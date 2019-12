Manchmal läuft er noch durchs Bild, der Wolf, und alle gruseln sich kurz. Wie jetzt im November, als ein unscharfes Foto von ihm durch die Boulevardzeitungen geisterte, angeblich mitten in der Hauptstadt aufgenommen, die B.Z. titelte: "Schleicht hier ein Wolf durch einen Garten in Berlin-Westend?"

Da kehrte sie zurück, die Angst vor dem bösen Tier, vor gut einem Jahr hatte die ZEIT über das Phänomen berichtet ("Wehe, wenn der Wolf kommt"). 2019 wurde der Vierbeiner dann eine Art Symbolfigur des ostdeutschen Superwahljahres.

Man sollte deshalb, um dieses Jahr verstehen zu können, zunächst ausführlicher über den Wolf sprechen.

Dass der Wolf zu einem Symboltier werden konnte, liegt daran, dass er sämtliche Eigenschaften in sich vereint, um in politisch erregten Zeiten in den Mittelpunkt zu geraten. Er ist sozusagen ein Wesen, wie es sich der Populismus nicht schöner erfinden kann.

Erstens: Der Wolf kommt von Osten aus über das Land, so etwas findet die Republik natürlich immer potenziell beunruhigend.

Der Wolf ist, zweitens, tatsächlich gefährlich. Jedenfalls für Schafe, Rehe und Ziegen. Er ist schließlich ein Raubtier.

Es gibt, drittens, immer mehr Wölfe, das auch.

Zugleich sieht man ihn so gut wie nie, man sieht immer nur das, was er hinterlässt: die Relikte wilder Nächte. Getötete Schafe, die auf einer Weide liegen, weil dem Wolf der Magen knurrte.

Dass man ihn so selten sieht, er aber öfter von sich reden macht, führt dazu, dass der Wolf perfekt dazu geeignet ist, als Problem zugleich über- und unterschätzt zu werden. Die einen sagen: Was jucken uns denn die paar Wölfe, was jucken uns die paar Schafe? Die Natur hat eben ein Recht, Natur zu sein!

Die anderen sagen: Der Wolf muss sofort weg, wir müssen ihn schießen, heute jagt er unsere Schafe, morgen unsere Kinder!

Ein Thema wird immer dann zum Thema der AfD, wenn man es erst zu lange ignoriert, um es dann, gleich nachdem die AfD es entdeckt hat, zu ernst, hysterisch ernst zu nehmen.

Das Jahr der Wölfe

Es gibt Leute, die nach diesem Superwahljahr sagen: Im Grunde ist es mit dem ganzen Osten wie mit dem Wolf gewesen.

Man hat ihn zu lange ignoriert, man hat sich zu lange nicht für ihn interessiert, und dann hatte er plötzlich die ungeteilte, vollkommene, vor allem: sorgenvolle Aufmerksamkeit der gesamten Republik. Auf einmal sahen alle überall nur noch (ostdeutsche) AfD-Wähler. Dabei sind die AfD-Wähler, manche mag es überraschen, auch im Osten nicht in der Mehrheit.