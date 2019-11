© Ullstein

1 (–) Ivan Krastev, Stephen Holmes: Das Licht, das erlosch

A. d. Eng. v. Karin Schuler; Ullstein; 368 S., 26,– €

Ivan Krastev und Stephen Holmes analysieren die Krise der Demokratie in Osteuropa: Früher ging es um Kapitalismus gegen Kommunismus, heute stehen sich Liberale und deren enttäuschte Nachahmer gegenüber. Die Osteuropäer lehnen den Liberalismus ab und preisen sich als wahre Europäer, die der Seelenlosigkeit des Westens echte Bindung und familiäre Werte entgegensetzen. Eine verblüffende Analyse. 94 Punkte







© Rowohlt

2 (2) Jens Bisky: Berlin

Rowohlt Berlin; 976 S., 38,– €

Dem Journalisten Jens Bisky gelingt das Unmögliche: der meistbesprochenen Stadt in Deutschland neue Facetten abzuringen. Sein Berlin-Buch beginnt im 17. Jahrhundert, als die Stadt zu neuer Größe aufsteigt, sich mit Rom und Paris messen will. Bisky porträtiert eine Metropole der Widersprüche: Ort der Macht, der Teilung, der Repression und zugleich des Widerstands und des ewigen Experiments. 42 Punkte







© Suhrkamp/​Nova

3 (3) Julia Ebner: Radikalisierungsmaschinen

A. d. Engl. v. K. Riesselmann; Suhrkamp/Nova; 334 S., 18,– €

Julia Ebner tut etwas, wovon andere Extremismusforscher nur träumen: Sie schleust sich in radikale Gruppierungen ein, ohne entdeckt zu werden. Sie beobachtet, wie Terroristen Anschläge, Wahlmanipulationen und Fake-News planen, vor allem mit digitalen Hilfsmitteln. Ihr Buch ist das Resultat einer gefährlichen Feldforschung und eine Analyse des digitalen Terrorismus: präzise und erschreckend. 40 Punkte







Naomi Klein Green New Deal © Hoffmann und Campe

4 (–) Naomi Klein: Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann.

Hoffmann und Campe; 352 S., 24,– €

Die kanadische Aktivistin Naomi Klein fordert in ihrem neuen Buch stimmgewaltig eine politische Wende um 180 Grad. Nur ein "Green New Deal", der Umwelt- und Sozialpolitik gleichzeitig anspricht, kann den Planeten noch retten. Klein ist radikal und macht daraus keinen Hehl: Eine CO2-Steuer ist ihr nicht genug. Sie plädiert für Konsumverzicht, härtere Lohnsteuern und eine radikale linke Sozialpolitik. 30 Punkte















© Suhrkamp

4 (–) Reinhart Koselleck, Carl Schmitt: Der Briefwechsel: 1953–1983

Suhrkamp; 500 S., 42,– €

Drei Jahrzehnte lang schrieben sich der Staatsrechtler Carl Schmitt und der Historiker Reinhart Koselleck Briefe. So verschieden die beiden Intellektuellen auch waren: Sie verbanden philosophische Interessen und historische Fragen. Der Briefwechsel offenbart Schmitts randständige Stellung nach 1945, Kosellecks Uni-Karriere in der Bundesrepublik und beider Blick auf die politischen Entwicklungen ihrer Epoche. 30 Punkte







© S. Fischer

4 (6) Peter Trawny: Philosophie der Liebe

S. Fischer; 272 S., 22,– €

Liebe macht wahnsinnig, krank und wirr, zugleich ist sie Treibstoff für Versöhnung und Frieden. Wer kann die Liebe fassen? Peter Trawny hat es versucht und zeigt die Liebe in all ihren Facetten: als Gottesliebe, Nächstenliebe, große Liebe, aber auch als Hassliebe. Außerdem stellt der Wuppertaler Philosoph fest, dass die Sehnsucht nach romantischer Liebe immer noch lebt – trotz Online-Dating und Kapitalismus. 30 Punkte







© Suhrkamp

7 (–) Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen

Suhrkamp; 305 S., 18,– €

Nach der wegweisenden Studie "Gesellschaft der Singularitäten" beschäftigt sich Andreas Reckwitz in seiner Essaysammlung mit dem Strukturwandel der Gesellschaft. Der Soziologe seziert die neue Klassengesellschaft, die postindustrielle Ökonomie, die Konflikte um Kultur und Identität und den Imperativ der Selbstverwirklichung, woraus Erschöpfung und Demokratiemüdigkeit entspringen. 28 Punkte







© Wagenbach

8 (–) Vittorio M. Lampugnani: Bedeutsame Belanglosigkeiten

Wagenbach; 192 S., 30,– €

Der Architekturhistoriker Lampugnani widmet sich den Objekten der Straße: den Brunnen, Baumscheiben, Pollern, Stadtmöbeln – aber auch dem Trottoir, dem Asphalt oder den Kanaldeckeln. Lampugnani hat 22 repräsentative Objekte herausgesucht und erzählt ihren Werdegang: von ihrem ersten Auftreten in der Antike bis heute. Nebenbei zeigt er, was eine Stadt schön, individuell und unverwechselbar macht. 24 Punkte







© Penguin

9 (–) Robert Macfarlane: Im Unterland

A. d. Engl. v. A. Jandl u. F. Sievers; Penguin; 560 S., 24,– €

Der britische Nature-Writing-Star Robert Macfarlane nimmt uns mit unter die Erde. Er besucht Höhlenlandschaften in England, schwindende Gletscherwelten in Grönland und abgelegene Stollen für Atomabfälle. Sein Buch ist nicht nur eine kluge Erdbeschreibung, sondern auch das Zeugnis eines Staunenden. Wer es liest, verliert jegliches Verständnis für die Ausbeutung der Natur. 22 Punkte







© C. H. Beck

9 (1) Jill Lepore: Diese Wahrheiten

A. d. Engl. v. Werner Roller; C. H. Beck; 1120 S., 39,95 €

In ihrem Buch erzählt die Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur heutigen Krise. Ihrem Blick entgehen weder die Schatten- noch die Sonnenseiten der letzten westlichen Weltmacht: Sklaverei und Ausbeutung, aber auch große Errungenschaften wie politische Gleichheit. Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt. 22 Punkte