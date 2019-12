Wald, so weit man sehen kann, nichts als Wald. Mittendrin, auf einem sandigen Weg, steht leicht gebeugt Karl Tempel, lindgrünes Hemd, dunkle Hose, starke Brille, und sagt: "Schauen Sie! Sie sehen den Unterschied."

Links ragen Kiefern schmal und schlank wie Spargel hoch in den Himmel, auf dem dunklen Boden liegen tote Äste. Rechts stehen die Nadelbäume weiter auseinander, dazwischen sprießen junge Birken, Eichen, Haselnuss – frisches Grün in vielen Schattierungen. "Links, das ist eine Plantage", sagt Tempel. "Rechts wächst Wald. Mein Wald. Den wollen sie mir töten."

Sie – das ist die Landesregierung Brandenburg. Der Forstbehörde hatte sie erlaubt, das Insektenmittel "Karate Forst flüssig" einzusetzen, auf einer Fläche der Größe von etwa 8000 Fußballfeldern, auch hier südlich von Potsdam. In den vergangenen Tagen sind die Flugzeuge um Tempels Wald herum täglich geflogen, haben giftigen Nebel versprüht, um die Nonne zu töten. Die Nonne, ein Nachtfalter, legt ihre Eier gern auf die Kiefern, dann schlüpfen Raupen, die die Bäume kahl fressen. Dort, wo es viele Kiefern gibt, vermehrt sie sich besonders gut. Also bleibt, so sagt es die Landesregierung wie der Verband der Waldbesitzer, nur Karate Forst flüssig.

Das Gift tötet aber nicht bloß den Falter, sondern auch Käfer, Bienen und viele andere Insekten. Also hungern die Vögel. Es hungern die Fledermäuse. Und die Menschen dürfen dort, wo gespritzt wurde, wochenlang nicht mehr in den Wald. Sie könnten sich sonst ebenfalls vergiften.

Tempels Wald kann man betreten. Noch. Rund 100 Spaziergänger sind an diesem Sonntag gekommen, Familien, Rentner, Jugendliche. Der grüne Abgeordnete Toni Hofreiter hat sie zu einem gemeinsamen Ausflug eingeladen, zu einer Art Demo im Wald. Mit der will er dem verzweifelten Waldbesitzer beistehen. Denn Tempel hatte um Hilfe gebeten, auf seiner Internetseite, mit einer Online-Petition und in zunehmend flehendem Ton. "Ich befürchte, dass die lebende Waldgemeinschaft, die ich über Jahre aufgebaut habe, zerstört wird", hatte er dort geschrieben und dass er keine Flugzeuge mit Gift über seinem Wald wolle. Er hoffe auf den Widerstand der Bürger. Trotzdem rücken die Flugzeuge jeden Tag näher. 3000 Hektar Wald haben sie schon besprüht.

Die Brandenburger Regierung hält die Proteste der Umweltschützer für das eigentliche Problem. Der sozialdemokratische Umweltminister warnt vor einer "ökologischen Katastrophe" – wenn das Gift nicht auch in Tempels Wald gespritzt werde. Viele Bäume würden dann von den Schädlingen gefressen.

Tempel hält das für eine völlige Verdrehung der Realität. Er sagt, eine ökologische Katastrophe sei es doch in Zeiten des Artensterbens, wenn großflächig Gift verspritzt werde. Und unnötig teuer sei es außerdem.