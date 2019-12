Kerstin Kohlenberg: Hallo, Jörg! Wir wollen über Amerika sprechen. Nicht dass wir das zu selten machen. Ich glaube, mittlerweile telefonieren wir jede Woche mindestens eine Stunde miteinander, um den Überblick zu behalten. Jetzt aber wollen wir über dieses Jahr mit Donald Trump sprechen. Und das begann mit einer Rundmail von dir an alle Korrespondenten, in der du die außenpolitischen Themen des vorangegangenen Jahres einmal sortiert hast.

Jörg Lau: Hallo, Kerstin. Ja, ich schreibe diese Mails auch aus selbsttherapeutischen Gründen. Ich beschäftige mich mit so vielen unterschiedlichen Gebieten auf der Welt, dass ich zu Anfang eines neuen Jahres manchmal das Gefühl habe: Es war unglaublich viel los, ich habe den Faden verloren. Die Weltpolitik explodiert gerade. Und Trump ist einer der Auslöser dieser Explosion. Die Ereignisse überstürzen sich so, dass man sowohl als Leser als auch als Autor ein bisschen abstumpft. Und man muss sich immer wieder fragen: Was ist eigentlich noch wichtig? Was ist eigentlich ein Skandal? Und wie können wir das den Lesern nahebringen? Gerade bei Trump gibt es eine Art Ermüdung. Weil der halt immer Dinge tut, die unglaublich sind.

Kohlenberg: Als Korrespondentin ist man manchmal versucht, einen zynischen Unterton anzuschlagen. Da merkt der Leser dann das Augenrollen aus jedem Satz heraus. Das ist aber nicht gut. Deshalb sind unsere Telefonate wichtig. Die bringen eine professionelle Nüchternheit und für einen Moment Ordnung in das Chaos.

Lau: Ich bin eine Art Filter, der bestimmte Themen von euch Korrespondenten auch mal aussortiert. Anfang des Jahres ging mir das mit dem government shutdown so. Wie übersetzt man das eigentlich? Eine Haushaltsblockade?

Kohlenberg: Schon klar. Es ist in Deutschland schwer zu vermitteln, dass ein Parlament sich nicht auf einen Haushalt einigen kann. Weil Trump Geld für die Mauer wollte und die Demokraten es ihm nicht geben wollten. In Amerika war das ein Riesenthema, denn dem Staat ging einfach das Geld aus. Die staatlich geförderten Krankenhäuser für Veteranen mussten schließen. Das Fleisch wurde nicht mehr von Prüfern auf Salmonellen geprüft.

Lau: In Deutschland zuckt man mit den Achseln: Ach, nur der neueste Wahnsinn. Das gespaltene Land, das kennen wir schon. Wir haben das Thema in der Zeitung dann nicht vertieft. Aber es kann auch umgekehrt funktionieren. Dass ich ein Thema heiß finde und du abwinkst. Das war zu Beginn des Jahres das Thema Frauen und Trump. Es gab viele neue Frauen, die für die Demokraten in den Kongress gewählt wurden. Trumps frauenfeindliche Art hatte sie motiviert, sich aufstellen zu lassen. Das fand ich aufregend. Ich habe dich bearbeitet, eine Geschichte über die Frauen zu machen. Aber du wolltest nicht.

Kohlenberg: Ich fand, dass die Begeisterung über die jungen Frauen im Parlament uns auf eine falsche Fährte führt. Es war schon für Hillary Clinton eine Sackgasse, darauf zu setzen, dass sie als Frau jetzt eigentlich dran wäre. Die Frau, die mich damals bei den Demokraten am meisten beeindruckte, war Nancy Pelosi. Mit sagenhaften 79 Jahren hatte sie die erfolgreiche Zwischenwahl orchestriert. Dabei hatte man sie schon als vorgestrig abgeschrieben. Und jetzt ist sie diejenige, die Trump trotzt.

Lau: An den jungen Frauen fand ich gerade interessant, wie jede auf ihre Art die Konsequenz aus der Pleite Hillary Clintons gezogen hat. Es ging nicht allein darum, dass jetzt mal Frauen dran sind. Sondern darum, dass man mit Sachpolitik, mit klaren Vorstellungen an den Job herangeht. Feministinnen sind sie vielleicht schon, aber sie wollten nicht mit Identitätspolitik punkten.

Kohlenberg: Die Prominentesten unter ihnen haben aber ihr Frausein und das Nicht-weiß-Sein sehr bewusst genutzt. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib. Und ich fand es problematisch, dass sie sich als Gegner die Elite ihrer eigenen Partei ausgesucht hatten. Gerade jetzt, wo es darum geht, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Darum wollte ich keine "Wow, guck mal, wie viele Frauen es geschafft haben"-Geschichte machen.

Lau: Dafür haben wir euch Korrespondenten ja, dass ihr uns in der Zentrale sagt: Leute, es ist leider etwas komplizierter, als ihr euch das in Hamburg so vorstellt. Und hier hat es ja noch die besondere Pointe, dass der Mann aus Hamburg gerne eine Geschichte über Frauen haben will, und die Frau in Amerika will sie nicht schreiben.

Kohlenberg: Im Februar kam dann das Thema der Mueller-Ermittlungen auf. Die Sache war kompliziert, man konnte sich leicht in den vielen Details verlieren. Wir haben lange überlegt, wie wir das als Wochenzeitung aufgreifen könnten.

Lau: Du hattest dann die Idee, dass wir über Trumps Russland-Connection sehr anschaulich erzählen können, indem wir den jahrzehntelangen Versuch rekonstruieren, einen Trump-Tower in Russland zu errichten.

Kohlenberg:Alice Bota in Moskau ist mit eingestiegen. Man konnte anhand der Verhandlungen über den Trump-Tower in Moskau gut zeigen, wie Trump in diesen Grauzonen agiert und wie seine politischen und geschäftlichen Interessen ineinanderfließen.