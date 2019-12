Das Klimaschutzpaket: Geschichte einer monatelangen Irrfahrt

15. November 2019: Der Tag, an dem die Bundeskanzlerin schweigt

Wo ist die Kanzlerin und vor allem, wann spricht sie? An diesem Freitag, Mitte November, soll im Bundestag endgültig abgestimmt werden. Es geht um nicht weniger als den "Neuanfang in der Klimapolitik", den "Grundstein für eine umfassende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft": So jedenfalls hat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein paar Tage zuvor gesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte einige Wochen vor der Sitzung sogar ein noch mächtigeres Wort gewählt. Sie hatte von der "Menschheitsherausforderung" gesprochen, die man annehmen müsse. Die Bundesregierung hat deshalb ein Gesetz zum Schutz des Klimas geschrieben – und dem sollen die Abgeordneten zustimmen.

Als Bundeskanzler Gerhard Schröder dem Bundestag 2002 sein wichtigstes Projekt, die Hartz-Gesetze, vorlegte, verteidigte er sie höchstpersönlich: "Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind", sagte der Sozialdemokrat damals. In der Euro-Krise gab Angela Merkel insgesamt 13 Regierungserklärungen ab, um für ihre Strategie zu werben. Nun aber, beim Klimagesetz, mit dem Deutschland die "Menschheitsherausforderung" annehmen will, reden im Bundestag nur ein paar ziemlich unbekannte Abgeordnete. Sie reden auch noch vor einem ziemlich leeren Bundestag. Und die Bundeskanzlerin sitzt auf der Regierungsbank – und schweigt.

Um zu verstehen, welche Wucht die Klimakrise im Laufe dieses Jahres entwickelt hat und warum der Regierung an diesem 15. November nicht zum Feiern und der Kanzlerin nicht zum Reden zumute ist, muss man zurückblenden.

25. Januar: Hausaufgaben

Eiskalt ist es an diesem Freitagmorgen. Doch die Kinder und Jugendlichen, die vor dem Kanzleramt demonstrieren, stört das kaum. Sie hüpfen sich warm, rufen: "Hopp, hopp, hopp – Kohle stopp". Viele freuen sich an sich selbst und an der schieren Menge. 10.000 Schüler sind dem Aufruf der noch jungen Fridays-for-Future-Bewegung gefolgt und nicht in die Schule, sondern zur Demo gegangen. Für viele ist es die erste Demonstration in ihrem Leben.

Die junge Schwedin Greta Thunberg, die sich im Sommer zuvor, am ersten Schultag nach den Ferien mit einem Schild mit der Aufschrift "Skolstrejk för klimatet" ("Schulstreik für das Klima") vor den schwedischen Reichstag in Stockholm gesetzt hatte, hat im Rekordtempo weltweit Verbündete gefunden. Sie alle fordern von der Politik eigentlich etwas Selbstverständliches: Schützt das Klima endlich so, wie ihr es längst beschlossen habt.

Protestierende Minderjährige – Anfang des Jahres ist das noch neu. Die Parteien wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Ignorieren? Dafür wächst die Bewegung zu schnell. Ernst nehmen? Aber es sind ja nur Kinder. Mitgliedsausweise schicken? Wirkt auch nicht, die Bewegung hält Distanz zu allen Parteien, sogar zu den Grünen. FDP-Chef Christian Lindner reagiert schließlich mit altväterlicher Attitüde: "Ich bin für Realitätssinn. Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis." CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak twittert spöttisch: "Nur pure Ideologie. Arme Greta!" CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, dass sie ihren eigenen Kindern keine Entschuldigung geschrieben hätte, wenn sie zur Demo gegangen wären. Sie hätte ihnen auch keinen Nachhilfeunterricht bezahlt, um versäumten Stoff aufzuholen.

Die Herablassung der Älteren heizt den Protest der Jüngeren erst richtig an. Die Jugendlichen kontern: Macht ihr eure Hausaufgaben, dann gehen wir auch wieder in die Schule!

26. Januar: Raus aus der Kohle

Deutschland kann aus der Kohle aussteigen – das ist die Botschaft, die die übernächtigten Mitglieder der Kohlekommission einen Tag nach der Klimademo in der Bundespressekonferenz präsentieren. Immer wieder in den vergangenen Monaten und zuletzt eine ganze Nacht lang hatten sich die 28 Vertreter von Industrie, Umweltverbänden, Politik und Gewerkschaften getroffen. Die Bundesregierung hatte sie um eine Antwort auf eine sehr konkrete Frage gebeten: Wann kann Deutschland das letzte Kohlekraftwerk abschalten – und zwar so, dass die betroffenen Regionen, Unternehmen und Arbeitnehmer nicht zu sehr darunter leiden?

Die Antwort der Kommission lautet: Spätestens 2038 sollte Schluss sein, gern auch früher. Zudem sollten rund 40 Milliarden Euro, so der Vorschlag, in die betroffenen Regionen fließen. Das ist viel Geld, doch in der Bundesregierung ist man froh über diese Antwort, immerhin haben sich die wichtigsten Interessengruppen der Republik geeinigt.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht, die Empfehlungen schnell umzusetzen. Die Kanzlerin richtet ein Klimakabinett mit den zuständigen Fachministern ein.