Martin Kušej, der neue Direktor des Wiener Burgtheaters, hat kürzlich im Interview mit der ZEIT (Nr. 39/19) zu erkennen gegeben, wie wenig geheuer die Stimmung in Österreich ihm sei. Es herrschten die Intrige und der Rechtspopulismus, ein Versagen des Rechtsstaates halte er nicht für ausgeschlossen, und dann gehe es am Ende nur noch um die Frage: "Hast du einen Knüppel in der Hand, oder hat er einen Knüppel in der Hand?" Am schlimmsten sei aber die Ahnung, dass einem im Falle eines Angriffs durch Rechtsradikale vermutlich niemand zu Hilfe käme. Er habe, so sagte der Burgtheater-Direktor nur halb zum Spaß, in Uganda, am Victoriasee, ein nettes Hotel entdeckt, wo ihn im Notfall keiner finde ...

Nun hat Kušej, der zuvor das Münchner Residenztheater geleitet hatte, am Burgtheater seine erste Regiearbeit als Direktor vorgestellt, und es war schon klar, dass sie szenisch kommentieren würde, was er im ZEIT-Interview gesagt hatte. Er inszenierte Die Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist, das Drama der Nationenbildung aus dem Geist des kollektiven Hasses.

Hermann, den Protagonisten des Stückes, der im Teutoburger Wald die Römer mit genialer Intriganz vernichtend besiegt, nennt Kušej den "Bruder aller machiavellistischen Politiker, Lügner und Populisten". Und am Ende zeigt er ihn in der Uniform österreichischer Burschenschaftler. Dieser Hermann ist einer von und für uns.

Markus Scheumann spielt in Wien den Hermann schmal, dunkel, mit mürber Kreidestimme, wie einen Vorauswissenden – leise, aber wichtig, dabei unfroh, womöglich von aufsteigender Magensäure oder einem Tinnitus permanent geplagt und deshalb daran interessiert, dass es auch den Menschen in seiner Umgebung schlecht geht. Ein schlafloser Schleicher und Lauscher, der seine Befehle müd aus der Kehle zerrt – dabei aber so selbstgewiss, als simmere bei jedem Wort das Mark in seinen deutschen Knochen. In alldem erinnert er ein wenig an die von Rufus Sewell gespielte Figur des Reichsmarschalls John Smith aus der Serie The Man in the High Castle – an einen Nazi, dem die (alternative) Zukunft gehört.

Hermann sagt gern "wir", wo er "ich" meint. Er tut alles zum eigenen Machterhalt, glaubt aber am Ende selbst, betört durch seine eigene Sprachpropaganda, dass es ein Wir gebe, in dessen Dienst sein Ich stehe. Und dass das Glück dieses Kollektivs davon abhänge, dass es von Hermann beherrscht werde. Denn Gewalt ist in Hermanns Augen nichts anderes als Fürsorge. So schickt er seine Horden durch die Lande, welche, als Römer verkleidet, foltern und morden – gezielt über die Stränge schlagende Reality-Schauspieler, die dafür sorgen, dass im Volk der Hass auf die Besatzer entbrenne. Hermann glaubt tatsächlich, man müsse Verbrechen begehen um des guten Zieles willen, und der Endzweck verwandle die Untaten gegen Einzelne in Wohltaten zugunsten des großen Ganzen.

Wie ist die Stimmung der Aufführung? Ein Dräuen. Eine mit der Hilfe des Lichts (das nur der Vertiefung der Bühnendunkelheit dient) und der Musik Bert Wredes (welche wie das unaufhaltsame Anschleichen von etwas Großem klingt) hergestellte, von keinem Einzelnen zu durchkreuzende Großmulmigkeit. Das individuelle Leben kann hier nie heroisch, immer nur wertlos-vergeblich erscheinen.

Auf einem Auerochsen räkeln sich halb nackt, vom Gekröse des Tieres naschend, Thusnelda, Hermanns Frau, und ihr römischer Gespiele Ventidius. Ist es auch wirklich ein Ochs? Man würde sich nicht wundern, wenn der Bühnenbildner Martin Zehetgruber ein Mammut auf die Bühne hätte schleifen lassen – denn dieses ganze Bühnengermanien hat etwas Steinzeitliches. Bibiana Beglau muss die Thusnelda zeitweise wie ein in Felle gekleidetes Urweib spielen. Als Hermann sie ruft, läuft sie auf allen vieren zu ihm, er greift ihr in den dargebotenen Nacken und hält sie am Boden: Sie ist seine Hündin. Es kommt erst spät zu einem Kuss zwischen ihnen, und danach sind seine Lippen blutig: Ob ein Kuss zwischen diesen beiden zwangsläufig bedeutet, dass sie sich gegenseitig beißen? Eins ist gewiss: Dieser Hermann kann sich nur Lust verschaffen, indem er über die Körper anderer gebietet.