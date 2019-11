Ich habe abgetrieben.

1971 war das ein revolutionäres Bekenntnis, unterschrieben von 374 Frauen, die im stern die Abschaffung des Paragrafen 218 forderten. Ihm zufolge stellt ein Schwangerschaftsabbruch eine Straftat dar, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Die 374 Frauen verlangten eine Entkriminalisierung von Abtreibungen. Alle Frauen sollten eigenständig entscheiden dürfen, was passiert, wenn sie ungewollt schwanger werden.

Fast 50 Jahre ist das nun her.

Nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste ist die Zahl der Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, massiv gesunken. Gab es 2003 noch 2000 Praxen und Kliniken, an die sich betroffene Frauen wenden konnten, sind es inzwischen nur noch 1200.

Im Oktober wurde bekannt, dass das ökumenische Zentralkrankenhaus Flensburg, das nach seiner Eröffnung im Jahr 2024 die größte Klinik Schleswig-Holsteins sein wird, keine Abtreibungen vornehmen wird – es sei denn, die Mutter ist in Lebensgefahr.

Verena Friederike Hasel schreibt Romane, Sach- und Kinderbücher. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Berlin. © Madlen Krippendorf für DIE ZEIT

Im November gründeten eine Ärztin und eine Medizinstudentin den Verein Doctors for Choice Germany – unter anderem, um zunehmend militant auftretenden Abtreibungsgegnern durch gezielte Informationskampagnen entgegenzutreten. In Deutschland ist es heute Alltag, dass selbst ernannte "Lebensschützer" Praxen belagern, Ärzte an ihrer Arbeit hindern und Frauen unter Druck setzen.

Wirklich weit sind wir also nicht gekommen. Kurz vor Ende dieses Jahres muss man sich sogar eingestehen: im Gegenteil.

Der Paragraf 218 existiert weiterhin – und bereitet einer antifeministischen Bewegung den Boden, die sich gerade leise in Deutschland ausbreitet.

In meinen Zwanzigern hatte ich eine Affäre, eine kurze, unverbindliche Geschichte, und dabei gab es einen Zwischenfall mit einem Kondom. Ich weiß noch, wie ich mit dem Mann über die damals verschreibungspflichtige Pille danach sprach.

Soll ich die nehmen?

In der Praxis muss man sicher ewig warten.

Komme ich dann nicht zu spät ins Büro?

Ach, wird schon nichts passiert sein.

"Herzlichen Glückwunsch", sagt der Frauenarzt ein paar Wochen später. Dann sieht er mir ins Gesicht. "Oh, oh!", sagt er.

2018 haben in Deutschland knapp 101.000 Frauen abgetrieben. Im selben Jahr haben die Deutschen in einer so hilflos-grotesken Art und Weise über den Paragrafen 219a, der ein sogenanntes Werbeverbot über Abtreibung verhängt, diskutiert, dass ich es manchmal schwer ertragen konnte: Soll es Ärzten erlaubt sein, das A-Wort auf ihren Websites zu erwähnen? Dürfen Frauen wissen, welche Praxen Abbrüche durchführen?

2019 entlud sich diese Diskussion in einer ebenso hilflos-grotesken Reform von Paragraf 219a und Schwangerschaftskonfliktgesetz. Ärzte dürfen nun zwar das A-Wort auf ihren Websites benutzen, aber alle näheren Erläuterungen sind untersagt. Dafür hält die Bundesärztekammer nun eine Liste aller Praxen bereit, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Derzeit umfasst sie gerade mal 284 Einträge. Bundesweit. In Flensburg ist keine einzige Praxis aufgeführt.