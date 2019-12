Es ist ihr großes Epos. Sie habe, sagt die afrikanische Autorin Petina Gappah, zehn, zwanzig Jahre, ja länger noch an diesem Buch geschrieben, noch als sie in Simbabwe lebte oder schon als sie in Graz Jura studierte, habe sie über diesen Roman nachgedacht, während sie als Anwältin bei der World Trade Organization in Genf die Interessen Afrikas vertrat und nebenher erste Bücher schrieb, den prallen, schillernden Roman Die Farben des Nachtfalters, dazu zwei Reigen abgründiger Storys, schon immer habe sie an diesem Buch gearbeitet, geforscht, geschrieben.

Es ist eine Art von Reiseroman geworden.

Petina Gappah erzählt von der letzten Reise des großen Afrikaforschers David Livingstone, aus dem Dorf Chitambo am Rande der Bangweulu-Sümpfe, das heute in Sambia liegt, an die Ostküste Afrikas, nach Bagamoyo, was heute in Tansania ist. Eine Reise von 1500 Meilen, die 258 Tage dauerte, historisch verbürgt, eine Reise, von der Livingstone aber nichts mitbekam. Er trat sie als Leiche an. Der Forscher war am 1. Mai 1873 in Chitambo gestorben, bis dorthin hatte ihn sein Lebensthema getrieben, der Wahn, die Quelle des Nils finden zu müssen. Und wurde, tot, von seiner Entourage – Dienern, der Köchin, den Wachen, von 69 Menschen – zum Meer transportiert, ein letzter Liebesdienst, damit er heimsegeln könne, in das Land seiner Ahnen, zur letzten Ruhe.

Eine unglaubliche Geschichte. Noch nicht verfilmt, wieso eigentlich nicht? Es stellen sich noch mehr Fragen. Wie kann man, in der Hitze Afrikas, einen Leichnam über Monate hinweg transportieren? Auf diese Frage antwortet die Autorin auf den Lesereisen gerne mit ihrem dröhnenden Lachen: "Als Trockenfleisch!" Heißt: ausgeweidet und in der Sonne Afrikas gedörrt.

In ihrem Roman legt Gappah diese Idee der Köchin Halima auf die Zunge, die einer der beiden Erzähler dieses Romans ist, eine offenkundig alltagstaugliche Frau, als Erzählerin allerdings so ausschweifend und unzuverlässig wie der Mann, der von ihr die Erzählung übernimmt, Jacob Wainwright, ein von Jesuiten bekehrter Afrikaner. Wainwright erzählt als salbadernd Frömmelnder, in seinen Kapiteln re-inszeniert die Autorin ironisch eine der berühmtesten spirituellen Reisen des Christentums, The Pilgrim’s Progress von John Bunyan, 1678. Darunter tut es eine Gappah nicht, die schon in der Schule in Harare die Klassiker der Weltliteratur aufgesogen hat.

Für Jacob ist die Reise eine Achterbahn. Die Versuchung tritt an ihn heran in Gestalt einer vielkurvigen Lady, wie im Klassiker suhlt sich die arme Seele im "Sumpf der Verzweiflung", zittert an legendären Stationen wie der "Pforte des Bösen", schreit voll Furcht im "Tal des Todesschattens". Das Moralitätendrama taktet das Buch und bietet, wie die riesige Reisetruppe, Gappah eine atemberaubende Vielfalt von Erzählmöglichkeiten, und sie ist nicht der Typ, eine einzige auszulassen. Die Frage hinter der erzählerischen Explosion aber ist scharf gestellt. Wie weit trägt mitten in Afrika das christliche Versprechen einer Hoffnung, aus dem Dunkel ins ewige Licht treten zu können? Sie gibt den Buchtitel ab, Aus der Dunkelheit strahlendes Licht, aber wird anderswo verortet. Das Licht, das hier im angeblich so dunklen Kontinent Afrika aufscheint, den zu missionieren sich die Herren der Alten Welt vorgenommen haben, glimmt längst in den Herzen der Schwarzen, in ihrer Großherzigkeit geben sie alles, um den mitten in Afrika gestrandeten toten weißen Mann ans Licht zu bringen, in die Liebe seiner Familie, in sein Zuhause.

Man könnte das Unternehmen natürlich auch als Trick sehen, wenigstens einen weißen Mann aus dem Kontinent wieder herauszukriegen. Symbolische Entsorgung! So betrachtet wäre das Buch ein postwendender, postkolonialer Roman. Aber so einfach gehen die Dinge nicht bei Petina Gappah. Sie pflanzt sich sehr selbstbewusst in die große Tradition der abendländischen Bekehrungsliteratur, deren Spuren sich von Bunyan ja über Charles Dickens und William M. Thackeray bis hin zu Louisa May Alcotts Kleine Frauen ziehen, sie steht in ihrer Mitte – aber der Blick ist historisch-kritisch und transzendiert das eindimensionale Narrativ der Weißen, sprengt es aus dem Chor der multiplen afrikanischen Stimmen.