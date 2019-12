Zu Beginn der Woche, die mit seinem Rücktritt als Premierminister von Malta enden wird, tritt Joseph Muscat aus dem Parlament hinaus in den kühlen Abend. Es regnet in Valletta, den ganzen Tag schon, dichte, dicke Tropfen. Und nun regnet es Geld.

Bis vor wenigen Minuten hat Muscat noch an einer Sitzung der Abgeordneten seiner Labour-Partei teilgenommen, es gab viel zu besprechen: Muscats Stabschef steht unter Mordverdacht, einer seiner Minister wir der Korruption verdächtigt. Als der Premierminister jetzt das Parlament verlässt, warten Hunderte Demonstranten auf ihn, sie fangen an zu schreien, "Mafia", sie rufen "Schäm dich!" und "Verschwinde!". Und dann werfen sie bündelweise falsche grüne Euroscheine, die sie selbst gedruckt haben. Auf den Scheinen sind die Gesichter von Muscat, seinem Stabschef Keith Schembri und dem Minister Konrad Mizzi zu sehen. Dazu der Satz: "Dieser Schein ist so falsch wie das Versprechen von Joseph Muscat zur Bekämpfung der Korruption."

Sechs Tage später erklärt Joseph Muscat im Staatsfernsehen seinen Rücktritt. Er werde im Januar sein Amt als Premierminister zur Verfügung stellen, sagt er, und spricht über den Grund seines Rücktritts: die Mordermittlungen, die ihn und seine Regierung seit mehr als zwei Jahren belasten. Er habe versprochen, sagt Muscat, dass der Gerechtigkeit im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia Genüge getan werde. "Heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass ich Wort gehalten habe."

Seit die Journalistin auf Malta im Oktober 2017 mit einer Autobombe umgebracht wurde, befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Zwar wurden schon kurz nach dem Anschlag drei mutmaßliche Auftragsmörder verhaftet, aber der Auftraggeber der Männer blieb unbekannt – bis vor zwei Wochen ein maltesischer Geschäftsmann festgenommen wurde.

In den Tagen, bevor der Premierminister seinen Rücktritt ankündigte, wurde nicht nur der Geschäftsmann verhaftet, es wurde auch Muscats Stabschef und bester Freund Keith Schembri wegen einer möglichen Beteiligung an den Mordplänen festgenommen und verhört, zudem steht der Wirtschaftsminister im Blick der Ermittler. Und schließlich trat mit Konrad Mizzi ein weiterer Minister zurück, Korruptionsverdacht. Die halbe Regierung von Malta, so scheint es, ist korrupt oder in den Mordfall verwickelt. Oder auch beides, so genau lässt sich das nicht mehr auseinanderhalten. Der Staat und das Verbrechen sind auf Malta anscheinend miteinander verschmolzen.

Ohne Hilfe von außen wäre es wohl kaum zu den Festnahmen und Rücktritten gekommen. Da war das FBI, das bei der Auswertung der Spuren am Tatort half. Da war die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol, die den Maltesern Ermittler zur Seite stellte, halb zur Unterstützung, halb zur Kontrolle. Da waren das Europäische Parlament, das Delegationen entsandte, und die Europäische Kommission, die Druck auf die maltesische Regierung ausübte. Und schließlich war da das "Daphne Projekt", ein Zusammenschluss europäischer Medien, zu dem auch die ZEIT gehört, das in den Tagen nach dem Mord zu recherchieren begann und jene Spuren aufnahm, die zum Geschäftsmann Yorgen Fenech führten, einem der reichsten Männer Maltas.

Der Jachthafen von Portomaso liegt rund 20 Autominuten von der Hauptstadt Valletta entfernt. An einem Vormittag im November spazieren hier Touristen am Kai entlang, der Wind bläst durch die Palmen. Bei einer der Jachten bleiben mehrere Passanten etwas länger stehen. Die Gio, schwarzer Rumpf, 23 Meter lang, ist die größte Jacht im Hafen. Ihr Besitzer: Yorgen Fenech.

Fenechs Familie gilt als eine der mächtigsten in Malta. Er selbst war bis vor Kurzem Geschäftsführer der Familien-Holding. Das Hilton-Hotel, von dessen Terrasse man auf den Jachthafen schauen kann, gehört der Familie ebenso wie das höchste Haus Maltas, ein Büroturm, sowie das Casino.

Vor Wochenfrist, als die ersten Gerüchte über Fenechs Beteiligung an dem Mord durchsickerten, versuchte der Multimillionär, sich davonzustehlen: Um 5.30 Uhr morgens verließ seine Jacht den Hafen. Doch auf offener See wurde er vom maltesischen Militär gestoppt und zurück in den Hafen eskortiert. Dort nahm ihn die Polizei fest.