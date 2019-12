DIE ZEIT: "84 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben nach eigenen Angaben ein eigenes Zimmer, 93 Prozent der Familien besitzen ein Auto und 97 genug Geld für Klassenfahrten und Ausflüge. Ich finde, man kann durchaus auch mal sagen, dass es weiten Teilen der Menschen und der Kinder in diesem Land ganz gut geht." Was sagt Ihnen dieser Satz?

Sarah-Lee Heinrich: Der ist von Ihnen, Herr Weinberg, aus einer Bundestagsdebatte über die Kindergrundsicherung. Ich finde ihn total unangemessen. Richtig ist ja auch: 21 Prozent der Kinder in Deutschland leben in relativer Armut.

ZEIT: Sie sind als Tochter einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die von Hartz IV lebt. Hatten Sie ein eigenes Zimmer?

Heinrich: Ja.

Marcus Weinberg 52, ist familienpolitischer Sprecher der Union im Bundestag und Spitzenkandidat für die Hamburger Bürgerschaftswahl im Februar.

Marcus Weinberg: Ich nicht. Ich musste ein Zimmer mit meiner Schwester teilen. Meine Mutter war auch jahrelang alleinerziehend. Sie hat hart gearbeitet, als Rechtsanwaltsgehilfin, und das Geld für Urlaub oder neue Schuhe war knapp. Also, mir ist das alles nicht fremd. Mit meinem Satz im Bundestag wollte ich auch nicht sagen, dass es keine Kinderarmut in Deutschland gibt, sondern nur, dass man fragen muss: Wie definieren wir eigentlich Armut?

Heinrich: Dass der Wohlstand einer Gesellschaft wächst und die Leute dadurch mehr Wohnraum haben, können Sie doch nicht damit verwechseln, dass immer noch Menschen weit unter dem allgemeinen Lebensstandard leben.

Weinberg: Aber in Diskussionen um Kinderarmut wird oft so getan, als gäbe es in Deutschland Kinder, die hungern. Den Eindruck wollte ich geraderücken.

Sarah-Lee Heinrich 18, wuchs in Unna auf und lebte von Hartz IV. Heute studiert sie in Bonn Politik und Gesellschaftswissenschaften und ist im Bundesvorstand der Grünen Jugend.

ZEIT: Was heißt es für Sie, arm zu sein?

Heinrich: Arm zu sein bedeutet vor allem, von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu sein. Mein Tanzunterricht hat 30 Euro im Monat gekostet – doppelt so viel, wie Hartz IV für den Sportverein vorsieht. Was sollte ich also machen? Mir weniger zu essen kaufen, um tanzen zu gehen? Ich konnte es mir nicht leisten, mit meinen Freunden etwas zu unternehmen, ich musste oft Ausreden erfinden. Ich habe mich geschämt. Das ist Armut. Sie bedeutet außerdem die permanente Unsicherheit, was aus einem wird. Die Selbstverständlichkeit, "wenn ich mich anstrenge, werde ich was", die kenne ich nicht.

Weinberg: Jetzt ist die Frage: Wie ändern wir das?

ZEIT: Alle Parteien außer CDU und AfD sagen: durch eine Kindergrundsicherung. Statt wie bisher mehr als 150 familienpolitische Einzelmaßnahmen soll es nur noch eine gebündelte Leistung geben. Auf dem Parteitag am Wochenende wird Ihr Koalitionspartner SPD sehr wahrscheinlich ein Konzept dazu beschließen, das bis zu 478 Euro monatlich pro Kind vorsieht.

Weinberg: Ich halte davon wenig, weil die Leistung überhaupt nicht zielgenau ist. Ich glaube, wir müssen sehen, wie wir die bestehenden Maßnahmen verbessern. Und wie wir mehr Eltern in Erwerbstätigkeit bringen. Kinderarmut ist immer auch Familienarmut.

Heinrich: Nein! Das probieren Sie doch schon seit Jahren, und die Kinderarmut bleibt konstant hoch. Es gibt diesen bürokratischen Wust an Maßnahmen – Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Schulstarterpaket und wie sie alle heißen –, aber zurzeit profitieren reiche Familien durch hohe steuerliche Freibeträge stärker als arme. Das ist ungerecht. Deswegen brauchen wir endlich eine Kindergrundsicherung.

Weinberg: Das ist immer leicht gesagt: Vereinfacht das System doch. Ich sehe das kritisch, denn das bestehende Modell ist im Gegensatz zur Kindergrundsicherung zielgenau. Jede einzelne Maßnahme wurde ja zu einem ganz bestimmten Zweck entwickelt. Natürlich müssen wir schauen, wo Defizite sind, und daran arbeiten ...

Heinrich: ... aber bei extrem vielen Menschen kommen die Maßnahmen doch gar nicht an, weil sie davon nichts wissen oder die vielen Anträge sie überfordern. Der Kinderzuschlag erreicht zwei Drittel der Berechtigten nicht. Dadurch leben diese Familien sogar unter dem Existenzminimum, das der Staat sichern muss.

Weinberg: Dagegen müssen wir etwas tun. Aber der Vorwurf, alles sei zu bürokratisch, ist auch schnell bei der Hand. Ich war Lehrer in Hamburg-Wilhelmsburg, einem sozial schwierigen Stadtteil. Da hieß es oft, Schüler würden nicht mit auf Klassenreise fahren, weil das Formular zu kompliziert sei. Ich habe mir das mal angeschaut: Das sind zwei Seiten. Eine füllt die Schule aus, die andere die Eltern. Also, ich bitte um Maß. Wir können die knapper werdenden finanziellen Mittel nicht mit der Gießkanne verteilen. Wir haben auch eine Pflicht, sorgsam mit dem Geld umzugehen.

Heinrich: Die Kindergrundsicherung ist das Gegenteil von Gießkanne! Ich verstehe ja, dass Sie an Ihren vielen kleinen Maßnahmen hängen, ich frage mich nur: Wem würde denn dieser große Wurf aus Ihrer Sicht schaden im Gegensatz zu den Millionen Kindern, denen man dadurch helfen würde? Selbst die FDP plädiert für eine Bündelung der Maßnahmen.