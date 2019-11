Es war eine Sternstunde europäischer Demokratie. Vor sechs Jahren sammelte die Bürgerinitiative Right2Water stolze 1,8 Millionen Unterschriften für eine bessere Trinkwasserqualität in Europa. Die Aktion zwang die europäischen Institutionen, sich für ein Recht auf universellen Zugang zu Wasser und auf eine sanitäre Grundversorgung für alle EU-Bürger einzusetzen. Hintergrund waren Bestrebungen der EU-Kommission, den Markt für die Wasserversorgung zu liberalisieren. Doch dann kam der Protest: Erstmals trug eine Organisation genug Stimmen zusammen, damit ein europäisches Bürgerbegehren Rechtsfolgen hatte. Das ist seit 2012 in der EU grundsätzlich möglich. Wer eine Million Unterschriften sammelt und noch einige andere Bedingungen erfüllt, kann auf bestimmte Gesetze Einfluss nehmen.

Ein erster Erfolg gelang prompt: Die EU-Kommission begrub umgehend alle Pläne, die Privatisierung der lokalen Wasserversorgung zu ermöglichen. Später legte die Kommission nach und präsentierte im Februar 2018 einen Entwurf für eine Neufassung der über 20 Jahre alten Trinkwasserrichtlinie.

Doch dann begann das bekannte Spiel: Mitgliedsstaaten, Lobbyisten, Parlament und Kommission rangen um Artikel und Anhänge. Nun, im November 2019, wird die Richtlinie auf den letzten Verhandlungsmetern womöglich – nun ja – verwässert. Das geht aus internen Unterlagen über die Verhandlungen der Mitgliedsstaaten hervor, die der ZEIT exklusiv vorliegen. Demnach wollen einzelne Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, Vorschläge der Kommission zu Bleigehalt, aber auch zu weniger erforschten Umwelthormonen und Mikroplastik deutlich abschwächen.

Derzeit laufen die finalen Verhandlungsrunden, in Brüssel Trilog genannt, zwischen Rat, Kommission und Parlament, an deren Ende die fertige Richtlinie stehen soll. Diese muss dann von den einzelnen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Noch aber sind die Verhandler nicht am Ziel, sondern eher auf Konfrontationskurs. Der Verhandlungsführer der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, hält die Haltung der Mitgliedsstaaten und insbesondere der Bundesregierung für "ungeheuerlich".

Wassermarsch Jährlicher Verbrauch von Trinkwasser in Deutschland. Angaben in Liter pro Kopf Quelle: BDEW; *vorläufig © ZEIT-Grafik

Auf der einen Seite stehen Kommission und Parlament, denen der sensible Rohstoff Wasser gar nicht sauber genug sein kann. Auf der anderen Seite stehen die Mitgliedsstaaten, deren Behörden die neuen Regeln umsetzen und deren Einhaltung garantieren müssen.

Diese müssen nun solche Sätze der EU-Kommission lesen: "Im Vergleich zu einigen anderen Weltregionen genießt der Großteil der EU-Bevölkerung gesicherten Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser." So steht es auf Seite eins des Vorschlags. Alles bestens also?

Von wegen. Es geht noch sauberer, sagt die Kommission. Und so tobt ein zäher Kampf zwischen Rat und Parlament um scheinbare Petitessen. Es geht um Millionstelgramm und Nanopartikel, aber auch um Stoffe, deren Gefahren nach dem heutigen Stand der Forschung kaum einzuschätzen sind.

Doch von noch saubererem Trinkwasser verspricht sich die Kommission eine Menge. Selbst die Verwendung von Plastikflaschen soll die Richtlinie verringern, "indem das Vertrauen der Verbraucher in Leitungswasser gestärkt wird". Billig wird das nicht. Zwischen sechs und sieben Milliarden Euro, so schätzt die Kommission, wird die Umsetzung der Richtlinie kosten.