Ich hatte nie ein Vorbild. Irgendetwas sträubt sich in mir dagegen, jemanden für das, was er tut, zu bewundern. Vielleicht liegt es an meinem Ehrgeiz. Oder am Misstrauen. Ich will mich nicht von billigen Inszenierungen beeindrucken lassen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich als Frau vor allem in der Welt des Fußballs journalistisch sozialisiert wurde; in einer Welt, die zwar massenhaft Vorbilder produziert, bloß sind die meisten männlich. Und sie bewegen sich in Systemen, die man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, leicht durchschauen kann. Diejenigen, die am meisten Geld zu Verfügung haben, haben die Macht. Und diejenigen, die die Macht haben, bestimmen die Themen.

Das dachte ich – bis zum Juni 2019.

Der Juni ist ein Monat, in dem man nichts gewinnen kann, wenn man über Fußball berichtet. Die Bundesliga hatte sich traditionell in die Sommerpause verabschiedet (Bayern München wurde 2019 Meister), die Champions League wurde gleich am ersten Tag des Monats entschieden (der FC Liverpool, trainiert vom deutschen Trainer Jürgen Klopp, hat gewonnen), und in diesem Jahr sollte nicht einmal ein Fußballgroßereignis folgen – bis auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Aber wer interessiert sich schon für eine Frauen-WM? Rückblickend ein ziemlich naiver Gedanke: Seit den Olympischen Spielen 1968, die in Mexiko City ausgetragen wurden, gab es wohl keinen internationalen Wettbewerb mehr im Profisport, der bedeutender war als diese Frauen-Weltmeisterschaft im Juni 2019 in Frankreich. Damals, 1968, demonstrierte der amerikanische Leichtathlet Tommie Smith gegen den Rassismus in seiner Heimat, indem er den Kopf während der Nationalhymne senkte und seine geballte Faust, mit einem schwarzen Handschuh bekleidet, in die Luft streckte. Aus heutiger Perspektive ist Smith sowohl ein Held als auch ein Vorbild. Damals brachte ihm sein Auftritt viel Kritik ein – es hieß, er habe die Veranstaltung beschmutzt.

Megan Rapinoe ist eine weiße Frau, aber auch sie kennt das Gefühl, Wut und Hass auf sich zu ziehen. "Wann immer du versuchst jemandem zu helfen, und es ist für dich total einfach und bequem, dann hilfst du nicht", sagt sie und nimmt rund 50 Jahre nach Smith, im Juni 2019, erneut den Kampf gegen die Obrigkeiten auf. Die US-amerikanische Fußballerin zeigte der ganzen Welt, dass Fußball sehr wohl mehr bedeuten kann als flüchtige Titel. "I’m not going to the fucking White House", twitterte die Kapitänin des amerikanischen Teams während der WM mit freundlichen Grüßen an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Traditionell werden die Gewinner eines internationalen Titels nach ihrer Rückkehr in die USA im Weißen Haus empfangen. Mit dem Glamour sportlichen Erfolgs umgeben sich alle Politiker gerne, natürlich auch Donald Trump. Er reagierte prompt auf Rapinoes Nachricht und schrieb, sie solle sein Land nicht beschmutzen. Ausnahmsweise hielt sich der Mann, der davon überzeugt ist, Frauen nur ordentlich in den Schritt fassen zu müssen, um sie gefügig zu machen, ansonsten eher zurück. Gönnerhaft ließ er die Kapitänin wissen, sie und ihre Kolleginnen seien trotzdem jederzeit bei ihm willkommen – sogar im Fall einer Niederlage.

Als Journalistin sucht man stets nach Komplizen des eigenen Misstrauens, nach Figuren, die sich gegen das System auflehnen und auch den Mut aufbringen, offen darüber zu sprechen. Ich selbst scheitere oft an diesem Anspruch. In der Sportwelt werden Zweifel als Schwäche ausgelegt, deshalb äußern nur wenige ihre Bedenken. Bestimmt habe ich das ein oder andere Mal mehr in Menschen hineininterpretiert, als sie zu geben imstande waren.

Bei Megan Rapinoe war es genau andersherum. Über die Klage ihrer Mannschaft gegen den amerikanischen Fußball-Verband wegen der schlechteren Bezahlung im Vergleich zu den Männern las ich hinweg. Als ich sah, dass Rapinoe die Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin, der Basketballspielerin Sue Bird, mit einer stilvollen Nacktaufnahme auf dem Cover der ESPN-Zeitschrift The Magazine’s Body Issue öffentlich machte, dachte ich: Das ist mir zu privat, das will ich gar nicht wissen.

Heute sehe ich das anders. Seit Juni 2019 ist die Amerikanerin ein Weltstar, seit dem Herbst zudem Weltfußballerin, aber ihr Kampf gegen das System begann viel früher. "Als Homosexuelle", erzählte sie vor ein paar Jahren in einem Interview, wisse sie, "was es heißt, die Flagge anzuschauen und zu spüren, dass sie meine Freiheiten einschränkt". Auch bei den medial weniger beachteten Spielen ihrer Vereinsmannschaft protestierte sie – nicht für sich, sondern gegen Rassismus, indem sie während der Hymne kniete. Und schon bei der WM 2011 lief sie nach einem ihrer Tore zum Mikrofon am Spielfeldrand und sang die Zeile des berühmten Songs von Bruce Springsteen Born in the USA. Rapinoe ist laut, das stimmt, und trotzdem setzt sie sich nicht in Szene. Vielmehr nutzt sie die Aufmerksamkeit, um auf die Defizite der Inszenierung aufmerksam zu machen.

Es gab noch eine andere Frau, die in diesem Monat rebellierte. Trotz des Verbots der zuständigen Behörden navigierte Carola Rackete am 29. Juni 2019 das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 in den Hafen von Lampedusa. Die rund 40 im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten an Bord wurden in ein Auffanglager gebracht. Die deutsche Kapitänin wurde nach ihrer Ankunft zunächst unter Hausarrest gestellt.

Seitdem kann sich Rackete vor Auszeichnungen für ihren Mut und ihr Engagement kaum retten. Aber wenn man genau hinhört, dann begreift man, dass sie nicht als Frau oder als Aktivistin verehrt werden will. Viel entscheidender sei die Sache: Verantwortung für den Umgang mit Menschen in Not zu übernehmen.

Vielleicht ist es das, was mich an Vorbildern stört: Man fixiert sich in seiner kleinen Welt, in einer begrenzten Wirklichkeit, auf einen einzigen Menschen, der dann erhaben sein soll über jeden Zweifel. Dabei wissen wir eigentlich alle, dass wir das meiste, was wir tun, selbst nicht richtig verstehen.