Nastrovje!

Mein russischer Wahlkampf



Wenn man – wie ich – im 88. Lebensjahr steht, hat sich vieles im Leben mehrfach wiederholt. Und doch, es gibt ein Ereignis im Herbst dieses Jahres, das mich sehr berührt hat. Es hat zu tun mit meiner besonderen Affinität zu Russland, die sich aus meiner Familiengeschichte erklärt: Meine Großeltern mütterlicherseits waren Russen und wurden im Zuge der Russischen Revolution 1917 zu Emigranten. Die Familie wurden enteignet, verließ das Land und wurde in Berlin-Charlottenburg heimisch. Meine Mutter blieb bis zu ihrem Lebensende durch und durch Russin und behauptete sich damit auch in der sächsischen Familie meines Vaters. Mir hat sie viel vom russischen Lebensgefühl vermittelt, auch wenn ich die Sprache nicht spreche. Aber ich war oft in Russland. Zuerst 1966, als Leiter einer Delegation der Jugendorganisation der FDP, dann als Minister und nach der Wende mit Beratungsaufträgen der EU.

Ein neue Phase meiner Beziehung zu Russland begann vor sechs Jahren in Zusammenarbeit mit der Friedrich Naumann-Stiftung für die Freiheit. Der engagierte Leiter des Moskauer Büros, Julius von Freytag-Loringhoven, veranlasste, dass mein eigentlich an die Deutschen gerichtetes Buch Rettet die Grundrechte ins Russische übersetzt wurde. Meine Thesen zu Bürgerrechten und Menschenrechten wurden zur Grundlage von Diskussionen über die russischen Zustände, innen- wie außenpolitisch. Vor allem bei jungen Menschen bin ich immer wieder auf große Neugier gestoßen.

Meine letzte Moskaureise im September fand vor einem aufregenden Hintergrund statt. Die Bürger waren aufgebracht über massive Behinderungen bei den Wahlen zum Moskauer Stadtparlament. Es gab wütende Demonstrationen. Ich war bei unseren Freunden und habe sie ermutigt – trotz des Risikos, aufgegriffen und zu langjähriger Lagerhaft verurteilt zu werden. Und tatsächlich: Vier unserer politischen Freunde setzten sich mit ihren Kandidaturen durch, mit einem begeisterten Wahlkampf, getrieben auch von dem Zorn, dass noch viele andere eine Chance gehabt hätten. Und sie wurden gewählt. Welche Freude, welcher Jubel! Daran hatte ich nun hautnah Anteil. Ich habe viele Wahlkämpfe hinter mir. Aber selten hat mich ein Sieg so berührt – ein kleiner Sieg gegen die Machenschaften einer Diktatur. Für mich, bei allem, was ich Russland an demokratischem Kampfesmut gesehen habe, war dies ein neues Erlebnis. Gemeinsam wurde darauf das Glas erhoben – nicht nur eines.

Der FDP-Politiker Gerhart Baum, 87, war von 1972 bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister.

Herzensdinge

Von Fußballgöttern und Franziskanern

Es ist ein großes, schönes Privileg meines Amtes als Kulturstaatsministerin, immer wieder wunderbaren Menschen zu begegnen. Einen echten "Fußballgott" zu treffen blieb aber auch mir bislang verwehrt – jedenfalls bis zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Dort bin ich im LitCam Kulturstadion mit Otto Rehhagel zusammengetroffen – der nicht nur eine lebende Fußballlegende ist ("Rehakles"), sondern auch begeisterter Leser und Trainer der Autorennationalmannschaft. Er verkörpert also geradezu "Fußball trifft Kultur", ein großartiges Projekt der gemeinnützigen Organisation Litcam, die sich damit für Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen oder sozial schwachen Familien einsetzt. Ein weiteres Projekt ist der "Lese-Kicker", die alle zwei Jahre auf der Frankfurter Buchmesse stattfindende Auszeichnung des besten deutschsprachigen Fußball-Kinderbuchs. Die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ist mir ein Herzensanliegen, denn Lesen ist nicht nur Freude, sondern in unserer Informationsgesellschaft auch der Schlüssel zu Wissen, Bildung und damit zu demokratischer Teilhabe. Wie schön also, dass sich die LitCam dieses Themas annimmt! Mit Otto Rehhagel waren wir uns einig: Wenn Kultur und Sport sich verbinden, ist das ein maximaler Gewinn für unsere Gesellschaft.

Vom "Fußballgott" ist es nicht weit zur Kirche, hier auf Erden. Der katholischen Kirche in Deutschland geht es nicht gut. Das beschäftigt mich sehr, nicht zuletzt als Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken. Aber dass ich mal vor einer Kirchentüre Unterschriften in eigener Sache sammeln würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Es war eine echte, wenn auch etwas traurige Premiere. Denn es geht um die Rettung unserer Kirchengemeinde Sankt Ludwig in Berlin-Wilmersdorf, aus der sich nach 34 Jahren die Franziskaner verabschieden. Entsetzen und Tränen waren die Reaktion, als wir in diesem Herbst erfahren haben, dass sie uns verlassen, weil sie kaum mehr Nachwuchs für ihren Orden finden. Sankt Ludwig ist eine große, gesunde und lebhafte Gemeinde, in der jedes Wochenende etwa 1500 Menschen die Gottesdienste besuchen. Diese Menschen haben mit ihrer Unterschrift dafür geworben, etwas von der menschenfreundlichen und weltoffenen Spiritualität der Franziskaner in Berlin zu erhalten – und vor allem einen Dialog auf Augenhöhe zwischen der Kirche und ihren Gemeindemitgliedern zu führen.

Wir wollen alle zusammen aus dieser schwierigen Situation etwas Produktives machen, denn Sankt Ludwig ist nicht nur mein Berliner Herzensort und meine Berliner Glaubensheimat, sondern ein christlicher Leuchtturm, der weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus strahlt.



Die CDU-Kulturpolitikerin Monika Grütters, 57, ist seit 2013 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.