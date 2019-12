Unser Testsieger ist ein sehr feiner kleiner Laden in der Hegestraße 33 am Eppendorfer Baum. Was auch immer man hier kauft, man macht nichts falsch. Spektakulär cremig ist der handgegossene Weihnachtsmann "Vollmilch Claus", erhältlich auch als "Weißer Claus" oder als rosa "Erdbeer Claus" aus weißer Schokolade mit Erdbeerpulver. Weil die angelieferten Schokoküsse oft den Transport nicht überstanden, stellen sie bei Schokovida nun selbst welche her. Mit einem Marzipanboden, den man tagelang nicht mehr vergisst. Ja, es war schon eine richtig gute Entscheidung, dass Oliver Rohlf seinen Job als Musikjournalist mit Schwerpunkt Heavy Metal aufgegeben und dafür mit seiner Frau Berit Windisch dieses Geschäft aufgebaut hat. "Wir wollen der Kakaohandelsstadt Hamburg eine gute Schokolade geben", sagt er. Das ist gleich vielfach gelungen: mit in schöne Formen gegossenen Tafeln wie Elbstrand (Weiße Schokolade mit Mohn) oder Fischkopp (Vollmilch mit Salz und Kakaobohnensplittern) genauso wie mit hocharomatischem Marzipan oder den exzellenten Nougatcremes Käthe und Fiete, verziert mit Fotos von Familienmitgliedern, die alle mitarbeiten. Da möchte man sich fast adoptieren lassen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden