Das "erste Foto" eines Schwarzen Lochs vom April steht mit Sicherheit auf der Liste, wenn Ende 2019 die naturwissenschaftlichen Highlights des Jahres aufgezählt werden. Forscher präsentierten die Aufnahme zeitgleich in Brüssel, Washington, Santiago de Chile, Tokio, Taipeh und Shanghai: ein schummrig-unscharfer roter Ring um ein dunkles Zentrum vor schwarzem Hintergrund. Ganz streng genommen, sah man hier nicht das Loch, sondern seinen Abglanz – Spuren jenes Lichts, das um den Giganten herum auf eine Kreisbahn gelenkt wird. So ist es auch kein Widerspruch, ein Bild von etwas zu präsentieren, das kraft seiner Anziehung alles verschlingt, sogar das Licht selbst.

Und weil es immerhin zum Allgemeinwissen gehört, dass ein Schwarzes Loch sehr viel Masse auf sehr kleinem Raum ist, aus dem nicht einmal ein Lichtstrahl wieder herausdringt, war dieses Stück extremer Grundlagenforschung für Fachleute wie Laien gleichermaßen faszinierend. Das orange-schwarze Ding ist tatsächlich der erste visuelle Nachweis eines Schwarzen Lochs, ein Bild für die Wissenschaftsgeschichte, zweifellos.

Mehrere Studien erschienen parallel in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters. Sie beschrieben Methodik, Messung, Simulation und Interpretation. Wir berichteten in der ZEIT Nr. 16/19 und bei ZEIT ONLINE darüber, welcher Aufwand nötig war für diese Aufnahme: Acht Teleskope auf mehreren Kontinenten waren zusammengeschaltet worden zu einem virtuellen Messinstrument vom Durchmesser der Erde, das 3500 Terabyte an Daten produzierte (Tera ist das Präfix für eine Billion, also eine Eins mit zwölf Nullen), sie belegten 880 Festplatten. Aus aller Welt wurden diese zur Auswertung ans Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn gebracht. Insgesamt 200 Forscherinnen und Forscher waren an dem Projekt beteiligt, dessen Name an einen Science-Fiction-Film erinnert: Event Horizon Telescope (kurz EHT).

Das Model für dieses historische Bild war das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87, ein Gigant selbst unter seinesgleichen, Forscher sprechen von "supermassereichen" Schwarzen Löchern. So massiv, so groß, so weit weg, dass nichts daran in die Vorstellungswelt eines Erdlings passen kann. Wir mögen seinen Abglanz jetzt sehen können. Aber es uns vorstellen?

Konkreter, handhabbarer hat eine andere Veröffentlichung dieses Jahres das Phänomen gemacht: der Aufsatz zweier junger Astrophysiker aus England und Amerika, Jakub Scholtz und James Unwin. Als sie ihren Text Ende September ins Netz stellten, sorgte er sofort für Aufsehen, obwohl – oder weil – er nur ein Gedankenspiel ist.

Seit Jahren geben die Bahnen der Himmelskörper im äußeren Sonnensystem den Fachleuten Rätsel auf. Eigentlich müsste dort, jenseits des Neptuns, ein unbekannter, neunter Planet kreisen und seine Gravitation auf die Bahnen aller bekannten Objekte einwirken (ZEIT Nr. 53/16). Gefunden hat ihn bislang niemand. Weshalb Scholtz und Unwin einfach mal durchrechneten: Was, wenn statt eines neunten Planeten irgendwo da draußen ein klitzekleines, "primordiales" Schwarzes Loch unterwegs ist, sozusagen ein Baby? Fairerweise muss man sagen, dass alle bislang bekannten Schwarzen Löcher ein Vielfaches der Sonnenmasse besitzen.

Aber Anfang November veröffentlichten Forscher in Science den Nachweis des bislang kleinsten Exemplars mit nur mehr 3,3 Sonnenmassen. Scholtz und Unwins Berechnungen fußen auf der Hypothese, dass noch viel, viel kleinere Lichtschlucker existieren.

Was aber an dem Aufsatz die Fantasie anregt, das sind nicht die Formeln, sondern der Anhang. Dort findet sich die Illustration eines Schwarzen Lochs von der fünffachen Masse der Erde, eine schwarze Kugel von etwa zehn Zentimetern Durchmesser, nur etwas größer als ein Tennisball. Nachfrage beim Autor Jakub Scholtz, welchen Durchmesser ein Schwarzes Loch von der einfachen Erdmasse hätte. Seine Antwort: "Etwa 1,8 Zentimeter."

Wir alle, der gesamte Planet zusammengestaucht, gepresst, komprimiert auf die Größe einer Walnuss. Wie dicht gepackt, wie andersartig, wie extrem die Masse im Inneren dieser kosmischen Phänomene ist, dafür bekommt plötzlich ein Gefühl, wer Daumen und Zeigefinger knapp zwei Zentimeter auseinanderhält und sich vergegenwärtigt: alles da hinein! Und so bekommt man auch eine Ahnung davon, was hinter dem ersten Bild eines Schwarzen Loches noch alles verborgen liegt.