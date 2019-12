Vor zehn Jahren wurde die Weltwirtschaft von einer der schwerwiegendsten Bankenkrisen in der bisherigen Geschichte getroffen. Auch deutsche Banken gerieten in Not. Deutschland schlitterte in eine Rezession. Über die Gründe dafür ist viel geschrieben worden. Weniger geklärt ist die Frage, wie die Politik solche Bankenkrisen in Zukunft verhindern kann. Ein Vorschlag lautet, die Bankengröße einzuschränken oder sogar große Banken zu zerschlagen.

Weltweit waren es oft große Banken, die in den Krisenjahren 2008/09 vor dem Kollaps standen. Ihre Zerschlagung fordern deshalb beispielsweise Ökonomen (MIT-Professor Simon Johnson) sowie Politiker in Deutschland (Sahra Wagenknecht) und in den USA (Elizabeth Warren). Die Manager der größten Banken wehren sich erwartungsgemäß. Ein häufiges Argument lautet, dass große Banken effizienter sind und ihren Kunden einzigartige Dienstleistungen bieten.

Ist eine Welt mit lauter kleinen Banken also wirklich sinnvoll und stabiler? Um das herauszufinden, lohnt sich der Blick zurück: zum einen auf die Krise einer großen deutschen Bank in den Jahren 2008/09 und zum anderen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die deutschen Banken nach ihrer Zerschlagung recht schnell wieder anwuchsen. Beide Entwicklungen kann man mit Daten zu Tausenden von deutschen Unternehmen und deren Hausbanken analysieren. Das habe ich in einer Forschungsarbeit getan. Das Ergebnis erlaubt, Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Effekte von Bankenkrisen und -reformen zu ziehen.

Zum ersten Fall: Wenn eine große Bank in eine Krise gerät, hat das oft dramatische Folgen für die gesamte Wirtschaft. Im Anschluss an die Bankenkrise 2008/09 musste eine große deutsche Bank, deren Kundendaten ich anonymisiert analysieren konnte, ihre Kreditvergabe einschränken. Das war für die Unternehmenskunden der Krisenbank problematisch, denn deutsche Unternehmen sind oft auf ihre Hausbanken angewiesen. Es braucht Zeit und Mühe, neue Finanzierungsquellen aufzutun. In einer Umfrage berichteten Kunden der Krisenbank, dass sie von 2009 an schwieriger an Bankkredite kamen als Unternehmen, die keine Beziehung zur Krisenbank hatten. Das beeinflusste das Wachstum dieser Unternehmen. Investitionen und Beschäftigung bei Unternehmenskunden der Krisenbank gingen schneller zurück als bei anderen Firmen. Auch nachdem die Krisenbank sich stabilisiert hatte, war nicht zu erkennen, dass die betroffenen Unternehmen aufholten. Es war wie ein Kater, der die Erholung nach einer Bankenkrise behinderte.

Kilian Huber arbeitet als Assistant Professor of Economics an der Booth School of Business, University of Chicago. Zuvor promovierte er an der London School of Economics and Political Science

Wenn ein Unternehmen aufgrund einer Kreditkrise Mitarbeiter entlässt, dann steigt die regionale Arbeitslosigkeit, Menschen in der Region geben weniger aus, und andere Unternehmen in der Region verlieren ihre Kunden. Also waren auch Unternehmen von der Kreditkrise betroffen, die gar keine Beziehung zur Krisenbank hatten und weiterhin an Kredite kamen. Meine Forschung zeigt: Ohne diese indirekten Effekte hätte sich die Kreditkrise nur halb so schlimm auf die Beschäftigung im Umkreis der betroffenen Unternehmen ausgewirkt. Wenn die Bank weniger groß gewesen wäre, wären die Effekte der Krise nicht in diesem Ausmaß aufgetreten.

Zum zweiten Fall: Um den Zusammenhang zwischen Bankengröße und Realwirtschaft genauer zu verstehen, kann man eine einzigartige historische Episode beleuchten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Großbanken Commerzbank, Deutsche Bank und Dresdner Bank von den westlichen Alliierten zerschlagen. Zwischen 1947 und 1952 gab es insgesamt dreißig Nachfolgeinstitute der ehemaligen Großbanken in Westdeutschland, die alle nur innerhalb eines Bundeslandes Filialen betreiben durften. Zum Beispiel hatte die Dresdner Bank elf Nachfolgeinstitute, je eines pro Bundesland. In den folgenden Jahren wurde es den Banken erlaubt, sich schrittweise wieder zusammenzuschließen. Ab 1952 existierten insgesamt nur noch neun Nachfolgeinstitute, die über mehrere Bundesländer hinweg agierten. Alle Restriktionen wurden 1957 aufgehoben, und es gab wieder drei Großbanken mit bundesweitem Filialnetzwerk.

Wie wirkten sich die Zusammenschlüsse der Banken in den Jahren 1952 und 1957 auf die Realwirtschaft aus? Profitieren die betreuten Firmen wirklich, wie von vielen Bankmanagern behauptet, wenn ihre Bank größer wird? Wer die vorhandenen Daten statistisch analysiert, bekommt ein recht eindeutiges Ergebnis: Nein, es entstanden kaum Vorteile. Unternehmen, die eine Bankbeziehung zu den betroffenen Banken hatten, stellten im Durchschnitt nicht mehr Beschäftigte ein und investierten auch nicht mehr als andere Unternehmen. Es gab teilweise sogar negative Effekte: Kleine Unternehmen, die besonders auf die persönliche Betreuung durch lokale Bankfilialen angewiesen waren, wuchsen langsamer, nachdem ihre Bank sprunghaft größer wurde. Die größeren Banken arbeiteten auch nicht effizienter. So wuchsen die Kreditvolumina und Profite der betroffenen Banken nach den Zusammenschlüssen nicht schneller als bei vergleichbaren anderen Banken.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass im traditionellen Bankgeschäft größere Banken nicht automatisch Vorteile bringen. Warum schlossen sich die Banken dann zusammen, anstatt klein zu bleiben? Möglicherweise wegen der Medienpräsenz der Bankmanager. Ihre Namen tauchten nach den Zusammenschlüssen deutlich häufiger im Spiegel und in der Financial Times auf als die Vorstände anderer Banken. Da hohe Medienpräsenz mehr Geschäft und mehr politischen Einfluss bedeuten kann, profitierten die Banken womöglich auf indirekte Weise von den Zusammenschlüssen.

Aus den Daten der Vergangenheit lässt sich einiges lernen. Zunächst sollte ein krisenresistentes Bankensystem Priorität haben, um die Verluste einer Krise wie 2008/09 zu vermeiden. Eine Debatte über die optimale Struktur des Bankensystems lohnt sich. Politiker und Bankenregulatoren müssen dabei dringend Argumente hinterfragen, die den aktuellen Zustand des Finanzsystems für alternativlos erklären. Denn die Analyse der Nachkriegsreformen zeigt, dass klassische ökonomische Modelle die Vorteile großer Banken überbewerten.

Soll man nun alle Großbanken zerschlagen? Nicht unbedingt. Aber große Banken tragen nicht immer zum Wachstum bei und schaden manchen Unternehmen sogar. Das sollte jeder in der Branche wissen. Eine striktere Regulierung und Kontrolle des Bankenwachstums könnte vorteilhaft sein. Und Fusionen großer Banken zu einer noch größeren – wie vor Kurzem für Deutsche Bank und Commerzbank angedacht – sind möglicherweise weniger sinnvoll, als viele Manager und auch Politiker glauben.