Ich befinde mich auf unserem Forschungseisbrecher Polarstern auf der größten Arktisexpedition unserer Zeit bei 86 Grad Nord, 121 Grad Ost, gut 400 Kilometer vom Nordpol entfernt. Wir haben unser Schiff hier vor sechs Wochen fest vom Eis einschließen lassen und werden ein ganzes Jahr von dessen natürlicher Drift durch die Zentralarktis getragen. Dabei befinden wir uns auf Gedeih und Verderb in den Händen der Natur: Der Kurs wird von Wind und Strömungen bestimmt, die das Eis aus dem sibirischen Sektor der Arktis über den Nordpol schieben.

Um unser Schiff herum steht eine ganze kleine Forschungsstadt auf dem Eis, die wir errichtet haben, damit wir die Klimaprozesse der Arktis erstmalig auch im Winter umfassend beobachten können. Die Daten sind eine unabdingbare Voraussetzung, um diese Prozesse in unseren globalen Klimamodellen korrekt abzubilden. Umgeben sind wir außerdem von einem Netzwerk aus kleineren Messstationen, Außenposten auf dem Eis in Dutzenden von Kilometern Abstand, die wir regelmäßig mit unseren beiden Helikoptern besuchen. Mithilfe dieser komplexen Struktur studieren wir die Atmosphäre, das Eis und den Schnee, den Ozean, das Ökosystem und die Biogeochemie der Arktis. Es sind die Wechselwirkungen zwischen all diesen Komponenten des arktischen Klimasystems, die die Arktis zum Epizentrum des globalen Klimawandels machen. Die Erwärmung verläuft hier viel schneller als im Rest der Welt, und die Veränderungen sind schon heute dramatisch. Die wollen wir besser verstehen und besser vorhersagen können. Dazu sind wir hier.

Ich selbst werde während der Expedition knapp neun Monate unterwegs sein, sieben Monate an Bord der Polarstern, einige Wochen auf zwei unserer vier Partner-Eisbrecher und weitere Zeit mit unseren Forschungs- und Logistikflugzeugen. Ein enormer Aufwand, der aber notwendig ist, um diese Expedition überhaupt möglich zu machen und unser zentrales Expeditionsschiff ein Jahr lang in der direkten Umgebung des Nordpols betreiben und versorgen zu können.

Der Großteil unserer Arbeiten findet in der ewigen Dunkelheit der winterlichen Polarnacht statt, auf dem Eis, das derzeit etwa einen Meter dick ist. Eine dynamische und trügerische Schicht, unter der sich der 4.400 Meter tiefe Ozean erstreckt. Das Eis ist in ständiger Bewegung, bildet Risse und Spalten oder schiebt sich zu mehreren Meter hohen Presseisrücken zusammen. Eine faszinierende Landschaft aus skurrilen, vom Wind geformten Eisskulpturen, lang gestreckten hohen Eisrücken, und dazwischen ausgedehnte Ebenen, die im Schatten des Mondlichts schwarz und dunkel daliegen. Auf Ski durch diese unermesslichen und unerkundeten Weiten zu fahren ist ein fast außerirdisches Erlebnis. Die nächste menschliche Seele ist mehr als 1.000 Kilometer von uns entfernt.

Für heute mussten wir die Arbeiten auf dem Eis aber abbrechen. Es herrscht Sturm, das Eis verschiebt sich, und die Sicht in dem heulenden Gewirbel von Böen und treibendem Schnee ist zu schlecht, um Eisbären, die sich möglicherweise nähern, in der Dunkelheit nur im Schein unserer Stirnlampen rechtzeitig zu entdecken. Zudem zieht sich ein neuer breiter Riss quer durch unsere Forschungsstadt, zerreißt Stromleitungen und verändert den Stadtplan. In den nächsten Tagen werden wir viel zu tun haben.

Der Physiker Markus Rex leitet die Mosaic-Expedition, bei der sich Klimaforscher ein Jahr lang auf einer Scholle durch die Arktis treiben lassen. Aufgeschrieben hat er seine Eindrücke auf dem Eisbrecher "Polarstern" am 19. November