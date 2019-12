Im April half der Student Mohammed Oscheik, das Regime im Sudan zu stürzen. Heute will er sein Land verlassen.

Die Internet-Verbindung nach Khartum, der Hauptstadt des Sudan, reißt immer wieder ab. Mohammed Oscheik kommt mit seinen Erzählungen nur wenige Sätze weit, dann ist wieder Stille in der Leitung.

"Ich will nur noch hier raus!", sagt der 22-jährige Student.

Es ist jetzt sieben Monate her, dass Sudans Diktator Omar al-Baschir am 11. April nach dreißigjähriger Herrschaft gestürzt wurde. Zuvor hatten Hunderttausende Menschen in den Straßen der Hauptstadt gegen das Regime demonstriert, auch Mohammed Oscheik. Im Mai begleitete ihn die ZEIT mehrere Wochen lang.

Oscheik hatte zu Beginn der Aufstände mit gleichaltrigen Freunden in seinem Stadtteil ein Komitee gegründet. Das hatte zunächst nur die Proteste organisiert, wie in vielen anderen Vierteln auch, und hatte Polizisten, die in die Nachbarschaft eindringen wollten, mit Steinen und Barrikaden abgewehrt. Schon bald aber übernahmen die jungen Revolutionäre auch Verwaltungsaufgaben wie die Straßenreinigung und die Müllabfuhr. Sie stürmten die Büros der Volkskomitees des Baschir-Regimes und vertrieben die alten Männer.

Damals im Mai schien alles möglich. Demokratie. Freiheit. Frieden, in einem seit Jahrzehnten von Kriegen zerrissenen Land.

Der Sturz des Diktators reichte der Protestbewegung nicht, sie wollte das gesamte System zu Fall bringen. Die Generale hatten die Macht an sich gerissen. Unter ihnen besonders einer: Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, der Kommandeur der paramilitärischen Rapid Support Forces. Omar al-Baschir hatte dem regulären Militär misstraut und den ihm ergebenen Hemeti gefördert, der auf diese Weise zu einem der reichsten Männer des Sudan wurde. Sein Vermögen wird auf bis zu vier Milliarden Dollar geschätzt.

Hemeti war es dann auch, der die Verhandlungen mit der Opposition abbrach und die Proteste niederschlug. In den frühen Morgenstunden des 3. Juni begannen die Rapid Support Forces auf die Demonstranten zu schießen, mehr als 120 von ihnen starben, Tausende wurden verletzt, Hunderte Frauen vergewaltigt.

Mohammed Oscheik fürchtete seine Verhaftung, floh aus seinem Haus und sieben Tage nach dem Massaker aus dem Land, zu einem Onkel nach Ägypten. Schon damals sagte er, er überlege, sich nach Europa durchzuschlagen, doch noch einmal geschah im Sudan ein Wunder. Das zweite in diesem Jahr.

Nach Ausrufung eines Generalstreiks, der mehrere Wochen lang das öffentliche Leben in der Hauptstadt lähmte, einigten sich das Militär und Hemeti mit den Spitzen der Opposition. Die Generale erhielten Sitze in einer Art Sicherheitsrat, behielten damit einen Großteil der Macht, stimmten aber auch der Bildung einer Zivilregierung unter der Führung des Ökonomen Abdullah Hamdok zu.

Kaum hatte Oscheik vom Durchbruch bei den Verhandlungen erfahren, kehrte er in seine Heimat zurück.