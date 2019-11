© Illustration: Cristina Daura für DIE ZEIT

Neulich brauchte ich Eheringe. Bei meiner Suche war ich eher zufällig auf einen Goldschmied in Hamburg-Altona gestoßen, bei dem man, wie wir im Laden erfuhren, zwischen verschiedenen Material-Varianten wählen kann. Es gab drei Golds, gewissermaßen.

Bei Ringen aus "Fairmined Eco Gold" sei sichergestellt, dass bei der Gewinnung weder Kinder beschäftigt werden noch giftige Chemikalien zum Einsatz kommen, erklärte eine Mitarbeiterin. Die Goldschürferinnen und Goldschürfer arbeiten gleichberechtigt und erhalten faire Löhne. Fanden wir super. Bei Ringen aus "Fairmined Gold" sei es so ähnlich, nur mit Chemikalien – die allerdings so umweltschonend wie möglich entsorgt würden. Fanden wir nicht mehr ganz so super, nachdem wir erfahren hatten, dass es auch ohne Chemikalien geht. Man kann die Ringe auch aus recyceltem Gold von Kunden gießen lassen. Wir dachten Deutschland, wir dachten Raubgold, wir dachten wer weiß und entschieden uns dagegen. Soll ja an was Schönes erinnern.

Ringe aus Fairmined Gold kosten 10 Prozent mehr als recyceltes Gold; bei Ringen aus Fairmined Eco Gold sind es 20 Prozent Aufpreis. Fair enough. Mir leuchtet ein, dass man für Produkte, deren Herstellung aufwendiger und anständiger ist als das, was gemeinhin unter der Bezeichnung "konventionelle Methoden" läuft, mehr Geld bezahlen muss. Was mich beschäftigte, war ein anderer Gedanke: Ich fragte mich, warum ich auf das, was ich für selbstverständlich halten möchte, ausdrücklich hingewiesen werden muss. Warum dürfen Goldschmiede, die ohne zertifiziertes Edelmetall arbeiten, was vom schönsten Tag des Lebens faseln und die sozialen und ökologischen Kosten, die der Schmuck verursacht, einfach verschweigen? Müsste es nicht genau umgekehrt sein?

Der Gedanke kam mir beim Rauchen. Genauer gesagt: beim Betrachten meines Zigarettenpäckchens. Seit 2016 sind Tabakerzeugnisse in der EU mit Warnhinweisen und Schockbildern versehen, die grob geschätzt zwei Drittel der Verpackungsoberfläche einnehmen. Sie zeigen, was so passieren kann, wenn man raucht, was man als Raucher in der Regel aber auszublenden versucht: schwarze Zehen, Karzinome, schlechte Zähne. Man sieht verträumte Impotente, Frauen, die Blut husten, Kinder am Raucher-Krankenbett, Kinder am Raucher-Grab sowie ein Kind, das von einem Vater vollgeraucht wird, der dem jungen Jochen Distelmeyer verblüffend ähnlich sieht.

Ich finde das total richtig. Ich rauche ja selbst nicht in erster Linie gern, ich bin halt süchtig. Wenn die Ekel-Aufmachung auch nur einen jungen Menschen dazu bringt, mit dem Rauchen gar nicht erst anzufangen, halte ich das für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Ich frage mich nur, warum das, was sich bei Zigaretten offenbar bewährt (die Zahl der Raucher sinkt seit Jahren), nicht auch bei anderen Produkten Anwendung findet. Und zwar gerade bei solchen, mit denen ich nicht am meisten mir selbst schade, sondern dem Rest der Welt.

Wie bei den Ringen zum Beispiel: Warum wird der Goldschmied, der ohne Zertifikate arbeitet, nicht dazu verpflichtet, beim Verkaufsgespräch ganz klar darauf hinzuweisen? Warum muss er kein Schild ins Schaufenster stellen, auf dem steht: "Bei der Gewinnung des Goldes für Ihre Eheringe kommen gefährliche Chemikalien zum Einsatz. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind nicht mit adäquater Arbeitskleidung ausgestattet und erhalten weniger als den ortsüblichen Durchschnittslohn. Ach, und in den Minen arbeiten vermutlich auch Kinder." Was spricht dagegen? Mal abgesehen davon, dass viele sich die Ringe dann nicht mehr an die Finger stecken wollten. Aber das wäre ja ganz gut.

Auch wenn man es vielleicht nicht immer merkt, versuche ich doch im Allgemeinen, ein guter Mensch zu sein. Also: kein Schwein. Niemand, der auf Kosten anderer lebt – obwohl man das als Mitteleuropäer natürlich sowieso tut, global und strukturell betrachtet. Aber ich bin darum bemüht, es irgendwie in Grenzen zu halten. Das ist bloß gar nicht so einfach.