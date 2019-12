In Zimmer 261 des Imperial-Hotels in Neu-Delhi sitzt eine Frau und wartet aufs Glück. Seit drei Monaten ist sie in Asien, drei Monate lang hat sie an einen Mann in Europa gedacht, nun ist dieser Mann im Flugzeug unterwegs zu ihr. Bald wird er an die Tür klopfen, und Zimmer 261 wird der Schauplatz eines seligen Wiedersehens sein. Da klingelt das rote Telefon, das neben dem Bett steht. Er werde nicht kommen, sagt der Mann. Er ist raus aus ihrem Leben, er hat sich in eine andere verliebt.

Völlig klar, was die Frau jetzt tun müsste. Loslassen. Das Mantra der modernen Psychohygiene. Einatmen, ausatmen, loslassen, mit jedem Atemzug mehr. Es ist, wie es ist. Hier und jetzt. Ruhe und Gelassenheit. Allein schon, weil sie in Indien ist. Wo, wenn nicht im Land der Aschrams, könnte ein Mensch formvollendet loslassen?

Doch statt von ihrem Schmerz zu lassen, verbeißt sich die Frau in ihm – 99 Tage lang. Und an jedem einzelnen erzählt sie ihre Geschichte. Dass ihre Freunde eigentlich auch ganz gern mal erfahren würden, was sie auf ihrer langen Reise sonst so gesehen hat, kümmert die Frau nicht. Sie spricht nur von einem einzigen Ort. Zimmer 261, Imperial-Hotel, Neu-Delhi. Manchmal geht sie alleine in Bars, sitzt weinend am Tresen und erzählt fremden Menschen, wie grausam ein Telefon sein kann, das rot wie die Liebe ist.

Die Frau heißt Sophie Calle. Sie ist Künstlerin, und in diesem Moment wurde sie zur Dokumentaristin ihres Liebeskummers. Douleur exquise nannte sie die Arbeit, die daraus entstand. Und auch wenn es nicht allen Menschen gegeben ist, jede Erfahrung, die sie machen, allein aus beruflichen Gründen erst einmal als Material zu sehen: Können wir nicht trotzdem etwas von Sophie Calle lernen?

Was sollen wir nicht alles loslassen, gerade jetzt am Jahresende – Angst, Groll, Wut, verschiedene Sorten von Gedanken (negativ, neidisch, gemein), verschiedene Sorten von Menschen (negative, neidische, gemeine, außerdem Kinder, Eltern und Ex-Partner), Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche, die Vergangenheit und die Liebe sowieso. Marie Kondo mistet die Schränke aus und jeder andere sein Inneres.

Wie immer ist Sprache verräterisch. Prägungen und Anhänglichkeiten jeder Art werden oft als Gepäck bezeichnet, emotional baggage, als seien sie eine Last, derer man sich entledigen will, als sei man selbst ein Reisender, der jederzeit bereit sein muss aufzubrechen. Es gibt die Loslass-App, das Loslass-Paket (spürbar leichter in drei Sitzungen oder sehr viel leichter in fünf Sitzungen) und das Loslass-Coaching-Modul mit Geld-zurück-Garantie. Die einen setzen auf Loslassen mit Ho’oponopono; die anderen sagen, Loslassen gelinge im Herbst besonders gut (loslassen wie ein Baum) – egal wie, das Ziel ist klar: Entleerung, Reinigung, Befreiung.

Man stelle sich vor, Johannes Brahms, unglücklich verliebt in Clara Schumann, die Frau eines anderen, hätte eines Tages an einer Häuserwand den Spruch "Loslassen bedeutet, das zu vergessen, was nicht für dich bestimmt war" entdeckt, dessen unbestechliche Logik ihn so dermaßen überzeugt hätte, dass er keinen Grund mehr gesehen hätte, seinen Schmerz in Musik zu gießen. Man hätte nie erfahren, wie Streichinstrumente seufzen können. Oder Dante Alighieri, der eine Frau namens Beatrice nicht vergessen konnte, die er nur zwei Mal in seinem Leben gesehen hatte (einmal mit 9, einmal mit 18 Jahren, dann heiratete sie einen anderen und starb kurz darauf), hätte beschlossen, nicht mehr so schrecklich needy zu sein. Wer hätte den Erzähler der Göttlichen Komödie durchs Paradiso geführt?

Denken wir an Nelson Mandela, Greta Thunberg oder andere, die ein Anliegen haben, das sie buchstäblich nicht loslässt. Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn sie sich frei machen würden?

Das Leben eines Menschen ist durch konträre Bedürfnisse geprägt. Sicherheit und Spannung, Anpassung und Rebellion, Abhängigkeit und Autonomie. Hat man das Erste, will man garantiert das Zweite, und hat man das Zweite, vermisst man wieder das Erste. Manchmal fühlt man sich ziemlich bescheuert, aber was will man tun; beides hat seine Berechtigung.

Zunehmend wird jedoch eine Hierarchisierung der Bedürfnisse vorgenommen. Jede Form von Abhängigkeit und Anlehnungsbedürfnis gilt als minderwertig, armselig und irgendwie unerleuchtet, Autonomie und Bindungslosigkeit hingegen werden gefeiert. Als auffällig gelten nicht diejenigen, die für ihr Studium dreimal das Land und zweimal den Kontinent wechseln, sondern all jene, die den Schwarzwald nicht verlassen.