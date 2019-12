Produktionskosten pro Folge mit je einer Länge zwischen 50 und 80 Minuten





Nachfrage Durchschnittliche HBO-Zuschauerzahlen pro Staffel, in Millionen





90 Mio. $ Budget gab es für die achte Staffel. "Game of Thrones" ist aktuell die teuerste Fernsehserie. Im Vergleich: Mit diesem Budget könnte man etwa 50 Tatorte drehen (Eine ARD-Tatort-Produktion kostet im Schnitt zwischen 1,5 und 1, 7 Millionen Euro) oder fast einen Film der "Herr der Ringe-Trilogie"

17 % der amerikanischen HBO-Kunden kündigen ihr Abo, nachdem die Serie abgelaufen ist, oder haben es vor





81 Mio. Views (auf Facebook, YouTube und Twitter zusammen) hatte der Trailer für die achte Staffel innerhalb von 24 Stunden





54 Mio. Mal wurde die erste Folge von Staffel 8 illegal gestreamt – innerhalb von 24 Stunden. Nur 17 Mio. zahlten dafür





700 Mio. $ Gewinn machte der in New York City ansässige Pay-TV-Sender Home Box Office allein im dritten Quartal 2019. Welchen Anteil "Game of Thrones" daran hat, verrät HBO aber nicht





In 170 Ländern wurde "Game of Thrones" ausgestrahlt





Etwa 1,8 Mio. Menschen haben nach Ausstrahlung der letzten Folge in einer Online-Petition ein neues Ende der Serie gefordert, weil sie mit dem aktuellen unzufrieden sind





10 Mio. Follower hat der Instagram-Account von "Game of Thrones". Aufgrund der Reichweite würde ein bezahlter Post für Werbung etwa 50.000 Dollar kosten





59 Mal hat die Serie den Fernsehpreis Emmy gewonnen





Drehorte Die Serie wurde in 10 Ländern gefilmt: Location-Scouts machten Castle Ward in Nordirland zu Burg Winterfell, Sitz der Familie Stark. Drehort der fiktiven Hauptstadt Westeros ist Dubrovnik. Der Ort Ait-Ben-Haddou in Marokko wurde in der Serie zur Freien Stadt Pentos und der Stadt Yunkai. Viele der Drehorte wurden zu Touristenmagneten. Es gibt organisierte Reisen und Touren für Fans





Mehr Opfer fürs Geld In Schlachten oder durch Gift, Drachen und Zombies – gestorben wird zunehmend bei "Game of Thrones". Nur zwei Figuren sterben an Altersschwäche





Darsteller Die Schauspieler Kit Harington, Peter Dinklage, Emilia Clarke und Lena Headey sind mit zuletzt jeweils 500.000 Dollar pro Folge die vier bestverdienenden Schauspieler der Serie. Allein 2019 liefen sechs Folgen, seit Beginn der Serie 73 Folgen. Die Schauspielerin Sophie Turner erhielt 150.000 Dollar Gage pro Folge. Im Vergleich: Angela Merkel kommt auf ein Gehalt von 350.000 Euro brutto, im ganzen Jahr

Währungen

Es gibt verschiedene Währungen in der Welt von "Game of Thrones". In den sieben Königslanden etwa bezahlt man meist mit Münzen: Golddrachen, Silberhirschen oder Kupfersternen. Ein Stück Zitronengebäck beim Bäcker kostet Arya Stark in einer Folge drei Kupfersterne. Es gibt aber auch Tauschhandel und in manchen Regionen sind Sklaven ein Zahlungsmittel.





Am Set

Die Bank

Viele Städte haben ihre eigenen Banken.

Die einflussreichste ist die Eiserne Bank von Braavos. Sie wurde von 23 Leuten (16 Männer, 7 Frauen) gegründet, die ihren Einfluss an ihre über 1000 Nachfahren vererbten. Immer wieder reisen Machthaber nach Braavos, um sich bei der Eisernen Bank Geld zu leihen. Wer es nicht zurückzahlt, muss befürchten, dass die Bank sich auf die Seite seiner Feinde schlägt und deren Kriegszüge unterstützt.

Materialien





