Renato Simunovic ist echt. Wie authentisch er ist, wie real, davon redete, rappte und singsäuselte er schon, als vor vier Jahren seine ersten Songs unter dem Künstlernamen Rin erschienen. Erst jetzt aber, auf seinem neuen Album Nimmerland, versteht man, was damit gemeint ist. Keine Liebe heißt ein Song, der Rins Werben um eine Frau beschreibt, die ihm das Herz und vielleicht auch irgendwas Wichtiges im Gehirn durchbohrt – stilecht mit einem Absatz ihrer Louboutin-Schuhe. Rin steigert sich rein in seinen Welt- und Angebetetenhass, der Drumcomputer zuckelt unbeeindruckt voran, das Klavier verharrt auf denselben zwei Tasten. Und dann kommt plötzlich ein Refrain, den es vor 20 Jahren schon einmal gab, bei der Popband Echt: Du trägst keine Liebe in dir hieß damals der Song, mit dem die Bravo-Otto-Seriensieger vergeblich versuchten, ihre Karriere in die Erwachsenenwelt hinüberzuretten.

Rin spürt dieses Lied besonders hart, weil es auch bei ihm darum geht, jugendliche Neigungen und Hobbys mit einer würdigen Bewältigung der eigenen Zwanziger in Einklang zu bringen. Nimmerland ist die Heimat von Peter Pan, dem Jungen, der niemals erwachsen wird. Rin deutet sie um zu einem Sehnsuchtsort, an dem er alles haben kann: jede Frau, jeden Drink, jedes Auto und Echtlederetui. Erstmals aber klingen auch Zweifel an der Nachhaltigkeit seiner Philosophie des bodenlosen Warenkorbs an. Langsam und kaum merklich sieht der Künstler sein Nimmerland im Meer versinken.

Schon auf seinem ersten Album Eros war Rin der Rapper, der zu viel fühlt. Ganz gleich, ob es um Clubnächte ging oder seine Brüder aus seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen, um sehr viele Zigaretten oder Online-Shopping am Limit von Zurechnungsfähigkeit und Kreditrahmen: Alles beschwor Erinnerungen und Euphoriezustände herauf, die den Künstler samt seiner Sprache übermannten. Mit Beinahreimen und Autotune-Beneblung zählte Rin seine besten Deals und Eroberungen auf. Ausbremsen konnten ihn höchstens kaputte Handydisplays und das unzureichende Highspeed-Datenvolumen, das ihm der Mobilfunkanbieter Vodafone zur Verfügung stellte. Das Gefühlsgeballer des Rappers hatte jedoch auch eine dunkle Seite, sie zeigte sich in einem Song über besitzergreifenden Sex ohne Kondom oder Bewusstsein für die Tragweite der eigenen Aussagen. "Machen wir Liebe, Babe, im Bett / Dann schreist du 'arrêté!'", sang Rin in diesem Stück. Raptypisch wollte er von seiner Manneskraft zeugen, tatsächlich beschrieb er nichts anderes als eine Vergewaltigung. Rin hat sich dazu nie geäußert, aber irgendwann verschwand sein Arrêté-Song aus dem Angebot der Streamingdienste.

Wie viel das mit Einsicht zu tun hat und wie viel mit Druck von außen, darauf gibt sein neues Album keine Antwort. Es ist unverkennbar Rins Sprache, die auf Nimmerland erklingt, entschärft um neuerliche Entgleisungen, jedoch abermals gespickt mit den Namen nordamerikanischer Rapper, japanischer Modehäuser und französischer Reisetaschenhersteller. Instagram-Models und Oversized-Mäntel verdrehen dem Künstler gleichsam den Kopf: Etwas wühlt wieder in ihm, zerrt ihm an Verstand und Kleiderzipfeln, Rin ist der Rapper, der zu viel fühlt, dabei bleibt es auch mit Nimmerland.

Neu ist aber der Sound, der das Wühlen und Zerren begleitet: federleicht und zuckersüß, vom Takt der Snaredrum bis zu den Melodievorahnungen der Synthesizer. Erleichtert um die zahllosen Verweise auf US- und UK-Vorbilder, die das bisherige Wirken von Rins Produzenten geprägt hatten, erklingt auf Nimmerland ein universeller Liebespop, den Rin mit einer Zwischensprache aus Rap und Gesang betextet. Auf Nimmerland ist er nicht mehr der Rapper mit dem unwirtschaftlichen Hormonhaushalt, sondern der Rio Reiser für die Generation Autotune. Auch dieses Vorbild hat Rin mit der Popgruppe Echt gemeinsam.

Nur im Kampf um bezahlbaren Wohnraum werden der Rapper und der Sänger aus der Hausbesetzerszene nicht mehr zusammenfinden. "Ich will Immobilien und kein Tom Ford", singt Rin einmal auf Nimmerland. Dieser Mann durchschaut eben nicht nur Deutschrap, sondern auch die Regeln der bundesrepublikanischen Erbengesellschaft.