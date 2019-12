Ein farbloses Gas, leichter als Luft und ohne Geruch. Sein Molekül trägt ein Kohlenstoffatom in seiner Mitte. Von ihm hängt die Zukunft des Erdklimas ab. Nein, hier ist nicht von Kohlendioxid die Rede, dessen Name zum Synonym der Klimakrise geworden ist. Es geht um Methan.

Dieses wird gerne das "zweitwichtigste" Treibhausgas genannt. An zweiter Stelle deshalb, weil die Menschheit viel mehr Kohlendioxid als Methan ausstößt. Das Dumme ist nur: Methan heizt die Erde im Vergleich viel stärker auf. Und seine Konzentration steigt.

In Madrid konferieren Klimaforscher seit vergangener Woche, nun wollen die Vertreter von 197 Staaten zu Beschlüssen kommen: darüber etwa, wie Unternehmen und Regierungen Klimaschutzprojekte in anderen Ländern für sich anrechnen dürfen; womit den Ärmsten geholfen werden kann; und wer künftig mehr Klimagas vermeidet. Es sind Verhandlungen unter Zeitdruck. Denn im vergangenen Jahr wurden wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen denn je.

So bilanzierte es Ende November die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) in ihrem jährlichen Greenhouse Gas Bulletin. Grund zur Sorge bietet dabei vor allem Methan. Bei ihm wurde nicht bloß ein Anstieg gemessen, sondern dessen Beschleunigung. Und vorläufige Daten der amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) für das Jahr 2019 zeigen: Es geht so weiter.

Der genaue Grund dafür sei unklar, sagt der NOAA-Chemiker Ed Dlugokencky, ein weltweit führender Experte auf diesem Feld. Er kennt die Schwierigkeiten, Methan vor Ort oder aus dem All zu messen und daraus Schlüsse für die Erde zu ziehen. Dlugokencky sagt: "Diese Komplexität, kombiniert mit der geringen Zahl der Messungen, macht es sehr schwer, im Einzelnen die spezifischen Prozesse zu identifizieren, die den jüngsten Anstieg antreiben."

Klar ist, dass Methan auf verschiedene Arten an den unterschiedlichsten Orten entstehen kann: in den Mägen wiederkäuender Kühe, die das Gas ausrülpsen; in den Erdhügeln unzähliger Termiten, deren Därme winzigen Gärkammern gleichen; in natürlichen Feuchtgebieten ebenso wie in Reisfeldern; und tief in der Erde, weshalb Gas in Bergwerken und an Bohrlöchern austritt.

Die Quellen © ZEIT-Grafik

Dass jetzt niemand weiß, aus welcher Quelle die zusätzlichen Emissionen stammen, ist nicht nur eine Lektion in Demut, weil das Beispiel zeigt, wie schwer sich der Mensch tut, die Folgen seines Handelns zu verstehen. Die Methan-Frage ist auch ein Mysterium mit zwei Eigentlichs.