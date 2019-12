DIE ZEIT: Sie haben den Brandenburgischen AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz im Wahlkampf zur Rede gestellt. In den Medien waren Sie danach der "Junge im blauen T-Shirt".

Tobias Fiedler: Ich ärger mich immer noch, dass ich an dem Tag dieses T-Shirt anhatte. Immerhin war es nicht AfD-blau, sondern Türkis. Wenn man so oft Grün trägt wie ich – und das hat sicher mit meinem Engagement bei Fridays for Future zu tun –, sind die Klamotten irgendwann eben dreckig.

ZEIT: Hatten Sie geplant, Kalbitz zu konfrontieren?

Fiedler: Nein, das nicht. In Birkenwerder lief an dem Tag die ganze Landesspitze im Rathaus auf. Da wollten meine Freunde und ich Flagge gegen rechts zeigen. Ungefähr 100 Leute demonstrierten auf der anderen Straßenseite gegen die AfD, ich mittendrin. Zwischen Kalbitz und seiner Entourage stand die Polizei, mit Schutzhelmen, Weste und allem. Die AfD hat ihre Veranstaltung zugemacht. Würde ich auch, wenn Dutzende Jugendliche am Reinstürmen sind. Irgendwann kam Kalbitz raus, und ich sah, wie einzelne Gegendemonstranten mit ihm zu diskutieren begannen. Ich ging dann ebenfalls rüber.

ZEIT: Ob man mit Rechten reden soll, ist in Ihren Kreisen umstritten.

Fiedler: Ich fand das total wichtig. Ich wollte sehen, wie die denken, warum sie bei den Leuten so gut ankommen.

ZEIT: Wie lief das Gespräch ab?

Fiedler: Ich habe Kalbitz gefragt, wie er das Pariser Klimaabkommen einhalten will. Er sagte: "Gar nicht." Dann habe ich weiter gefragt, was Deutschland unter AfD-Führung gedenkt zu tun, wenn wegen des Klimawandels Millionen Menschen aus Afrika um Asyl bitten. Kalbitz antwortete mit dem Üblichen ... Wirtschaftsflüchtlinge, Einwanderungsgesetz. Ich unterbrach ihn, insistierte: "Ich wollte wissen, was mit den Menschen passiert, wo die 500 Millionen hinsollen." Er entgegnete nichts. Schwieg für mehrere Sekunden. Dann stieg ihm die Wutröte in den Kopf. Und er rief: "Ich stelle mir die Zukunft ohne diese 500 Millionen Menschen vor."

ZEIT: Rhetorisch ein Sieg für Sie. Waren Sie zufrieden?

Fiedler: Nein, gar nicht. Ich habe mich gefragt, wie können die Menschen so einen nur wählen! Ich kenne die ja, begegne ihnen. Unter den knapp 25 Prozent AfD-Wählern gibt es einige Leute, die ich trotzdem gut leiden kann. Ich treffe Menschen ja nicht nur im Wahlkampf, sondern auch im Alltag, in der Schule, der Bar oder bei der Feuerwehr.

ZEIT: Suchen Sie dann auch die Konfrontation?

Fiedler: Nein, im Privaten habe ich nicht ständig Lust auf das Thema.

ZEIT: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum einige Ihrer Freunde rechts wählen?

Fiedler: Viele wählen aus Protest gegen eine aus ihrer Sicht bürgerfeindliche Politik. Oft haben diese Leute früher die Linke gewählt, finden aber jetzt, dass ihre Unzufriedenheit bei der AfD besser aufgehoben ist. Die kommt ihnen sozialer vor, obwohl das gar nicht stimmt. Wir von Fridays for Future werden hier in Brandenburg auch sehr negativ gesehen. Als unsozial. Ich höre immer wieder, dass wir gegen die Verbraucher sind, den Leuten zu viele Sachen verbieten wollen. Das ist wirklich schlimm. Manchmal habe ich Angst, dass die Leute aus Protest gegen uns AfD wählen.