Wir stehen hier an dem Fluss, den die Weißen Marmelos nennen. Wir im Volk der Tenharim haben einen anderen Namen dafür, wir sagen Yty’hu, aber es ist derselbe Fluss. Es ist der Name für den Fluss und für unser ganzes Land. Schauen Sie, was mit dem Wald ringsherum passiert ist! Hier brannte das Feuer. An einigen Stellen loderte es wenige Zentimeter hoch, an anderen höher, als ein Mensch groß ist, und mehrere Kilometer breit. Der Schaden ist so, wie Sie es hier sehen. Der Stamm dieses Baumes steht noch, aber seine Rinde hat sich abgelöst, und die Baumkrone ist tot. Es gibt dort kein Leben mehr. Auch die Wurzeln sind verbrannt. Unten am Baum ist ein Erdloch, in dem ein Gürteltier gelebt hat, jetzt kann man dort nur noch Kohle sehen. Das Gürteltier hat es nicht mehr geschafft zu fliehen.

Hier leben wir Tenharim und auch unsere Nachbarvölker: die Jiahui, Parintintin und Mundava, die Juma und die Urue-Wau-Wau. All diese Völker sprechen dieselbe Sprache, und sie sind immer schon zu diesem Fluss gekommen, um Fische zu fangen und zu jagen, Kastanien zu ernten und Früchte zu sammeln. Einmal im Jahr tritt der Fluss über die Ufer und hilft dabei, dass ringsherum alles wächst. Der Fluss und der Wald haben stets eine große Bevölkerung ernährt.

Um diese Zeit herum tragen die Bäume normalerweise Früchte. Davon ernähren sich Gürteltiere und Hirsche, Wildschweine und Tapire, Papageien und viele mehr. Auf dem Boden sieht man Hufspuren. Sie zeigen, dass Tiere dort kürzlich nach Nahrung gesucht haben. Hier gibt es aber nichts mehr.

Die Häuptlinge der Tenharim haben nun Gruppen aus Kriegern gebildet, die den Wald nach Feuern absuchen. Wir müssen ja wissen, wie viel verloren geht. Nachdem die Feuer bereits einige Wochen lang brannten, kam endlich auch Hilfe der Regierung. Sie schickte Feuerwehrleute und Flugzeuge.



Bei unseren Exkursionen haben wir aber gesehen, wie viel vernichtet worden ist. Zwei Kastanienhaine sind abgebrannt. Für unsere Familien sind die Kastanienhaine wichtige Orte, weil wir für einige Zeit im Jahr dort leben, um zu jagen und zu ernten. In den Kastanienhainen spielen unsere alten Geschichten. Wir sind ins Quellgebiet des Marmelos gereist und haben gesehen, dass auch dort viele Feuer waren. Die Alten im Volk machen sich Sorgen. Wenn kein Wald in der Nähe der Quellen steht, sagen sie, versiegen die Bäche und Flüsse bald.

Wir wissen, wer die Feuer gelegt hat. Aber ich will keine Namen nennen, nicht viel darüber sprechen. Seit Jahren dringen Weiße aus den Siedlungen in unser Stammesgebiet ein, sie stehlen Bäume und fackeln das Unterholz ab für ihre Weiden. In diesem Jahr sind neue Rinderhalter angekommen, wir haben sie gesehen. Sie kommen von außerhalb. Sie suchen Platz für ihre Rinder. Wir Tenharim sind schon häufig bedroht worden von diesen Weißen. Es hat Tote in meinem Volk gegeben. Jetzt drohen sie uns wieder und berufen sich auf ihren Präsidenten. Der hat gesagt, die Indianer sollten aus den Wäldern verschwinden. Wir werden uns über diese Weißen beschweren. Aber wird die Polizei dann etwas tun?

Zehntausende Brandherde haben im September und Oktober riesige Flächen Amazonaswald vernichtet. Der Häuptling Antonio Enésio Tenharim besichtigte auf einer Exkursion die schlimmsten Brandherde auf seinem Stammesgebiet im Südwesten des Amazonaswaldes. Protokolliert wurden seine Eindrücke von Thomas Fischermann.