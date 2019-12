Sie ist eine unerschrockene Frau, und wenn es etwas gibt, vor dem sie sich fürchtet, dann ist es, gewöhnlich zu sein, langweilig und banal. "Das Leben muss amüsant sein", sagt sie. "Wenn es keinen Spaß macht, dann stimmt etwas nicht." Also entschloss sie sich, etwas Neues zu wagen. Ein Abenteuer. Und wäre es nicht außerordentlich vergnüglich, in einem Hotel zu leben?

Es ist kurz vor halb acht am Abend, als Edda Hummer, eine sehr, sehr schlanke Frau von 80 Jahren, mit schulterlangem, silbrigen Haar, das einmal blond war, die Treppe hinunter in die Hotellobby zu schweben scheint.

Sie schickt der Rezeptionistin ein Lächeln entgegen. Dann durchquert sie die Lobby, rotweinfarbene Fauteuils auf hellem Marmorboden, bevor sie auf ihren schwarzen High Heels über das dunkle Parkett in Richtung Brasserie stöckelt. Wie fast an jedem Abend seit gut einem Jahr.

Andere Leute in ihrem Alter leben in einem Altenheim. Madame Hummer jedoch sagt, so etwas käme für sie nie infrage. Sie fände es unerträglich, dort nur Leichen herumspazieren zu sehen. Stattdessen packte sie ihre fünf Koffer und zog von ihrem Schlösschen in Lothringen ins rund 30 Kilometer entfernte Hotel Victor’s. Ein cremefarbener Bau aus Beton und Glas, der am Rand von Saarbrücken liegt, unweit der Grenze zu Frankreich, direkt neben einem Casino.

In der Brasserie, die Chez Victor’s heißt und zum Hotel gehört, begrüßt Madame Hummer den Kellner, einen Mann in Schwarz und Weiß, mit Küsschen, eins links, eins rechts.

"Ça va?"

"Ça va bien."

Dann geleitet er sie zu ihrem Tisch, direkt neben der Bar. Kleine Lampen mit rotem Schirm spenden ein warmes, weiches Licht. Im Hintergrund läuft leise – nur fast zu schön, um wahr zu sein – La vie en rose von Edith Piaf.

Madame Hummer nimmt Platz. Weiße Tischdecke auf dunklem Holz. Sie schlägt die Beine übereinander, aus Gewohnheit wirft sie einen Blick in die Karte. Aber sie weiß auch so, was sie will. Der Kellner weiß es auch. Man kennt sich ja eine Weile.

"Darf es ein Gläschen sein, Madame?"

"Warum nicht?", sagt sie und klappt die Karte zu.

Der Kellner schenkt ein. Crémant d’Alsace, Jahrgang 2017, kein schlechter. Es ist nicht das letzte Glas an diesem Abend.

Es gab und gibt viele Menschen, die im Hotel leben. Obwohl die meisten von ihnen Geschäftsreisende sind, Ingenieure oder Vertriebsmanager, haftet dem Leben im Hotel etwas Glamouröses an. Vor allem deshalb, weil einige der Dauergäste – oder longstayer, wie es unter Hoteliers heißt – sehr berühmt sind oder es zumindest einmal waren.

Udo Lindenberg lebt im Hotel Atlantic in Hamburg. Hans Albers residierte lange im Adlon in Berlin. John Wayne und Robert de Niro wohnten im Chateau Marmont in Los Angeles. Coco Chanel ließ sich für beinahe 40 Jahre im Ritz in Paris nieder. Ihre Suite, 188 Quadratmeter groß, wurde nach ihrem Tod in "Coco Chanel Suite" umbenannt.

Madame Hummer fände es albern, würden ihre beiden Zimmer im dritten Stock, 60 Quadratmeter groß, ihren Namen tragen. "Champagner-Suite würde völlig genügen." Sie lacht.

Es ist nicht das Lachen einer alten Frau, die vier Kinder, zehn Enkelkinder und vier Urenkel hat und jahrelang erfolgreich eine Firma führte. Madame Hummers Lachen wirkt unbeschwert und leicht, als habe es ihrem Leben keinerlei Kränkungen und Verwundungen gegeben. Vielleicht aber ist sie auch nur besonders talentiert darin, diese zu verbergen. Oder zumindest ihr Vergnügen davon nicht trüben zu lassen.

Sie sagt: "Du kannst alles zu viel machen. Zu viel Crémant trinken, zu oft im Casino spielen. Aber darauf zu verzichten wäre eine Verschwendung. Ich stehe zum Vergnügen. Du musst es nur kultivieren."

Sie wird 1939 in Österreich geboren, erzählt sie, in Muhr, einem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern, im Salzburger Land. Ihre Mutter stirbt, als sie elf Jahre alt ist, bei einem Autounfall. Ihr Vater betreibt einen Gemischtwarenladen. Später lebt sie in Wien, dann in Belgien, sie heiratet, sie lässt sich scheiden. Sie bekommt vier Kinder von zwei verschiedenen Männern. Sie steigt in die Firma ihres Vaters ein, der inzwischen in Worms Plastikgriffe für Waschmittelboxen herstellen lässt und damit sehr reich wird. Sie geht nach Frankreich und gründet dort eine Dependance der Firma ihres Vaters, in der sie Kunststoff produziert: Hummer Plastiques.