalls zur Diebesbeute. Er besteht aus 15 großen und 103 kleinen Diamanten, gefasst in Silber und Gold. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 11/11 Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt, wie einer der Einbrecher eine Vitrine im Grünen Gewölbe einschlägt. © Reuters

Es ist kurz vor fünf Uhr am Montagmorgen, als am Kopf der Augustusbrücke, gleich am Eingang zur historischen Dresdner Altstadt, ein Feuer an einem Stromverteiler ausbricht. Die Feuerwehr rückt an, der Strom fällt aus, und damit erlöschen auch die Laternen in der näheren Umgebung. Zwischen der Schinkelwache und dem Residenzschloss liegt die prächtige Dresdner Altstadt: in tiefster Nacht.

Genau dort beginnen offenbar zeitgleich mehrere Menschen, ins Residenzschloss einzudringen. Das Historische Grüne Gewölbe liegt im Erdgeschoss, und gleich hinter den Fenstern zur Straße werden die großartigsten Kunstwerke verwahrt, teils kann man sie sogar von draußen sehen. Die Einbrecher wissen das sehr gut. Sie wissen auch, dass die Fenster mit massiven Metallstäben vergittert sind, eingelassen in die barocken Sandsteinwände. Die Gitter haben nur einen Nachteil: Sie liegen nicht direkt am Fenster an, sondern wölben sich wie Käfige nach außen. Wer es schafft, zwei Stäbe im unteren Bereich der Gitter abzutrennen, dem öffnet sich eine Lücke zwischen Wand und Gitter, durch die ein schmaler Mensch gerade so hindurchpasst. Der Kunstraub wurde, man muss das so sagen, mit chirurgischer Präzision abgewickelt, geradezu minimalinvasiv.

Die Diebe überwinden das Gitter, sie schlagen die Scheibe ein, schieben einen Tisch unterhalb des Fensters zur Seite und stehen nun direkt im Pretiosensaal. Sie wissen genau, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Und sie haben genau geplant, wohin sie wollen. Sie passieren eine voll verspiegelte Säule, laufen vorbei am Eingang zum Silbervergoldeten Zimmer, womöglich sehen sie sich im Schein der Taschenlampe immer wieder selbst, denn der Pretiosensaal ist ein wahres Spiegelkabinett. Niemand bleibt hier unbeobachtet, vor allem nicht von sich selbst.

Nun laufen die Diebe in den Wappensaal und sind damit fast an ihrem Ziel: dem Juwelenzimmer. Vier Wandvitrinen gibt es dort, in ihnen ist der Staatsschatz der sächsischen Herrscher versammelt.

Es gibt Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen man zwei Täter beobachten kann, um 4.57 Uhr betreten sie das Bild. Gleich neben dem Eingang befindet sich die Smaragdgarnitur aus den Jahren 1719 bis 1746, von den Dieben unbeachtet. Der Taschenlampenschein fällt auf einen Sockel hinten im Raum, ganz kurz scheint einer der Diebe desorientiert zu sein, dann geht er zielstrebig zur Vitrine, die sie sich für ihren Raub ausgesucht haben.